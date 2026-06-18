Behavox、グローバル成長加速に向けBlackRock傘下HPS Investment Partnersより1億7,500万ドルを調達

好調な商業的モメンタムが続く中、Behavoxの顧客基盤は86%拡大し、5大陸100社以上の主要金融機関へ

英国ロンドン・カナダモントリオール--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- グローバルな銀行、資産運用会社、ヘッジファンド、コモディティ企業向けのAIネイティブ・コントロールプラットフォームであるBehavoxは本日、大手グローバルクレジット投資会社であり、ブラックロック傘下のHPS Investment Partners（以下「HPS」）が運用する投資ファンドおよびアカウントから、1億7,500万ドルの優先株式投資を受けたことを発表しました。この投資により、Behavoxはグローバル成長の加速、統合コントロールプラットフォーム（Unified Controls Platform）の拡充、規律あるM&Aの推進に向けた態勢を整えます。

今回の投資により、HPSはBehavoxのキャップテーブル上でソフトバンク、シティグループ、Index Ventures、Hoxton Venturesに続く主要機関投資家の一員となります。

Behavoxの創業者兼CEOであるErkin Adylovは次のように述べています。「Behavoxは、世界で最も要求水準の高い金融機関がリスク管理と規制対応を一元的に行えるAIネイティブプラットフォームを提供することを目指して設立されました。HPSは、より多くの市場でより多くの機関へリーチするために必要なスケール、洗練さ、長期的な視点をもたらしてくれます。HPSの投資は、私たちが構築してきた強固なプラットフォームを認めるものであり、能力を拡大し、グローバル成長を加速する戦略的買収を進める態勢を整えるものです。」

今回の取引の一環として、Behavoxはハーキュレス・キャピタル（NYSE: HTGC）との7,000万ドルのベンチャーデット・ファシリティを全額返済・完済し、バランスシートをさらに強化しました。Behavoxは2024年秋にハーキュレス・キャピタルから7,000万ドルのクレジット・ファシリティを確保し、Mosaic Smart Dataの買収やb-nextへの戦略的投資を含む戦略的拡大を支援してきました。これらの取引により、FICCフロントオフィス分析とディープキャピタルマーケットのトレードサーベイランス専門知識を加えることで、BehavoxのトレードサーベイランスへのシフトがAIで加速しました。

ハーキュレス・キャピタルのマネージングディレクターであるRuslan Sergeyevは次のように述べています。「Behavoxとのパートナーシップは非常に成功したものとなりました。BehavoxとHPSの今回の取引を祝福するとともに、将来のパートナーシップの機会を楽しみにしています。」

Behavoxは2023年から黒字化を維持しており、その財務力をR&D、製品拡充、グローバル市場成長への再投資に活用しています。HPSによる投資は、2020年にソフトバンクが1億ドルを投資して以来、初の株式調達となります。それ以来、ソフトバンクはBehavoxがビジネスを7倍に成長させる中、戦略的パートナーとして継続しており、ソフトバンク・インベストメント・アドバイザーズ（英国）とソフトバンク株式会社（日本）がBehavoxの顧客としてその関係を広げています。

HPSの投資は、さらなるM&AやトレードサーベイランスプロダクトのPolarisへの継続的な投資を含む、Behavoxの次のグローバル拡大フェーズを支援します。Behavoxは2025年にPolarisを発表しました。Polarisは、単一のAIネイティブプラットフォーム上で主要10資産クラス全体の市場乱用検知をサポートする次世代トレードサーベイランスプラットフォームです。Polarisは単独でも、またBehavoxのコミュニケーションサーベイランスプロダクトであるQuantumと併用しても動作し、アジェンティックAIを使用して関連するチャット、メール、音声、アーカイブ記録を単一のケースに統合します。

年初からのパイプライン成長率が80%以上に達していることから、Polarisはコミュニケーションサーベイランスとトレードサーベイランスを統合する単一のガバナンスワークフローに対する強い市場需要を示しています。

Ardea PartnersがBehavoxの投資アドバイザーを務めました。Freshfields LLPがBehavoxの法律顧問を務め、ロンドンパートナーのRhys Evans、アソシエイトのJo Lee、Jennifer Okoye、Megan Rodgers、Jonathan Stelzerが率い、米国コーポレート・M&A共同ヘッドのEthan Klingsberg がサポートしました。

Behavox統合コントロールプラットフォームの詳細はwww.behavox.comをご覧ください。

Behavoxについて

BehavoxはAI企業であり、統合コントロールフレームワークを通じて組織がビジネスを保護・強化することを支援します。

同社のAIネイティブプラットフォームは、コミュニケーションサーベイランス（Quantum）、トレードサーベイランス（Polaris）、規制データ保持（Intelligent Archive）、ポリシー管理（Pathfinder）を単一の統合プラットフォームに統合しています。

Behavoxは、企業がリスクを検知し、規制義務を履行し、運用の複雑さを軽減し、エンタープライズデータを収益に転換できるよう支援します。2014年に設立され、ロンドンに本社を置くBehavoxは、金融サービスをはじめとする規制産業において、北米・欧州中東アフリカ・アジア太平洋地域にオフィスを持ち、グローバルなクライアント基盤にサービスを提供しています。

Behavox統合コントロールプラットフォームの詳細はwww.behavox.comをご覧ください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260617596774/ja/

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Source: Behavox





