株式会社ワイドレジャー（福岡県小郡市）が運営するアミューズメント施設「ASOBLE ジ アウトレット北九州店」は、2026年6月27日（土）より、店内カフェと連動した新コンテンツ「GEAR KING（ギアキング）」を稼働いたします。 「GEAR KING」は、ショベルカーやホイールローダーなどの重機ラジコンを専用スペースで操作します。本物の重機を思わせる見た目や操作感を活かし、工事現場をイメージした空間の中で、子どもから大人まで気軽に重機ラジコンの操作体験を楽しむことができます。 本コンテンツは、ASOBLE北九州店のカフェ空間と組み合わせて構成しており単にラジコンを操作するだけではなく、ドリンクやフードを楽しみながら20分間のプレイを体験できる、滞在型コンテンツとして展開いたします。 遊びの合間にカフェで休憩する時間を、さらにもう一つの体験へと変えASOBLE北九州店ならではの「遊びながら過ごせる時間」を提供致します。

「GEAR KING」概要

名称：GEAR KING（ギアキング） 稼働開始日：2026年6月27日（土） ※プレオープンは2026年6月26日 実施店舗：ASOBLEジアウトレット北九州店 内容：重機ラジコンを専用スペースで操作して遊べる体験型コンテンツ 参加条件：ASOBLE北九州店内カフェの利用 プレイ時間：20分 対象：お子さま、ファミリー、大人グループ、友人同士など 利用プラン（コーヒー・カフェオレのご注文の場合は下記価格の+100円） ①ラジコンプレイ20分＋ドリンクセット：700円 ②ラジコンプレイ20分＋ポップコーンSサイズ＆ドリンクセット：900円 ③ラジコンプレイ20分＋タイヤドーナツ＆ドリンクセット：1,000円 （オープン記念メニュー） ※タイヤドーナツ＆ドリンクセットにつきまして6月27日（土）・6月28日（日）のみの特別販売（各日限定10食） タイヤドーナツは、重機ラジコンの世界観に合わせ、タイヤをイメージしたオープン記念メニューです。テイクアウトBOXでの提供を予定しています。

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会社概要

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