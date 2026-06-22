GAC、「香港アクション2.0」を発表し、E9 Premiumを初公開、2026年香港国際自動車博覧会で高品質なグローバル展開を加速

香港、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 6月18日、香港国際自動車博覧会が正式に開幕しました。「新たなGAC、世界へ羽ばたく（All New GAC, Going Global）」というテーマのもと、GACグループは、主要3ブランドであるGAC、AION、HYPTECのオールスターラインナップで、大きな注目を集めました。同イベントで、GACは「香港アクション2.0（Hong Kong ACTION 2.0）」計画の戦略的アップグレードを正式に発表し、新型「E9 Premium」と「AION UT Elite」の待望の2モデルを初公開しました。





香港は、世界でもトップクラスの新エネルギー車（NEV）の普及率を誇る市場の一つです。現在、GACの香港における累積市場シェアは11％に達しており、力強い市場実績を背景に、この世界的な新エネルギー車のベンチマーク市場において、「フォロワー」から「リーダー」への戦略的飛躍を着実に実現しています。

1年前、GACは包括的でエコシステム主導型のビジネスモデルで香港市場に参入し、「香港アクション1.0（Hong Kong ACTION 1.0）」ローカライゼーション計画を開始しました。これまでの成果を基盤に将来を見据え、GAC Internationalの社長であるWei Haigang氏は記者会見で次のように発表しました。「『香港アクション2.0』計画を全面的にアップグレードします。」

さらなるサービス品質の向上：GACは、メンテナンス、修理、およびOEM純正部品の交換をより迅速かつ効率的に行うため、サービスセンターのネットワークを引き続き拡大していきます。

製品力の向上：香港特有の道路環境や運転習慣に合わせて車両を大幅に改良し、より豪華なキャビン、優れた乗り心地、安心できる航続性能を備えた新型E9 Premiumを投入します。これと同時に、AION UT Eliteも正式にデビューしました。

コネクテッド・エコシステムの構築：GACは、エネルギー補給、デジタルサービス、ソフトウェアサブスクリプション、配車サービスを網羅する、車両ライフサイクル全体にわたるモビリティ・エコシステムの構築を進めています。

安心の充電ネットワーク：GACは今年、88基の急速充電器を備えた22カ所の充電ステーションを共同整備する予定であり、32カ所の充電ステーションおよび102基の充電器の相互接続も実現します。

今後も、GACは「香港において、香港のために。香港に溶け込み、香港に奉仕し、香港に貢献する（In Hong Kong, For Hong Kong; Integrate into Hong Kong, Serve Hong Kong, and Contribute to Hong Kong）」というローカライゼーション戦略を堅持し、進めていきます。香港を世界へのゲートウェイとして活用し、香港とともに、より環境に優しくスマートなモビリティによる豊かな暮らしの実現に取り組み、中国自動車産業の高品質なグローバル展開における新たな章を切り開いていきます。

GACに関する詳細情報については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアでGACをフォローしてください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com