株式会社フジテレビジョンが本社屋で開催する新たなリアルイベント「お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～」が、いよいよ7月25日(土)に開幕します。

この度、本イベントのテーマソングに、進化系ミクスチャーユニットSUPER★DRAGONの楽曲「After the summer night」が決定しました。





テーマソング「After the summer night」はSUPER★DRAGONが7月15日(水)に発売するニューシングル『Call Me Asap / NUMBER』の収録曲になります。SUPER★DRAGONは、7月より冠番組『スパドラ★クエスト』(フジテレビほか)もスタートさせるなど、この夏最も熱い9人組です。そんな彼らが作り出す夏らしいサウンドが「お台場ファンライジング」を彩ります。楽曲とともに「お台場ファンライジング」もお楽しみください。





さらに、SUPER★DRAGONのメンバーからメッセージも到着しました。





【飯島 颯】

「お台場の夏イベントは僕も小さい頃に遊びに来て、楽しんだ夏の思い出もたくさんあるので、テーマソングという形で携わらせていただくのはすごく光栄です。ジャンがプロデュースに関わった楽曲が多くの皆さんに聴いていただけるのは楽しみです。」





【ジャン海渡】

「夏っぽい曲が作りたいということで、サマーチューンだけど体が自然に乗れるようなさわやかさとアグレシッブさの共存があり、夏にぴったりな曲だと思います。(イベントの)30日間を盛り上げていきたいと思います。」





SUPER★DRAGON アーティスト写真





＜プロフィール＞

2015年9月27日結成。スターダストプロモーションが手掛ける、9人組進化系ミクスチャーユニット。通称“スパドラ”。

ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させた、ミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力。2024年3月6日に「New Rise」でメジャーデビューをし、2025年12月3日にはMajor 4th Single「Concealer」を発売し『Billboard JAPAN 週間シングル・セールス・チャート“Top Singles Sales”』でグループ初の1位を獲得。結成11年目に突入した2026年は、3クール連続のアニメタイアップで注目度が急加速。

11年目突入でますます勢いをつけるSUPER★DRAGONの活躍を見逃すな。





PUPPET SUNSUN in ODAIBA





■「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」新情報公開！

◎新規アートが公開

◎販売グッズの一部を発表





前年とテイストを変えた新規ビジュアルが多数登場！

様々な夏らしいロケーションを楽しむスンスンたちのフォトビジュアルと、それらがアルバム風にデザインされたキービジュアルをそれぞれ展開いたします。

新規アートを使用したフレームマグネットやマグカップなどをはじめとしたオリジナルグッズのほか、大人気だったスンスンたちのぬいぐるみなど約100点のアイテムが登場いたします。

今回はその一部を紹介いたします。今後もラインナップを続々と解禁予定ですので、イベント公式Xでの発表をお楽しみに！





PUPPET SUNSUN in ODAIBA アートワーク





キービジュアルやフォトビジュアルを用いたオリジナルグッズが多数登場！

キービジュアルアートは合計8枚！ビーチやひまわり、スイカや浮き輪など、バカンス感のあるアートになっています。こちらを使用したオリジナルグッズも展開いたします。





PUPPET SUNSUN in ODAIBA グッズ

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee









■「お台場ファンライジング」サテライトイベントも盛りだくさん！

【チャギントンランドMINI in The Kids】

「チャギントンランドMINI」がThe Kids お台場デックス東京ビーチ店で開催決定！

大きなふわふわスライダーやおもちゃで遊べるKIDSタウン、ミニゲームなど楽しいアトラクションがいっぱい！

5階のレストラン広場ではチャギントンのお話を見ることもできるよ。

8月の土日はシーサイドデッキにウィルソンBIGトレインがやってくる！

ウィルソンといっしょにお台場をさんぽしよう！





＜開催情報＞

催事名称：チャギントンランドMINI in The Kids

開催期間：2026年7月25日(土)～8月23日(日)／30日間

営業時間：［平日］11:00-19:00(最終受付18:30)

