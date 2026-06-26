シャトレーゼホテルにらさきの森、特別宿泊プラン「Sweet’n Fairy Forest」を限定発売

本プランは、清里フィールドバレエ《ラ・シルフィード》S席鑑賞チケット付きのご宿泊に、ホテル発着の送迎、YATSUDOKIのウェルカムスイーツ、ナイトキャップスイーツラウンジ、作品の世界観を楽しむ朝食、シャトレーゼのパティシエによるお菓子作り体験を組み合わせた、夏限定の特別プランです。星降る清里高原の野外劇場で舞台芸術を鑑賞した後は、森の中のホテルで“お菓子の魔法”に包まれる甘美な余韻をお楽しみいただけます。バレエとスイーツが溶け合う、シャトレーゼホテルならではの夏のひとときをお届けします。