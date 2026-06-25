メアリー・ケイ、世界のビューティー分野のダイレクト・セリングで4年連続No.1を獲得し快進撃を継続

ユーロモニター・インターナショナルが スキンケアおよびカラーコスメ分野におけるメアリー・ケイの継続的なリーダーシップを認定

ダラス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- メアリー・ケイ（Mary Kay Inc.）は、象徴的な美容ブランドであり、起業家精神にあふれる企業です。同社は、ユーロモニター・インターナショナルにより、再びスキンケアとカラーコスメ分野の世界No.1直販ブランド1 に選出され、4年連続で卓越した実績を維持しています。

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Mary Kay Inc., the iconic beauty and entrepreneurship company, for the fourth year in a row has been named the #1 Direct Selling Brand of Skin Care and Color Cosmetics in the World by Euromonitor International. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

「ユーロモニターによる世界ランキングで4年連続1位を獲得したことは、メアリー・ケイの成功を日々牽引している世界中の独立美容コンサルタントの影響力を力強く裏付けるものです」と、メアリー・ケイの最高経営責任者（CEO）であるライアン・ロジャーズ は述べました。「こうしたコンサルタントの起業家精神に、研究開発および最先端技術へのメアリー・ケイの変革的な投資が組み合わさることで、高機能なスキンケアおよびビューティー・ソリューションの提供が可能になります。これこそが、メアリー・ケイを世界で最も愛される消費者ブランドの1つにしている成功の鍵です。」

ユーロモニター・インターナショナルは、グローバル・ビジネス・インテリジェンス、市場分析、消費者インサイトを提供する世界屈指のプロバイダーであり、50年以上にわたり100か国以上で市場調査を実施してきました。

「ユーロモニター・インターナショナルのランキングは、厳格かつ独立したデータと分析に裏付けられた、グローバル市場におけるパフォーマンスを示す最高基準です」と、ユーロモニター・インターナショナルの調査担当シニアバイスプレジデントであるアンソニー・アーウィン氏は述べました。「メアリー・ケイがビューティー分野のダイレクト・セリングで引き続きリーダーシップを発揮していることは、競争の激しいグローバル市場において、一貫した価値と品質を提供し、市場のニーズに応え続ける同社の力を示しています。」

ランキング上位の実績：

・ユーロモニターによる評価に加え、メアリー・ケイは世界の主要美容企業の中でも、継続的にグローバルな賞を獲得しています。

・2025年だけで、メアリー・ケイは世界各地で美容・業界関連の賞41件を獲得し、3,900ブランド中、フォーブスの2025年版「Best Brands for Social Impact」リストで第9位にランクインしました2。

・2026年、メアリー・ケイはWWD Beauty Inc.の「2025年版世界のビューティ企業ランキングTOP100」で第20位にランクインしました。

・フォーブスは「2026年版ベスト・カスタマーサービス・リスト（Best Customer Service list）」でメアリー・ケイを第2位に選出しました3。

・グローバル・イノベーションを牽引する企業

メアリー・ケイは、科学的イノベーション、消費者インサイト、パーソナライズされたサービスを組み合わせ、高機能なスキンケア製品とカラーコスメを引き続き提供しています。

・メアリー・ケイは、製品、技術、パッケージ関連で、世界で1,600件を超える特許を取得しています。

・テキサス州にあるメアリー・ケイのリチャード・R・ロジャース・グローバル製造・研究開発センターは、1日あたり最大100万個の製品を生産する能力を備えています。

・メアリー・ケイの研究開発部門の科学者の64%、ならびにグローバル・ブランドおよびグローバル・クリエイティブの各チームの79%は女性です4。

メアリー・ケイのポートフォリオには、受賞歴がありファンに愛されている次のような製品が含まれます。

・「タイムワイズ®」スキンケアライン

・「クリニカル・ソリューションズ®」先進スキンケア

・「タイムワイズ® 3Dファンデーション（マットおよびルミナス）」

・「メアリー・ケイ®オイルフリー・アイメイクアップ・リムーバー」

・「メアリー・ケイ®アルティメット・マスカラ™」

・「メアリー・ケイ・アンリミテッド®リップグロス」

メアリー・ケイ製品は、世界40の市場で最高クラスの独立美容コンサルタントにより販売されています。これらのコンサルタントは、対面に加え、オンラインではwww.MaryKay.com（米国）、さらにソーシャル・デジタル・メディア・チャンネルを通じて、顧客一人ひとりに合わせたサービスを提供しています。

