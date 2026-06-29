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浦和レッズとのトップパートナーシップを継続
2026/27 シーズンも『POLUS』ロゴが胸 部分に。トップパートナー15 シーズン目
この度、ポラス株式会社（本社： 埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2026/27 シーズンも浦和レッドダイヤモンズ(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口 誠)のトップパートナーとなり、ポラスグループとして15 シーズン目を迎えることとなります。
これにより、2026/27 明治安田Ｊ１リーグ、2026/27 J リーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、天皇杯JFA 全日本サッカー選手権大会等の試合におきまして、浦和レッズが着用するユニフォームの胸に、ポラスグループのロゴである 『 ＰＯＬＵＳ 』が掲出されます。
ポラスグループは、地域に根差して事業を展開する企業として、ファン・サポーターの皆様と共に、8 月開幕となる新たなシーズンでのリーグ優勝をはじめ、各種大会でも優勝を祈念して応援してまいります。
©URAWA REDS 2026/27 シーズンユニフォーム
＜浦和レッドダイヤモンズ概要＞
クラブ名： 浦和レッドダイヤモンズ
創立 ：１９５０年
法人名 ： 浦和レッドダイヤモンズ株式会社
所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16 浦和ガーデンビル7 階
設立年月日： １９９２年３月１０日
代表取締役社長： 田口 誠
オフィシャルサイト： https://www.urawa-reds.co.jp/
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
本件に関するお問合わせ先
ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上
この度、ポラス株式会社（本社： 埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2026/27 シーズンも浦和レッドダイヤモンズ(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口 誠)のトップパートナーとなり、ポラスグループとして15 シーズン目を迎えることとなります。
これにより、2026/27 明治安田Ｊ１リーグ、2026/27 J リーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、天皇杯JFA 全日本サッカー選手権大会等の試合におきまして、浦和レッズが着用するユニフォームの胸に、ポラスグループのロゴである 『 ＰＯＬＵＳ 』が掲出されます。
©URAWA REDS 2026/27 シーズンユニフォーム
＜浦和レッドダイヤモンズ概要＞
クラブ名： 浦和レッドダイヤモンズ
創立 ：１９５０年
法人名 ： 浦和レッドダイヤモンズ株式会社
所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16 浦和ガーデンビル7 階
設立年月日： １９９２年３月１０日
代表取締役社長： 田口 誠
オフィシャルサイト： https://www.urawa-reds.co.jp/
◆ポラスグループ ホームページ ： https://www.polus.co.jp/
◆ニュースリリース一覧 ： https://www.polus.co.jp/news/
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ポラス株式会社
コミュニケーション部広報課
048-989-9151
担当：片平、青柳、中上