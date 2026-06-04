楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『夜の踊り子／サカナクション』（ピアノソロ,ピアノ＆ヴォーカル,メロディ譜,やさしく弾けるピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『夜の踊り子／サカナクション（ピアノソロ）[LPS2265]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2265
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage1】
『夜の踊り子／サカナクション（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1971]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1971
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage2】
『夜の踊り子／サカナクション（メロディ譜）[LTML50]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML50
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 夜の踊り子 原調初級版／サカナクション（ピアノソロ）[LPS2266]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2266
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 夜の踊り子 原調初級版／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
2012年リリース楽曲
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける 夜の踊り子 イ短調版／サカナクション（ピアノソロ）[LPS2267]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2267
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 夜の踊り子 イ短調版／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
2012年リリース楽曲
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『夜の踊り子／サカナクション（ピアノソロ）[LPS2265]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2265
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage1】
『夜の踊り子／サカナクション（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1971]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1971
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage2】
『夜の踊り子／サカナクション（メロディ譜）[LTML50]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML50
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 夜の踊り子 原調初級版／サカナクション（ピアノソロ）[LPS2266]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2266
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 夜の踊り子 原調初級版／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける 夜の踊り子 イ短調版／サカナクション（ピアノソロ）[LPS2267]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2267
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 夜の踊り子 イ短調版／サカナクション」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351430/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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