ご存じですか？

数字で見るダイレクト・セリングの経済効果：

世界全体：

・世界のダイレクト・セリング市場は、2024年の推定4,184億米ドルから拡大し、2034年までに約8,154億米ドルに達すると予測されています。5

米国：

・米国のダイレクトセリング従事者の73%は女性です。6

・ダイレクト・セリング活動により、347億米ドルの小売売上高が創出されました。7

メアリー・ケイについて

「ガラスの天井」を打ち破った先駆者の1人であるメアリー・ケイ・アッシュは、「女性の人生を豊かにする」という1つの目標を掲げ、1963年にテキサス州で自身の夢だったビューティーブランドを創業しました。その夢は、40の市場で数百万人の独立販売員を擁するグローバル企業へと発展しました。60年以上にわたり、メアリー・ケイ・オポチュニティーは、教育、メンターシップ、提唱活動、イノベーションを通じて、女性が自らの未来を切り拓くことを支援してきました。メアリー・ケイは、美の根幹を支える科学への投資に注力するとともに、最先端のスキンケア製品、カラーコスメ、栄養補助食品、フレグランスの製造に取り組んでいます。メアリー・ケイは、将来世代のための地球環境の保全、がんや家庭内暴力の影響を受けた女性の保護、若者が夢を追うことの後押しにも注力しています。詳細は、 marykayglobal.com をご覧ください。 Facebook 、 Instagram 、 LinkedIn で当社をご覧いただくか、 X でフォローしてください。

ユーロモニター・インターナショナルについて

ユーロモニター・インターナショナルは、産業、企業、経済、消費者に関するグローバル・マーケット・インテリジェンスで世界をリードしています。50年以上にわたり業界の最先端に立ち、深い人的専門知識とAI技術・分析を融合し、重要な意思決定を自信を持って行うためのインサイトを迅速かつ大規模に提供しています。同社のグローバルネットワークと独自データは、成長機会の発見と変化への対応を後押しします。世界16か所のオフィスに専門チームを擁し、100か国以上に現地アナリストのネットワークを持つことで、他社が見落としがちな文化的・ビジネス上のニュアンスを反映した情報を提供しています。210の国・地域および世界の消費者の99.9%を調査し、クライアントがグローバル市場を読み解けるよう支援しています。

1 出典：Euromonitor International Limited、Beauty and Personal Care 2026 Edition、小売販売価格（RSP）ベースの売上高、2025年データ

2 Haniya Rae, Contributor.（2025年4月17日）“Meet America’s Best Brands For Social Impact 2025.” https://www.forbes.com/sites/haniyarae/2025/04/17/meet-americas-best-brands-for-social-impact-2025/.

3 Alan Schwarz,（2025年10月14日）“2026 Best Customer Service.” https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/.

4 Women and Leadership Representation at Mary Kay, 2026年5月.

5 Tajammul Pangarkar.（2025年3月24日）Direct Selling Market to Reach USD 815.4 Billion by 2034 at 6.9% CAGR. www.news.market.us/direct-selling-market-news

6 World Federation of Direct Selling Associations.（2025年11月）2024 Global Annual Direct Selling Statistical Data Report. https://wfdsa.org/wp-content/uploads/2025/12/WFDSA-STATS-Report-2024-2025-V1.pdf

7 DSEF 2025 US Growth & Outlook Study. DSEF 2026 US Economic Impact Report.

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Source: Mary Kay Inc.