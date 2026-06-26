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シャトレーゼホテルにらさきの森、特別宿泊プラン「Sweet’n Fairy Forest」を限定発売
野外バレエ「ラ・シルフィード」とスイーツ体験で、夏の思い出づくりを。
シャトレーゼホテルにらさきの森では、2026年7月28日（火）〜8月9日（日）に清里・萌木の村で開催される野外バレエ公演「第37回 清里フィールドバレエ」に合わせ、2026年8月5日（水）・6日（木）の2日間限定で、特別宿泊プラン「Sweet’n Fairy Forest（スイーツ・アンド・フェアリーフォレスト）」をご用意いたしました。
本プランは、清里フィールドバレエ《ラ・シルフィード》S席鑑賞チケット付きのご宿泊に、ホテル発着の送迎、YATSUDOKIのウェルカムスイーツ、ナイトキャップスイーツラウンジ、作品の世界観を楽しむ朝食、シャトレーゼのパティシエによるお菓子作り体験を組み合わせた、夏限定の特別プランです。
星降る清里高原の野外劇場で舞台芸術を鑑賞した後は、森の中のホテルで“お菓子の魔法”に包まれる甘美な余韻をお楽しみいただけます。バレエとスイーツが溶け合う、シャトレーゼホテルならではの夏のひとときをお届けします。
【宿泊日程】
A日程：2026年8月5日（水）チェックイン／8月6日（木）チェックアウト
B日程：2026年8月6日（木）チェックイン／8月7日（金）チェックアウト
宿泊プラン名：Sweet’n Fairy Forest（スイーツ・アンド・フェアリーフォレスト）
料金：大人（中学生以上）43,000円〜／小学生 33,000円〜／幼児（添い寝・朝食付き・布団なし・チケットなし）2,200円（税・サ込）
※本プランは2名様以上でのお申し込みをお願いいたします。
含まれるもの：清里フィールドバレエ《ラ・シルフィード》S席鑑賞チケット×人数分／萌木の村までの送迎／宿泊／ウェルカムスイーツ／ナイトキャップスイーツラウンジ／朝食／お菓子作り体験
ご予約方法：お電話もしくはメールにて先着順
▼ご連絡先（シャトレーゼホテルにらさきの森）
TEL：0551-45-7373（受付時間 8:00〜19:00）
MAIL：info@nirasaki.chateraisehotel.jp
※夕食は「萌木の村」内レストラン〈ROCK〉ほかで自由にお楽しみいただけます。（別途有料）
※雨天により公演が中止となった場合は、萌木の村オルゴール館にてイベントを実施します。
▼朝食「フェアリー・ブレックファスト」イメージ写真
▼ウェルカムスイーツイメージ写真
■「YATSUDOKI」とは
「YATSUDOKI」はシャトレーゼのプレミアムブランドとして、八ヶ岳の自然や“おやつ時”をイメージして名づけられました。八ヶ岳高原の新鮮な卵や牛乳など厳選素材を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわったオリジナルのケーキや焼き菓子を展開しています。
本件に関するお問合わせ先
シャトレーゼホテルにらさきの森 広報担当 荒木
Mail: a-araki@chateraiseresort.co.jp
シャトレーゼホテルにらさきの森では、2026年7月28日（火）〜8月9日（日）に清里・萌木の村で開催される野外バレエ公演「第37回 清里フィールドバレエ」に合わせ、2026年8月5日（水）・6日（木）の2日間限定で、特別宿泊プラン「Sweet’n Fairy Forest（スイーツ・アンド・フェアリーフォレスト）」をご用意いたしました。
本プランは、清里フィールドバレエ《ラ・シルフィード》S席鑑賞チケット付きのご宿泊に、ホテル発着の送迎、YATSUDOKIのウェルカムスイーツ、ナイトキャップスイーツラウンジ、作品の世界観を楽しむ朝食、シャトレーゼのパティシエによるお菓子作り体験を組み合わせた、夏限定の特別プランです。
星降る清里高原の野外劇場で舞台芸術を鑑賞した後は、森の中のホテルで“お菓子の魔法”に包まれる甘美な余韻をお楽しみいただけます。バレエとスイーツが溶け合う、シャトレーゼホテルならではの夏のひとときをお届けします。
【宿泊日程】
A日程：2026年8月5日（水）チェックイン／8月6日（木）チェックアウト
B日程：2026年8月6日（木）チェックイン／8月7日（金）チェックアウト
宿泊プラン名：Sweet’n Fairy Forest（スイーツ・アンド・フェアリーフォレスト）
料金：大人（中学生以上）43,000円〜／小学生 33,000円〜／幼児（添い寝・朝食付き・布団なし・チケットなし）2,200円（税・サ込）
※本プランは2名様以上でのお申し込みをお願いいたします。
含まれるもの：清里フィールドバレエ《ラ・シルフィード》S席鑑賞チケット×人数分／萌木の村までの送迎／宿泊／ウェルカムスイーツ／ナイトキャップスイーツラウンジ／朝食／お菓子作り体験
ご予約方法：お電話もしくはメールにて先着順
▼ご連絡先（シャトレーゼホテルにらさきの森）
TEL：0551-45-7373（受付時間 8:00〜19:00）
MAIL：info@nirasaki.chateraisehotel.jp
※夕食は「萌木の村」内レストラン〈ROCK〉ほかで自由にお楽しみいただけます。（別途有料）
※雨天により公演が中止となった場合は、萌木の村オルゴール館にてイベントを実施します。
▼朝食「フェアリー・ブレックファスト」イメージ写真
▼ウェルカムスイーツイメージ写真
■「YATSUDOKI」とは
「YATSUDOKI」はシャトレーゼのプレミアムブランドとして、八ヶ岳の自然や“おやつ時”をイメージして名づけられました。八ヶ岳高原の新鮮な卵や牛乳など厳選素材を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわったオリジナルのケーキや焼き菓子を展開しています。
本件に関するお問合わせ先
シャトレーゼホテルにらさきの森 広報担当 荒木
Mail: a-araki@chateraiseresort.co.jp