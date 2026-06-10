伊豆・村の駅(運営：株式会社村の駅、所在地：静岡県三島市)では、2026年6月10日(水)より「村のコーン尽くしの夏祭り」を開催します。





伊豆・村の駅と契約をしている若手農業者チームが育てたとうもろこし「村のコーン(ゴールドラッシュ)」は粒が大きく、みずみずしい味わいが特徴です。今年も旬を迎え、朝採れのものだけが店頭に並んでいます。また、村のコーンを使用した冷製パスタや、なんと！コーンパンケーキ、さらには海鮮丼まで！とうもろこしづくしのメニューをご用意しています。生産者さんとお客様をつなぎ、伊豆の魅力と旬の美味しさを発信いたします。ご家族様からご旅行の方までお楽しみいただけます。

夏限定のイベントとして開催します。





公式サイト： http://www.muranoeki.com/





村のコーン尽くしの夏祭り

生産者さんのとうもろこし





写真はイメージです。









■村のコーンとは

伊豆・村の駅では2016年に「10年後の地域農業の活性」をテーマに「とうもろこし」のブランド化を目標にしてとうもろこしプロジェクトが発足されました。今年で10年目！

現在では2万平方メートルの畑を確保して、粒が大きく、みずみずしい味わいが特徴の「村のコーン（ゴールドラッシュ）」の栽培をおこなっております。採れたてのとうもろこしは1つ1つハリ、ツヤがありジューシーな味わいです。とうもろこし生産者さんの心を込めて育てております。

村のコーンを使用したオリジナル商品・グルメが続々登場！





◇【TAMAGOYA】冷製村のコーンパスタ

村のコーン100％使用の冷製パスタです。夏野菜のズッキーニやトマト、生ハムやエダムチーズのコクがあるパスタを演出しました。日の出たまごの卵黄を絡めてお召し上がりください。なんと！通常より5倍のコーンをたっぷり盛った冷製パスタもご用意しております。旬の味を最後まで盛り盛り楽しめる一品です。





商品名 ：冷製村のコーンパスタ

価格 ：1485円(税込)

アレルギー：小麦、乳成分、卵、大豆、鶏肉





商品名 ：冷製盛り盛り村のコーンパスタ

価格 ：1650円(税込)

アレルギー：小麦、乳成分、卵、大豆、鶏肉





冷製村のコーンパスタ

冷製盛り盛り村のコーンパスタ





写真はイメージです。





◇【TAMAGOYA】村のコーン ブリュレパンケーキ

1番人気のブリュレパンケーキとコーンクリームのパンケーキが味わえます。

ヨーグルトのソースはコーンの旨味を引き立て、塩キャラメルソースはお好みでかけて味の変化をお楽しみください。ご提供の際にお客様の目の前でコーンをブリュレいたします。





商品名 ：村のコーン ブリュレパンケーキ

価格 ：1815円(税込)

アレルギー：乳成分、卵、小麦、クルミ、大豆、アーモンド、ゼラチン、鶏肉





村のコーン ブリュレパンケーキ





写真はイメージです。





◇【TAMAGOYA】村のコーン スイーツセット

村のコーンスコーンとたまごアイスのセットです。付け合わせの生クリームに絡めてお楽しみください。コーヒーか紅茶付のアフタヌーンにもピッタリなスイーツセットです。





商品名 ：村のコーン スイーツセット

価格 ：748円(税込)

アレルギー：小麦、乳成分、卵、大豆





村のコーン スイーツセット





写真はイメージです。





◇【TAMAGOYA】村のコーン ソフトパフェ

テイクアウト限定メニューに村のコーンを使用したパフェが登場しました。カップの中にはパンケーキ、ヨーグルトクリーム、ミックスソフト、日の出たまごのカスタードが重なり、ワッフルコーンの中には村のコーンがたっぷり入っています。





商品名 ：村のコーン ソフトパフェ

価格 ：918円(税込)

アレルギー：乳成分、卵、小麦、大豆、ゼラチン





村のコーン ソフトパフェ





写真はイメージです。





◇【TAMAGOYA・物販エリア】村のコーンプリン

村のコーンを使用したつぶつぶ感も楽しめるプリンです。TAMAGOYAの美味しい卵とのコラボでできたコーンプリンは、卵ととうもろこしの甘さを優しく感じられる味に仕上げております。昨年、大好評いただいた人気メニューが今年も登場です。





商品名 ：村のコーンプリン

価格 ：432円(税込)

