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東京女子大学 情報数理科学科 機械学習・AIと理論物理学の最前線の研究者による生成AIと科学の展望に関する特別公開講座を開催
東京女子大学（東京都杉並区、学長：太田邦史）情報数理科学科では、京都大学大学院理学研究科の橋本幸士教授を招き、「東女 情報数理 夏の学校2026：AIと科学の現在〜科学者とAIが共同作業を進める時代へ」と題した特別公開講座を実施いたします。本講座は、在学生や中高生、一般の方を対象とし、AIと科学者が共同作業を進める時代に、科学がどのように変わりつつあるのかを学ぶことを目的としています。
■企画詳細
7月18日（土）「東女 情報数理 夏の学校2026：AIと科学の現在〜科学者とAIが共同作業を進める時代へ」
日時：2026年7月18日（土）14:00〜15:30
会場：東京女子大学 23号館 23201教室
対象：在学生、中高生・一般（保護者、社会人 etc.）
参加費：無料（事前登録が必要です）
■講師コメント
橋本 幸士氏 (京都大学大学院理学研究科 教授)
生成AIにより、科学が大きく変わり始めています。超伝導体の基礎的な問題や数学の定理証明など、AIは科学の現場にも入り始めています。本講演では、AIと科学者が共同作業を進める時代に、科学がどのように変わりつつあるのかを、専門外の方にもわかりやすくお話しします。
■申し込み方法
以下のURLよりお申し込みください。
https://www.twcu.ac.jp/main/event/2026/tonjosuuri2026_summer.html
この特別公開講座は、生成AIの社会普及が進む中、科学の最前線でAIがどのように活用され始めているのか、そして科学の未来をどう展望するのかを探ることを目的に、本学情報数理科学科が企画したものです。参加者の方々にAIが現在進行形で科学に深く入り込み始めていることを、実感していただける内容となっています。詳細は別紙のフライヤーをご参照ください。
情報数理科学科では、情報科学、AI・データサイエンス、数理科学の3つの柱を軸に学び、高度な情報社会で活躍できる数理的素養を身につけることができます。数学や自然科学の知識を活かし、自然現象や社会現象のコンピュータシミュレーションを実践することで、応用力を養います。これにより、ICT社会で幅広く活躍できる人材を育成しています。
今後も教育の機会を広く提供し、社会の持続的な発展に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
情報数理科学科
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6390
メール：math-front@gr.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
7月18日（土）「東女 情報数理 夏の学校2026：AIと科学の現在〜科学者とAIが共同作業を進める時代へ」
日時：2026年7月18日（土）14:00〜15:30
会場：東京女子大学 23号館 23201教室
対象：在学生、中高生・一般（保護者、社会人 etc.）
参加費：無料（事前登録が必要です）
■講師コメント
橋本 幸士氏 (京都大学大学院理学研究科 教授)
生成AIにより、科学が大きく変わり始めています。超伝導体の基礎的な問題や数学の定理証明など、AIは科学の現場にも入り始めています。本講演では、AIと科学者が共同作業を進める時代に、科学がどのように変わりつつあるのかを、専門外の方にもわかりやすくお話しします。
■申し込み方法
以下のURLよりお申し込みください。
https://www.twcu.ac.jp/main/event/2026/tonjosuuri2026_summer.html
この特別公開講座は、生成AIの社会普及が進む中、科学の最前線でAIがどのように活用され始めているのか、そして科学の未来をどう展望するのかを探ることを目的に、本学情報数理科学科が企画したものです。参加者の方々にAIが現在進行形で科学に深く入り込み始めていることを、実感していただける内容となっています。詳細は別紙のフライヤーをご参照ください。
情報数理科学科では、情報科学、AI・データサイエンス、数理科学の3つの柱を軸に学び、高度な情報社会で活躍できる数理的素養を身につけることができます。数学や自然科学の知識を活かし、自然現象や社会現象のコンピュータシミュレーションを実践することで、応用力を養います。これにより、ICT社会で幅広く活躍できる人材を育成しています。
今後も教育の機会を広く提供し、社会の持続的な発展に貢献してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
東京女子大学
情報数理科学科
住所：〒167-8585 東京都杉並区善福寺2-6-1
TEL：03-5382-6390
メール：math-front@gr.twcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/