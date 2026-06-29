注目のシンガーソングライター江頭勇哉 新曲『デタラメロディ』7月1日（水）から配信開始！LIVE TOUR 2026『イントロ』も開催決定！

江頭が以前より親交のある人気 YouTube チャンネル「佐賀よかでしょう。」のテーマソングとして作 詞作曲した楽曲を、この度本格レコーディング。YouTube 視聴者にとっては待ちに待った待望のリリー スとなる。

「さらば青春」と頑張った暁に、夜空に掲げてデタラメな将来を謳え

「デタラメロディ」は、社会に出て日々を懸命に生きる大人たちへの応援歌をイメージして制作したと いう。江頭持ち前のパワフルな声量とリズミカルなメロディーのパワーソングとなっている。

完成した告知動画

https://youtu.be/z5OJJaXgTeU?si=Op187dUJbRDIjROT

江頭勇哉 LIVE TOUR 2026『イントロ』開催決定！

あれから約 1 年。今年は、神奈川（川崎）と大阪の 2 都市で開催することが決定。バンドメンバーは前 回に引き続き、8 人編成の豪華バンドが集結。前回は、福岡のみの開催だっただけに、全国のファンに は見逃せない機会となる

江頭勇哉からメッセージ

新たな一歩を踏み出す決意を込めて開催した LIVE2025「イントロ」 タイトルには「新たな物語の始まり」という想いを込めました。 今回、その始まりの 1 ページを神奈川・大阪でも届けられることを本当に嬉しく思っています！ ここから始まっていく物語のページを、ぜひ会場で目撃してください！ 待っとるよ～っ♪ 江頭勇哉

プロフィール

1988 年 12 月 20 日 174cm 佐賀県出身 全身から溢れでるパワフルな歌声で、一度聴いたら口ずさんでしまうようなメロディーが魅力の注目の シンガーソングライター。現在も地元佐賀を拠点に活動中。 2013 年、福岡の音楽業界各社が合同で開催する新人アーティスト発掘プロジェクト「FUKUOKA MUSIC FACTORY 2013」にてグランプリを獲得し、翌年 2014 年に 1st mini album『アンブレラ』を全 国リリース。 2016 年から『1DAY1FISH 釣りばっかい』でユーチューバーとしても活動を始め、大人気釣り YouTube チャンネル『釣りよかでしょう。』のテーマソングを手がけ、同曲がヒットとなり一躍有名になる。 2021 年『実り』、2022 年『ポンコツ』、2023 年『ivory』が読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』のエンディングテーマに 3 年連続起用。 俳優としても活動を始め、2022 年に長崎俊一監督の『いつか、いつも…いつまでも。』で映画デビュー。 その後も、テレビドラマ『相棒』やドラマスペシャル『トットの欠落青春記』などに出演。 2025 年 11 月 23 日（日）には、初の単独 LIVE「イントロ」を開催。 2026 年 7 月 1 日（水）、新曲「デタラメロディ」（佐賀よかでしょう。テーマソング）をリリース。9 月 7 日（月）―8 日（火）には、LIVE TOUR 2026「イントロ」を神奈川（川崎）、大阪で開催予定。 （チケット好評販売中）

江頭勇哉 LIVE TOUR 2026『イントロ』公演概要

◼︎神奈川公演 [日程] 2026 年 9 月 7 日（月） 開場 17:15／開演 18:00 [会場] SUPERNOVA KAWASAKI https://supernova-kawasaki.jp 〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1-13 ［問い合わせ］ DISK GARAGE https://info.diskgarage.com ◼︎大阪公演 [日程] 2026 年 9 月 8 日（火） 開場 17:15／開演 18:00 [会場] BIGCAT https://bigcat-live.com 〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋 1 丁目-6-14 BIGSTEP4F ［問い合わせ］ ページ・ワン TEL：06-6362-8122（平日火・木曜日 11:00～16:00） ◼︎メンバー 江頭勇哉 パンテーンナカジマ（Dr）、レッドゾーンゆきお（Ba）、脇本久（Gt）、キタガワユウシ（Key）、山 下友偉（Perc）、Nozom（Cho）、木山将（Cho）、山崎結（Cho） チケット情報 一般チケット発売中 チケットぴあ https://w.pia.jp/t/yuuyaegashira-o/ ローソンチケット https://l-tike.com/yuuyaegashira/ イープラス https://eplus.jp/yuuyaegashira/ ◼︎チケット料金 [一般] 3,500 円(税込) ※入場時にドリンク代として別途 600 円が必要 [高校生以下] 1,500 円(税込) ※入場時にドリンク代として別途 600 円が必要。 ※未就学児はひざ上鑑賞であれば入場無料、ドリンク代も不要です。 ◼︎企画制作 TOM company