アレルギー：乳成分 卵





村のコーンプリン





◇【まぐろ道場】コーンなに！どっさり丼

村のコーンの美味しさをこれでもかというほど味わえる一品です。

ラー油と醤油でユッケ風に仕上げたピリ辛のサーモン・甘エビと相性抜群です





商品名 ：コーンなに！どっさり丼

価格 ：1980円(税込)

アレルギー：えび、小麦・さけ・大豆・ごま





コーンなに！どっさり丼





写真はイメージです。





◇【村の食堂】もろこしマウン天丼

村のコーンをより甘み際立つ天ぷらで心ゆくまでお召し上がり頂ける一品です。

シンプルに天つゆで、変わり種にコーン入りのタルタルソースで、2通りの食べ方でお楽しみいただけます。





商品名 ：もろこしマウン天丼

価格 ：1480円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆・さば





もろこしマウン天丼





写真はイメージです。





◇【物販コーナー】

村のコーン使用したお土産もたくさん取り揃えています！

写真左から

商品名 ：クリーミートウモロコシドレッシング

価格 ：702円(税込)

アレルギー：小麦、乳成分、ごま、大豆、鶏肉





商品名 ：焼トウモロコシドレッシング

価格 ：702円(税込)

アレルギー：小麦、ごま、大豆





商品名 ：村のコーンポタージュ(冷凍)

価格 ：540円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、牛肉、大豆、鶏肉





商品名 ：村のコーンポタージュ15g×3袋(粉末)

価格 ：540円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、大豆、豚肉、鶏肉





商品名 ：村のコーンポタージュ120g(粉末)

価格 ：979円(税込)

アレルギー：乳成分、小麦、大豆、豚肉、鶏肉





商品名 ：ザクザク村のコーンチップス

価格 ：648円(税込)

アレルギー：えび、小麦、乳成分、大豆





コーンをつかったお土産も！





■【イベント情報】

・村のコーン早剥き選手権

制限時間30秒以内に皮付きの村のコーンを剥いていただくイベントです。

村のコーンは剥けた分だけお持ち帰りいただけます。

1回1000円(税込)

制限時間30秒間 おひとり様1回まで





・村のコーン収穫体験

伊豆・村の駅の自社農園にて村のコーンの収穫体験を行います。

採れたての村のコーンをその場でお召し上がりいただけます。

お帰りの際に村のコーンを3本持って帰れるお土産付き！

雨天中止

おひとり様1000円(税込) 10組様限定





生産者さんのとうもろこし2





・『新企画』村のコーンBBQパーティー

6月26、27、28日の3日間限定！ご購入いただいた村のコーンを、なんとその場で焼いてお召し上がりいただけるイベントが登場しました。うま塩だれなどの人気調味料もご用意しています。夏の思い出のスタートは伊豆・村の駅とご一緒に！

雨天中止









■詳細

村のコーン尽くしの夏祭り

開催期間：2026年6月10日(水)～2026年7月31日(金)

他にも、新商品やメニューも開発中です！









■「伊豆・村の駅」について

三島市の国道136号線沿いにあります。地元の生産者さん中心にお野菜が並ぶ農産物直売所をはじめ、美味しい丼ぶりが楽しめるマグロ道場や伊豆の椎茸をメインに使ったバーガーキッチン、たまご専門店TAMAGOYAが敷地内で楽しむことができます。お野菜・お魚・お肉と食材をはじめ、地域の特産物を使用した調味料やお土産もご用意しております。









■「伊豆・村の駅」概要

店舗名 ：伊豆・村の駅

所在地 ：〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

TEL ：055-984-1217

営業時間：9:00～17:00

寝技食堂〆技一本まぐろ道場 11:00～15:00

村の駅食堂 10:00～15:00

THIS伊豆SHIITAKEバーガーキッチン 9:00～16:00

Cafebranch TAMAGOYA 9:30～15:30

定休日 ：年中無休





伊豆・村の駅 公式サイト

http://www.muranoeki.com/





寝技食堂〆技一本まぐろ道場 公式Instagram

https://www.instagram.com/izumuranoeki/





Cafebranch TAMAGOYA 公式サイト

http://izu-tamagoya.com/





Cafebranch TAMAGOYA 公式Instagram

https://instagram.com/izu_tamagoya?utm_medium=copy_link









【会社概要】

会社名 ：株式会社村の駅

所在地 ：静岡県三島市安久322-1

電話番号：0120-54-0831

代表者 ：代表取締役 瀬上 恭寛

事業内容：食のテーマパーク開発、農産物直売所、観光土産品の企画

開発販売及び品質管理、通信販売事業の展開

設立 ：2006年1月