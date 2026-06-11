QBit Semiconductor、シンガポールのSinChipの株式60％取得を発表

ASIC設計サービスにおけるレイアウト能力を強化、グローバル展開を拡大し、成長力を向上

台北、2026年6月10日 /PRNewswire/ -- インテリジェント画像処理、高精度モーション制御、ポスト量子暗号（PQC）セキュリティ・アーキテクチャ、および高精度SoC統合に長年注力してきたリーダーであるQBit Semiconductor（TWSE：7913、以下「QBit」）は、グローバルな事業能力の拡大に向けた重要な一歩を発表しました。QBitの製品は、ハイエンドの複合機（MFP）、業務用画像機器、および関連する印刷アプリケーション市場で広く導入されています。カスタムチップに対する世界的な需要の高まりを受け、QBitはASIC設計サービスを積極的に拡充し、中核となる基盤技術を高付加価値の応用分野へと展開しています。

6月5日、QBitは、シンガポールに拠点を置くSinChip Technology Pte. Ltd.（以下「SinChip」）の株式60％を既存株主から取得し、正式に経営権を取得したことを発表しました。本取引の完了に伴い、SinChipはQBit Semiconductorグループに統合されることになります。今回の取り組みは、QBitがすでに保有する高性能SoCプラットフォームとの強力な相乗効果を生み出し、同社のASIC設計サービス能力を大幅に強化するとともに、エッジAI、ハイパフォーマンス・コンピューティング（HPC）、光通信、自動車分野における同社の市場での事業展開を拡大するものであり、QBitの多角的な成長における重要なマイルストーンとなります。

シンガポールに本社を置くSinChipは、主にICロジック検証、物理設計、および先端技術導入サービスを専門としています。約130名の専門エンジニア人材からなるチームを擁するSinChipは、3nm、5nm、7nmプロセスなどの先端プロセスにおける長年の開発経験を有しており、ハイエンドASICの開発および量産導入において確かな実績を築いています。

QBitの会長であるSimon Shen氏は次のように述べました。「SinChipの経営権を取得することは、当社の多角的な成長曲線を推進する上で極めて重要な戦略的布石です。QBitが長年培ってきたSoCプラットフォーム技術と、SinChipが持つ先端技術、AI、光通信、自動車用チップ開発における豊富な経験を融合させることで、ASIC設計サービス市場への進出を加速させ、高成長が見込まれる新たな新興アプリケーション機会を切り拓くことができるでしょう。」

さらに同氏は、Armから直接出資を受けた台湾初かつ唯一のIC設計企業として、QBitはエッジAI、フィジカルAI、高速データ伝送、およびインテリジェント・エンドポイント市場の継続的な成長を見据えており、それに伴って高集積ASICへの需要も同時に高まっていると述べました。今回の戦略的買収により、QBitはカスタムチップ開発能力をさらに強化し、サービス範囲と市場対応範囲を拡大することで、今後の成長に向けた力強い勢いを生み出します。

本取引の完了に伴い、QBitは台湾、日本、米国、シンガポール、ベトナムにまたがるグローバルな研究開発および技術サービスネットワークを構築する予定です。これにより、グローバルな人材体制と地域横断的なプロジェクト遂行能力がさらに強化され、国際競争力が向上します。今後もQBitは、絶え間ない技術革新、戦略的提携、そしてグローバルな事業展開を通じて、SoC設計および包括的なASICソリューションを提供する、競争力の高いグローバル・プロバイダーとなるという目標に向かって前進していきます。



QBit Semiconductorの会長Simon Shen氏とSinChip TechnologyのCEO Tony Liu氏。台北市のQBit本社にて。



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企業ウェブサイト：

QBit Semiconductor：https://www.qbitsemi.com/

SinChip Technology：https://sinchiptech.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

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