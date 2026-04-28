卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）の世界市場2026年、グローバル市場規模（タングステン型、電界放出型、イオンビーム型）・分析レポートを発表
2026年4月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は3965百万ドルと評価され、2031年には5339百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.4%であり、安定した拡大が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）は、研究室の作業台上で使用可能な小型電子顕微鏡であり、従来の大型装置に比べて操作性と利便性に優れています。
コンパクトな設計により設置が容易であり、さまざまな分野での観察や分析に活用されています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別ではタングステン型、電界放出型、イオンビーム型に分かれており、それぞれ用途や性能特性が異なります。
用途別では生命科学、材料科学、食品分野などに分類され、研究開発の高度化に伴い需要が拡大しています。
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主要企業としては、JEOL、Zeiss、Delong、Hitachi High-Tech Group、Hirox、SEC Co. Ltd、Coxem、Thermo Fisher Scientific、ROWACO AB、EmCrafts Co., Ltdなどが挙げられます。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米および欧州では研究開発投資の増加により市場が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域も産業発展に伴い今後の成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、研究開発需要の増加、分析技術の高度化、小型化機器への需要拡大が挙げられます。一方で、高価格帯製品であることや高度な技術要件が課題となっています。
また、新技術の導入や用途拡大が市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（タングステン電子顕微鏡、電界放出型電子顕微鏡、集束イオンビーム電子顕微鏡）
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は3965百万ドルと評価され、2031年には5339百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は4.4%であり、安定した拡大が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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卓上型走査型電子顕微鏡（SEM）は、研究室の作業台上で使用可能な小型電子顕微鏡であり、従来の大型装置に比べて操作性と利便性に優れています。
コンパクトな設計により設置が容易であり、さまざまな分野での観察や分析に活用されています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別ではタングステン型、電界放出型、イオンビーム型に分かれており、それぞれ用途や性能特性が異なります。
用途別では生命科学、材料科学、食品分野などに分類され、研究開発の高度化に伴い需要が拡大しています。
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主要企業としては、JEOL、Zeiss、Delong、Hitachi High-Tech Group、Hirox、SEC Co. Ltd、Coxem、Thermo Fisher Scientific、ROWACO AB、EmCrafts Co., Ltdなどが挙げられます。
これら企業は技術革新や製品開発を通じて市場競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に北米および欧州では研究開発投資の増加により市場が拡大しています。
一方、アジア太平洋地域も産業発展に伴い今後の成長が期待されています。
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市場成長の要因としては、研究開発需要の増加、分析技術の高度化、小型化機器への需要拡大が挙げられます。一方で、高価格帯製品であることや高度な技術要件が課題となっています。
また、新技術の導入や用途拡大が市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が期待される分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
● 1.2 市場推計の前提条件および基準年
● 1.3 タイプ別市場分析（タングステン電子顕微鏡、電界放出型電子顕微鏡、集束イオンビーム電子顕微鏡）