［休日］11:00-20:00(最終受付19:30)

※BIGトレイン走行日と営業時間は変更になる場合があります

会場 ：デックス東京ビーチ

＊アイランドモール 3F：The Kids

＊シーサイドモール 5F：レストラン広場

＊シーサイドデッキ

料金 ：無料(一部有料コンテンツあり)

※別途 The Kids入場料





チャギントンランドMINI キービジュアル

ウィルソンBIGトレイン イメージ

大きなふわふわスライダー(イメージ)





【「ザ・ドリフターズ展」ポップアップストア どりふ商店】

「ザ・ドリフターズ展」で大好評を博したグッズコーナーが、ポップアップストア『どりふ商店』として登場！

会場で大人気だったオリジナルグッズはもちろん、思わずクスッと笑ってしまう遊び心満載のアイテムが勢揃いしています。

「ちょっとだけよ～」と覗いてみれば、そこはもうドリフの世界。世代を超えて愛される“笑いの記憶”とともに、皆様のご来店を心よりお待ちしております。





＜開催情報＞

催事名称：「ザ・ドリフターズ展」ポップアップストア どりふ商店

開催会期：2026年7月25日(土)～8月23日(日)／30日間

営業時間：平日11:00～19:00

土日祝：10:00～20:00

※8月10日(月)～8月14日(金)は10:00～20:00

会場 ：ダイバーシティ東京 プラザ 4F 中央スペース





どりふ商店 キービジュアル

※クレジット表記追加 (C)I/F









■1DAYパスポートで「お台場ファンライジング」を遊び尽くそう！！お得な前売も好評発売中！

前売料金：一般 2,500円／小中学生 2,200円

販売期間：2026年6月6日(土)10:00～7月24日(金)23:59





＜前売プレイガイド＞

ローソンチケット： https://l-tike.com/fanrising2026/

アソビュー！ ： https://www.asoview.com/base/164650/





お台場ファンライジング ロゴ





【実施概要】

・イベント名称 ： お台場ファンライジング

～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～

・会場 ： フジテレビ本社屋

(〒137-0088 東京都港区台場2-4-8) ほか

・開催日時 ： 2026年7月25日(土)～8月23日(日)［30日間］

・開催時間 ： 10:00～18:00 (最終入場17:30)

・1DAYパスポート料金： ［当日料金］一般 2,800円／小中学生 2,500円

［前売料金］一般 2,500円／小中学生 2,200円

※未就学児は無料

※入場可能エリアフジテレビ本社屋

(25F 球体展望室はちたま・24F・22F)

・1DAYパスポート前売： 販売期間：販売中～7月24日(金)23:59まで

・プレイガイド ： ローソンチケット、アソビュー！

詳細は公式サイトをご確認ください。

・公式サイト ： https://www.fujitv.co.jp/fanrising2026

・公式X ： @fujitvodaiba https://x.com/fujitvodaiba

・主催 ： フジテレビジョン





＜「お台場ファンライジング」展開コンテンツ＞

・25F球体展望室はちたま

『踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！～』

・22Fフォーラム

「ちいかわ おばけの森」「ちいかわお台場商店」

・7Fフジさんテラス

「ぽかぽか夏まつり」「なかよしぴょんぴょんパーク」(ガチャピンムック・チャギントン)

・5Fフジテレビギャラリー

「フジテレビかくれんぼ ～学校かくれんぼ 夏の課外授業～」

・1F

「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」

・1F広場

「キッズボート」









■フジテレビ 夏の“新”2大イベント同時期開催！

めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～





めざましWANGANフェス ロゴ





【実施概要】

名称 ：めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～

会期 ：2026年8月3日(月)～8月9日(日)／7日間

会場 ：豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-23)

会期 ：2026年8月13日(木)、14日(金)／2日間

会場 ：東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2-1-6)

※公演詳細については、公式サイトをご確認ください

公式サイト https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/

公式SNS：めざましテレビ公式X https://x.com/cx_mezamashi

主催 ：フジテレビジョン、ぴあ