「再生プラスチック市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測」市場調査レポートの出版・販売開始のご案内
SEMABIZはMarketsandMarkets（マーケッツアンドマーケッツ）の英文調査報告書「再生プラスチック市場規模、シェア、動向、2033年までの世界予測-Recycled Plastics Market - Global Forecast to 2033」の販売を2026年6月11日に開始いたしました。
株式会社SEMABIZはMarketsandMarketsの日本の正規代理店です。
世界の再生プラスチック（リサイクルプラスチック）市場は、2026年の926億3,000万米ドルから2033年には1,615億米ドルへと成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.2%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
再生プラスチック市場は、包装、繊維、建築・建設、自動車、電気・電子機器など、様々な最終用途産業において著しい成長が見込まれています。
調査概要：
本レポートは、再生プラスチック（リサイクルプラスチック）市場を種類、原料、最終用途産業、プラスチックの種類、加工プロセス、地域に基づいて定義、セグメント化し、将来予測を行います。市場の成長に影響を与える主要要因（推進要因、阻害要因、機会、課題など）に関する詳細な情報を提供します。また、リサイクルプラスチックメーカーを戦略的にプロファイリングし、市場シェアとコアコンピタンスを包括的に分析するとともに、市場における事業拡大、提携、新製品発売といった競争動向を追跡・分析します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
再生プラスチック市場の成長に影響を与える主要な推進要因（プラスチック廃棄による環境への悪影響、省エネルギー意識の高まりと政府の取り組み）、阻害要因（バージンプラスチックとの激しい競争、ダウンサイクルの悪影響）、機会（先進国におけるリサイクルプラスチック利用促進のための好ましい取り組み、アジア太平洋地域の発展途上国における繊維産業での利用拡大）、および課題（中国における廃プラスチック・スクラッププラスチックの輸入禁止、原材料の回収の困難さ）の分析。
●製品開発／イノベーション：再生プラスチック市場における今後の技術と研究開発活動に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報、本レポートは、様々な地域における再生プラスチック市場を分析します。
●市場の多様化：リサイクルプラスチック市場における新製品、様々な種類、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する包括的な情報。
●競合評価：Veolia（フランス）、Indorama Ventures Public Company Limited（タイ）、Far Eastern New Century Corporation（台湾）、Alpek S.A.B. de C.V.（メキシコ）、Amcor plc（スイス）、Biffa（英国）、Cabka digital（ドイツ）、Jayplas（英国）、KW Plastics（米国）、Loop Industries（カナダ）、MBA Polymers Inc.（米国）、PET RECYCLING TEAM（オーストリア）、Plastipak Holdings, Inc.（米国）、REMONDIS SE & Co. KG（ドイツ）、Republic Services（米国）、Stericycle, Inc.（米国）、Ultra-Poly Corporation（米国）などの産業用蒸発器市場の主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352071/images/bodyimage1】
レポート概要
再生プラスチック市場 - 原料（ボトル、繊維、フィルム、発泡体）、加工方法、プラスチックの種類（PET、PP、PVC、PS）、タイプ、最終用途（包装、繊維、建築・建設、自動車、電気・電子機器）、地域別 - 2033年までの世界予測
Recycled Plastics Market By Source (Bottles, Fibers, Films, Foams), Process, Plastic Type (PET, PP, PVC, PS), Type, End-Use (Packaging, Textiles, Building & Construction, Automotive, Electrical & Electronics), and Region - Global Forecast to 2033
出版：MarketsandMarkets
出版年月：2026年06月
https://semabiz.co.jp/mnmch6190/
お問合せ先
MarketsandMarkets正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/mnm/
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213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
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Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
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世界の再生プラスチック（リサイクルプラスチック）市場は、2026年の926億3,000万米ドルから2033年には1,615億米ドルへと成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.2%に達するとMarketsandMarketsでは予測しています。
再生プラスチック市場は、包装、繊維、建築・建設、自動車、電気・電子機器など、様々な最終用途産業において著しい成長が見込まれています。
調査概要：
本レポートは、再生プラスチック（リサイクルプラスチック）市場を種類、原料、最終用途産業、プラスチックの種類、加工プロセス、地域に基づいて定義、セグメント化し、将来予測を行います。市場の成長に影響を与える主要要因（推進要因、阻害要因、機会、課題など）に関する詳細な情報を提供します。また、リサイクルプラスチックメーカーを戦略的にプロファイリングし、市場シェアとコアコンピタンスを包括的に分析するとともに、市場における事業拡大、提携、新製品発売といった競争動向を追跡・分析します。
本レポートは、以下のポイントに関する洞察を提供します。
再生プラスチック市場の成長に影響を与える主要な推進要因（プラスチック廃棄による環境への悪影響、省エネルギー意識の高まりと政府の取り組み）、阻害要因（バージンプラスチックとの激しい競争、ダウンサイクルの悪影響）、機会（先進国におけるリサイクルプラスチック利用促進のための好ましい取り組み、アジア太平洋地域の発展途上国における繊維産業での利用拡大）、および課題（中国における廃プラスチック・スクラッププラスチックの輸入禁止、原材料の回収の困難さ）の分析。
●製品開発／イノベーション：再生プラスチック市場における今後の技術と研究開発活動に関する詳細な洞察。
●市場開発：有望な市場に関する包括的な情報、本レポートは、様々な地域における再生プラスチック市場を分析します。
●市場の多様化：リサイクルプラスチック市場における新製品、様々な種類、未開拓地域、最近の動向、および投資に関する包括的な情報。
●競合評価：Veolia（フランス）、Indorama Ventures Public Company Limited（タイ）、Far Eastern New Century Corporation（台湾）、Alpek S.A.B. de C.V.（メキシコ）、Amcor plc（スイス）、Biffa（英国）、Cabka digital（ドイツ）、Jayplas（英国）、KW Plastics（米国）、Loop Industries（カナダ）、MBA Polymers Inc.（米国）、PET RECYCLING TEAM（オーストリア）、Plastipak Holdings, Inc.（米国）、REMONDIS SE & Co. KG（ドイツ）、Republic Services（米国）、Stericycle, Inc.（米国）、Ultra-Poly Corporation（米国）などの産業用蒸発器市場の主要プレーヤーの市場シェア、成長戦略、製品提供に関する詳細な評価。
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レポート概要
再生プラスチック市場 - 原料（ボトル、繊維、フィルム、発泡体）、加工方法、プラスチックの種類（PET、PP、PVC、PS）、タイプ、最終用途（包装、繊維、建築・建設、自動車、電気・電子機器）、地域別 - 2033年までの世界予測
Recycled Plastics Market By Source (Bottles, Fibers, Films, Foams), Process, Plastic Type (PET, PP, PVC, PS), Type, End-Use (Packaging, Textiles, Building & Construction, Automotive, Electrical & Electronics), and Region - Global Forecast to 2033
出版：MarketsandMarkets
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