浦和レッズとのトップパートナーシップを継続

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2026/27 シーズンも『POLUS』ロゴが胸 部分に。トップパートナー15 シーズン目

　この度、ポラス株式会社（本社： 埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、2026/27 シーズンも浦和レッドダイヤモンズ(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：田口 誠)のトップパートナーとなり、ポラスグループとして15 シーズン目を迎えることとなります。

　これにより、2026/27 明治安田Ｊ１リーグ、2026/27 J リーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ、天皇杯JFA 全日本サッカー選手権大会等の試合におきまして、浦和レッズが着用するユニフォームの胸に、ポラスグループのロゴである 『 ＰＯＬＵＳ 』が掲出されます。

　ポラスグループは、地域に根差して事業を展開する企業として、ファン・サポーターの皆様と共に、8 月開幕となる新たなシーズンでのリーグ優勝をはじめ、各種大会でも優勝を祈念して応援してまいります。







　　　　　　　　　　　©URAWA REDS　2026/27 シーズンユニフォーム

＜浦和レッドダイヤモンズ概要＞

クラブ名： 浦和レッドダイヤモンズ

創立 　 ：１９５０年

法人名 ： 浦和レッドダイヤモンズ株式会社

所在地 ：埼玉県さいたま市浦和区高砂2-8-16 浦和ガーデンビル7 階

設立年月日： １９９２年３月１０日

代表取締役社長： 田口 誠

オフィシャルサイト： https://www.urawa-reds.co.jp/

◆ポラスグループ　ホームページ　：　https://www.polus.co.jp/

◆ニュースリリース一覧　：　https://www.polus.co.jp/news/

本件に関するお問合わせ先

ポラス株式会社

コミュニケーション部広報課

048-989-9151

担当：片平、青柳、中上