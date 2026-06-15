「波力発電市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMordor Intelligence（モードーインテリジェンス）の英文調査報告書「波力発電市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測 2026-2031年-Wave Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)」の販売を2026年6月15日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
波力発電市場の設備容量規模は、2025年に4メガワット、2026年に10メガワット、そして2031年には125メガワットに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）65.72%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
欧州連合（EU）およびアジア太平洋地域における政府支援の固定価格買取制度（FIT）や差金決済契約（CFD）制度が、最初の商用波力発電設備の導入を後押しする一方、民間資本は、事業化の可能性を示す実証プロジェクトを加速させています。モジュール式の動力取り出し装置（PTO）設計、複合材製の船体、リアルタイム制御ソフトウェアなどがコストの急速な低下を促し、設備投資とメンテナンス停止時間の両方を削減しています。早期導入企業は、波力発電装置を海水淡水化、洋上石油・ガスプラットフォームの電化、Power-to-Xハブなどと組み合わせることで、送電網の拡張が困難または高コストな地域において、予測可能な波浪を収益化しています。波力発電市場は、事前に許可された区域を区分けする海洋空間計画の枠組みからも恩恵を受けており、許可取得までの期間が短縮され、保有コストが削減されている。
主要レポートの要点
●タイプ別に見ると、振動体型波力発電装置（OBD）は2025年に波力発電市場の59.7%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）93.5%で成長すると予測されています。
●設置場所別に見ると、陸上防波堤型波力発電設備は2025年に市場規模の60.5%を占め、一方、沖合浅海域型プロジェクトは2026年から2031年にかけて年平均成長率90.9%で成長が見込まれています。
●用途別に見ると、発電が2025年に収益シェア76.9%を占め、海水淡水化は2031年まで年平均成長率87.2%で拡大すると予測されています。
●地域別に見ると、欧州は2025年時点で設備容量の75.1%を維持する一方、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率84.4%と最も高い成長率を記録しています。
振動体型波力発電装置（主にポイントアブソーバー）は、2025年の設備容量の59.7%を占める見込みです。この分野の波力発電市場規模は、標準化されたモジュールの量産化に支えられ、年平均成長率（CAGR）93.5%で成長すると予測されています。HiWave-5などの装置に搭載された位相制御アルゴリズムはエネルギー回収率を向上させ、投資家はこの技術を実用化間近と見なすようになりました。この分野の信頼性向上は、耐久性試験から収益重視の導入へと、より広範な移行を後押ししています。
ポイントアブソーバーの需要は、柔軟な係留オプションによってさらに強化されています。これにより、防波堤の改修や浅瀬への設置など、様々な用途に適しています。複合材外装は腐食性の高い海洋環境における耐用年数を延ばし、ダウンタイムを年次点検のみに限定します。これらの改良により、保険料と資金調達コストが削減され、波力発電市場における振動体型波力発電装置の優位性が確固たるものとなっています。
本レポートで取り上げている企業：
Ocean Power Technologies, Inc、Eco Wave Power Ltd、Carnegie Clean Energy Ltd、CorPower Ocean AB、AW-Energy Oy、SINN Power GmbH、Mocean Energy Ltd、Wello Oy、Wave Swell Energy Ltd、Seabased AB、Resolute Marine Energy, Inc、Oscilla Power, Inc、Bombora Wave Power Pty Ltd、Infinite Power Ltd、Havkraft AS、Floating Power Plant A/SSeatricity Ltd、AWS Ocean Energy Ltd、Wave Dragon ApS、INGINE Inc、
株式会社SEMABIZはMordor Intelligenceの日本の正規代理店です。
波力発電市場の設備容量規模は、2025年に4メガワット、2026年に10メガワット、そして2031年には125メガワットに成長し、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）65.72%に達するとMordor Intelligenceでは予測しています。
欧州連合（EU）およびアジア太平洋地域における政府支援の固定価格買取制度（FIT）や差金決済契約（CFD）制度が、最初の商用波力発電設備の導入を後押しする一方、民間資本は、事業化の可能性を示す実証プロジェクトを加速させています。モジュール式の動力取り出し装置（PTO）設計、複合材製の船体、リアルタイム制御ソフトウェアなどがコストの急速な低下を促し、設備投資とメンテナンス停止時間の両方を削減しています。早期導入企業は、波力発電装置を海水淡水化、洋上石油・ガスプラットフォームの電化、Power-to-Xハブなどと組み合わせることで、送電網の拡張が困難または高コストな地域において、予測可能な波浪を収益化しています。波力発電市場は、事前に許可された区域を区分けする海洋空間計画の枠組みからも恩恵を受けており、許可取得までの期間が短縮され、保有コストが削減されている。
主要レポートの要点
●タイプ別に見ると、振動体型波力発電装置（OBD）は2025年に波力発電市場の59.7%を占め、2031年まで年平均成長率（CAGR）93.5%で成長すると予測されています。
●設置場所別に見ると、陸上防波堤型波力発電設備は2025年に市場規模の60.5%を占め、一方、沖合浅海域型プロジェクトは2026年から2031年にかけて年平均成長率90.9%で成長が見込まれています。
●用途別に見ると、発電が2025年に収益シェア76.9%を占め、海水淡水化は2031年まで年平均成長率87.2%で拡大すると予測されています。
●地域別に見ると、欧州は2025年時点で設備容量の75.1%を維持する一方、アジア太平洋地域は2031年まで年平均成長率84.4%と最も高い成長率を記録しています。
振動体型波力発電装置（主にポイントアブソーバー）は、2025年の設備容量の59.7%を占める見込みです。この分野の波力発電市場規模は、標準化されたモジュールの量産化に支えられ、年平均成長率（CAGR）93.5%で成長すると予測されています。HiWave-5などの装置に搭載された位相制御アルゴリズムはエネルギー回収率を向上させ、投資家はこの技術を実用化間近と見なすようになりました。この分野の信頼性向上は、耐久性試験から収益重視の導入へと、より広範な移行を後押ししています。
ポイントアブソーバーの需要は、柔軟な係留オプションによってさらに強化されています。これにより、防波堤の改修や浅瀬への設置など、様々な用途に適しています。複合材外装は腐食性の高い海洋環境における耐用年数を延ばし、ダウンタイムを年次点検のみに限定します。これらの改良により、保険料と資金調達コストが削減され、波力発電市場における振動体型波力発電装置の優位性が確固たるものとなっています。
本レポートで取り上げている企業：
Ocean Power Technologies, Inc、Eco Wave Power Ltd、Carnegie Clean Energy Ltd、CorPower Ocean AB、AW-Energy Oy、SINN Power GmbH、Mocean Energy Ltd、Wello Oy、Wave Swell Energy Ltd、Seabased AB、Resolute Marine Energy, Inc、Oscilla Power, Inc、Bombora Wave Power Pty Ltd、Infinite Power Ltd、Havkraft AS、Floating Power Plant A/SSeatricity Ltd、AWS Ocean Energy Ltd、Wave Dragon ApS、INGINE Inc、