国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、建設・不動産業界の生産性向上やDX推進を支援するAIソリューションをまとめた「建設・不動産向けAIサービスカオスマップ」を2026年6月25日（木）に公開しました。掲載総数は122製品です。

建設・不動産向けAIサービスカオスマップとは？

https://aismiley.co.jp/construction-property-ai-chaosmap-inquire/

本カオスマップは、建設・不動産業界の現場で活用されているAIサービスを独自に調査し、業務内容や用途別に整理した資料です。 不動産の査定・価格予測から設計・BIM連携、施工の自動化ロボ、現場の安全・進捗管理まで、業界特化型のソリューションを体系的に整理しています。自社のボトルネックを特定し、業務効率化や安全性の向上を実現するための比較検討資料としてご活用いただけます。 カオスマップを資料請求いただいた方には、製品URLなどの詳細情報を記載した「建設・不動産向けAIサービス提供企業リスト（Excel）」も併せて無償でご提供いたします。

建設・不動産向けAIサービスカオスマップ作成の背景

建設・不動産業界では現在、2024年の時間外労働上限規制への対応が続くなか、熟練技術者の大量退職による人手不足の深刻化や技能継承の課題、資材価格・人件費の高騰など、複数の経営課題に直面しています。さらに、国土交通省が推進するBIM/CIMの活用やDX推進への対応も求められており、生産性向上と業務効率化は企業の競争力を左右する重要なテーマです。 また、これまで現場の経験や属人的なノウハウに依存してきた図面作成・積算業務、施工管理、点検・維持管理、各種帳票処理などの業務は、人材不足の加速により従来の運用だけでは対応が難しくなりつつあります。限られた人員で品質・安全性・収益性を維持しながら事業を拡大していくためには、AIやデータ活用による業務の自動化・高度化を進め、建設・不動産プロセス全体の生産性向上を実現することが不可欠となっています。 しかし、市場には数多くのAIサービスが存在し、「自社の現場課題を解決しつつ、安全性向上や業務効率化まで見据えた場合、どのシステムを選ぶべきか分からない」といった声も少なくありません。 そこでAIsmileyでは、現場の課題解決に直結する建設・不動産業界向けAIサービス122製品以上を厳選。大きく5つのカテゴリに分類し、人手不足への対策や現場DXをスムーズに進めるためのカオスマップとして整理いたしました。 ・不動産流通・営業 AIによる価格予測や顧客対応・物件確認の自動化、CG家具配置やPR文生成などにより不動産営業のコア業務を効率化し、成約率の向上と属人化解消を支援するソリューション。 ・企画・設計 AIによる設計支援やBIM連携、法規制の自動チェック、図面のデータ化から資材の自動積算まで、設計から積算に至るプロセスを効率化するツール。 ・施工・現場管理 AIカメラによる安全管理や、音声入力での日報作成、ドローン測量やロボットによる施工の自動化など、現場の業務効率化と安全性向上を支援するシステム。 ・維持管理 ドローン画像解析による外壁のひび割れ検知や設備の故障予知、環境データに基づく空調や照明の自動制御など、建物の維持管理業務の省力化を実現する製品。 ・バックオフィス 契約書の条項を自動チェックするツールや、過去の工事事例・マニュアルを即座に引き出せる社内用AIなど、法務リスクの低減とナレッジの属人化解消を実現するサービス。 本カオスマップが、現場のあり方をアップデートする最適なAIサービスの発見から導入検討、活用推進までを支える一助となれば幸いです。

建設・不動産向けAIサービスカオスマップの入手方法

「大サイズのカオスマップ」と「建設・不動産向けAIサービス提供企業リスト（Excel）」をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。 1. 下記『カオスマップと企業リストを資料請求する』をクリックします。 2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。 3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 4. 弊社担当者よりメールにてカオスマップをご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/construction-property-ai-chaosmap-inquire/

※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。 ※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/ ・建設・不動産業界AI導入事例カオスマップ https://aismiley.co.jp/ai_news/construction-realestate-chaosmap-2025/ ・不動産・住宅のAI導入活用事例 https://aismiley.co.jp/case_ex_category/real-estate-house/ ・建設業界と建築業界向けのAIとは？課題や動向と最新事例を紹介 https://aismiley.co.jp/ai_news/will-the-introduction-of-ai-into-the-construction-industry-eliminate-human-work/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp