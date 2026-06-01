【6/11実務セミナー】ベビーカーも新対象に！中国・韓国事業者向け 改正PSE/PSC「国内管理人」登録を母国語資料でイチから解説
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350715/images/bodyimage1】
2025年12月の施行から数ヶ月が経過し、多くの事業者が「国内管理人」の選任を終えました。
しかし、日本市場の現場では今、新たな問題が浮き彫りになっています。
さらに、直近の政令閣議決定により、「乳幼児用ベッドガード」や「ベビーカー」も新たにPSC（子供用特定製品）の対象に指定されるなど、規制の波はさらに広がっています。
「登録は済ませたはずなのに、ECモールから修正指示が止まらない」
「ベビーカーやベッドガードの最新の規制にどう対応すればいいか分からない」
「いつの間にか販売停止になっていた」。
本セミナーでは、言語の壁や解釈の相違によって生じている「登録のズレ」を解消し、新たに対象となった製品への対応も含め、日本でのビジネスを確実に継続するための最新実務ガイドラインを公開します。
【セミナー申し込みはこちら】6月11日（木）
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
■本セミナーの注?ポイント
・「審査不備の即時解消」＆「新対象製品（ベビーカー等）の最新対策」
直近のサポート実績から得られた間違いやすいポイントに加え、新たに規制対象となったベビーカーやベッドガードへの具体的な実務対応を提示。
・主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
・中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年6?11?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品（子供ベッド、ベッドガード、ベビーカーなど）を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
2025年12月の施行から数ヶ月が経過し、多くの事業者が「国内管理人」の選任を終えました。
しかし、日本市場の現場では今、新たな問題が浮き彫りになっています。
さらに、直近の政令閣議決定により、「乳幼児用ベッドガード」や「ベビーカー」も新たにPSC（子供用特定製品）の対象に指定されるなど、規制の波はさらに広がっています。
「登録は済ませたはずなのに、ECモールから修正指示が止まらない」
「ベビーカーやベッドガードの最新の規制にどう対応すればいいか分からない」
「いつの間にか販売停止になっていた」。
本セミナーでは、言語の壁や解釈の相違によって生じている「登録のズレ」を解消し、新たに対象となった製品への対応も含め、日本でのビジネスを確実に継続するための最新実務ガイドラインを公開します。
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
■本セミナーの注?ポイント
・「審査不備の即時解消」＆「新対象製品（ベビーカー等）の最新対策」
直近のサポート実績から得られた間違いやすいポイントに加え、新たに規制対象となったベビーカーやベッドガードへの具体的な実務対応を提示。
・主要プラットフォームの「最新チェック体制」を公開
施行直後とは明らかに異なる、現在の楽天市場等のモールにおける審査基準や対応の優先順位を解説。今、どの項目が最も厳しく見られているのかを共有します。
・中国語・韓国語による「専門スタッフ対話型」サポート
「日本語のニュアンスが分からず申請が止まっている」という悩みを解消。複雑な法的解釈やモール特有の規約を、母国語で正確に理解・確認できる唯一無二の機会を提供します。
【セミナー概要】
開催?? 2026年6?11?（?）
形式? オンライン（Zoom）
参加費? 無料
時間帯?
【中国語セッション】 ?本時間 12:00～12:30
【韓国語セッション】 ?本時間 12:30～13:00
対象? 楽天市場等のECプラットフォームにて、?本向けにPSE/PSC対象製品（子供ベッド、ベッドガード、ベビーカーなど）を販売している中国・韓国の事業者様、およびその運営代?会社様
【セミナー申し込みはこちら】
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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