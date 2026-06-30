ディグル株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 清貴)は、ミールキット宅配サービス事業を営むヨシケイグループの本部機能を担うヨシケイ開発株式会社(本社所在地：静岡県静岡市、代表取締役：平野 圭吾)が、経営資源の戦略的な投資判断を支えるエンタープライズ企業向け経営管理プラットフォーム「Diggle(ディグル)」を2026年6月より本格導入することをお知らせします。この導入により、現場主導の経営指標管理・執行ができる基盤の実現を目指します。

■「Diggle」導入の背景

同社では、予算・実績・見込の管理を表計算ソフトと会計システムを組み合わせて運用していましたが、データ統合に手作業が伴い、集計・突合などの業務負荷が課題となっていました。属人化や入力ミスのリスクも抱えており、正確なデータをタイムリーに把握できる環境が整っていませんでした。 配賦処理や財務・非財務のKPI分析も手作業に依存していたため、集計作業に時間が取られ、本来注力すべき分析や意思決定に時間をかけられない状況でした。 こうした背景から、表計算ソフト依存からの脱却と予実管理の非効率解消を図り、経営状況をリアルタイムに把握できる基盤の整備を目指し、Diggleの導入を決定しました。

■期待する効果

導入により以下の効果が期待されます。 ＊表計算ソフトへの依存を解消し、集計・突合などの手作業を削減することで、属人化や入力ミスを防ぎ、正確なデータで迅速に判断できる体制への移行を実現します。 ＊会計システムや部門別の表計算ソフトをDiggleに統合し、単一環境での管理と柔軟な集計・分析を実現することで、表計算ソフト依存からの脱却と業務効率化を目指します。 ＊配賦処理を自動化して手作業の負担を軽減するとともに、ルール変更にも柔軟に対応できる設計を構築することで、自動配賦と柔軟な運用体制の実現を目指します。 ＊財務・非財務のKPIを施策と紐づけて定量的に把握し、投資効果を可視化することで、高度な予実管理分析の実現を目指します。 ＊部門別・施策別の予算・実績・見込をリアルタイムに把握することで、着地予測や進捗状況を即座に確認し、ズレへの迅速な対応と根拠ある投資判断を支える経営管理体制の実現を目指します。

■「Diggle」に対する評価

導入にあたっては、以下の特徴を評価いただき、選定に至りました。 ・表計算ソフトなど他の媒体を介さずに画面上で数値更新を行えるなど、ひとつのシステム上で業務を完結できる(脱表計算ソフト) ・配賦がシステム上で完結できる ・見たい切り口での分析・PL作成が簡単に行える ・事業部を巻き込んだ予実管理に適している ・非財務科目のKPI管理が可能 ・CSのサポートの手厚さ

■ヨシケイ開発株式会社について

ヨシケイ開発株式会社は、全国のヨシケイグループの本部機能を担い、商品・メニュー開発や物流、システム、マーケティングなどを通じて、ミールキット宅配サービス事業を支えています。 ヨシケイグループは、ライフスタイルの変化に合わせた多彩なミールキットを展開し、約50年にわたり日本の食卓をサポートしてきました。専属スタッフによる自社配送網を活用したサービスを全国で展開しており、日本流通産業新聞社が発表した2026年2月26日号「食品宅配 売上高ランキング」では、17年連続で首位を獲得しています。 「楽しい食卓・明るい家庭」の実現を理念に掲げ、安全・安心でおいしい食の提供を通じて、暮らしに寄り添うサービスを展開しています。

【会社概要】 会社名：ヨシケイ開発株式会社 本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目8-30 代表者:代表取締役 平野 圭吾 設立：1978年1月 資本金：4,000万円 従業員数：109名(2026年4月現在) URL：https://corporate.yoshikei-dvlp.co.jp/

■「Diggle」について

Diggleは、ヒト・モノ・カネの最適配分を支えるプロダクトシリーズと、企業の経営ステージを進化させる伴走型経営コンサルティングサービスを提供しています。 プロダクトは予実管理を中核に、人員や設備投資など全社領域から、売上予実・リベートなど業界特有の管理領域まで幅広く網羅しており、「FP&Aエージェント®※」をはじめとするAIを通じて経営の意思決定を高度化します。経営と現場が同じデータをもとに意思決定できる環境を実現しており、上場企業やエンタープライズ企業を中心に導入されています。予実管理SaaS 2024年度市場シェア率No.1※。 https://diggle.jp

※「FP&Aエージェント®」はディグル株式会社の登録商標です ※富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」より 予実管理ソフトウェア、SaaS/PaaS、ベンダーシェア、金額ベース、2024年度実績 https://www.fcr.co.jp/report/251q06.htm

■ディグル株式会社について

ディグル株式会社は、「Dig the Potential テクノロジーで、企業の成長可能性を掘り起こす。」をMissionに、ヒト・モノ・カネの最適配分を支えるプロダクトシリーズと、企業の経営ステージを進化させる伴走型の経営コンサルティングサービスを提供しています。「経営の動脈になる。組織に数字と意思を張り巡らせ、未来を動かす循環をつくる。」をCorporate Visionに、今後成長が見込まれる経営管理市場を牽引する会社として、企業成長に貢献します。 https://corp.diggle.jp

【会社概要】 会社名：ディグル株式会社 所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目19－19 恵比寿ビジネスタワー12F 代表者：代表取締役 山本 清貴 設立日：2016年6月9日 事業内容：経営管理プラットフォーム「Diggle」の開発・提供 URL：https://diggle.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 ディグル株式会社 広報担当宛 pr@diggle.team 080-4740-7189(上砂かみさご)／070-1306-6893(嶋田)