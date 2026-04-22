株式会社アイランズ 笑いの実践集団 vol.6『芝居落語 EDO GROOVE ― 時の間 ―』が2026年5月12日 (火) ～ 2026年5月17日 (日)ににて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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古典落語の名作ー『粗忽長屋』『元犬』『時そば』『化け物使い』『ぞろぞろ』ー五席をもとに、ひとつの物語として描く新作舞台『芝居落語 EDO GROOVE ―時の間―』を上演いたします。舞台は江戸の長屋、八五郎や熊五郎、ご隠居といったお馴染みの登場人物たちが、十数年の歳月を紡ぎます。落語の一席完結という枠を越え、人物たちの時間が交差し、ひとつの物語として鮮やかに息づく江戸の風景。 脚本・演出は、落語と音楽を自在に操る髙平哲郎。江戸の長屋に響くジャズやポップスのもと、芝居と音楽が響き合う、新しい“芝居落語”です。出演は高崎翔太、滝澤諒をはじめとするいま最も勢いのある若手俳優たち。舞台や映像で存在感を示してきた彼らが、本作で新たな挑戦に臨みます。さらに松田洋治、北村岳子、林家三平といった演劇界、ミュージカル界、落語界を網羅する実力派を揃えた布陣で、世代とジャンルを超えたアンサンブルが実現しました。

キャストプロフィール

★舞台『銀河英雄伝説』シリーズや様々なジャンルの舞台で存在感を示し、映画『傷』では主演を務めるなど、多彩な作品で活躍している橋本全一 ★2008年『ミュージカル テニスの王子様』でデビュー後、『おそ松さん on STAGE ～SIX MEN’S SHOW TIME～』シリーズ（主演・松野おそ松役）や『あんさんぶるスターズ！ THE STAGE』シリーズなどで活躍するほか、自身のYouTubeチャンネル「優勝ニートちゃんねる」の企画・運営・出演も手がけ、新潟県聖籠町の文化芸能大使も務めている高崎翔太 ★劇団四季『ライオンキング』(ヤングシンバ役)で芸能活動を開始。舞台『サイボーグ009』(0010/プラス、シキ役)、『仮面ライダーガヴ』(ニエルブ・ストマック役)の他、アーティストとしても2nd album『TRANSFORMATION』をデジタルリリースするなど活躍の場を広げている滝澤諒 ★舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ 神宮寺寂雷役、舞台『星列車で行こう』裕太役、『坂東玉三郎 特別公演』、『マッシュル-MASHLE- THE STAGE』 ライオ・グランツ役、『SK∞ エスケーエイト The Stage』愛抱夢（アダム）役などで注目を集める小波津亜廉 ★劇団Patch所属で、近年の主な出演作にサルメカンパニー第11回公演『水の間の子供たち』、ミュージカル『十二人の怒れる男』、劇団壱劇屋東京支部『BABEL』などがある。7月に舞台『HiGH&LOW THE 戦国 外伝』に出演予定でその演技に定評のある納谷健 ★2019年 舞台『OZMAFIA!! sink into oblivion』でデビュー、舞台『RICE on STAGE「ラブ米」』で注目を集め、舞台『RICE on STAGE「ラブ米」』、『ジュエルステージ「オンエア!」』、『吸血鬼すぐ死ぬ』、『東京リベンジャーズ』、ミュージカル『ロミオの青い空』など注目作で活躍中の大見洋太 ★舞台『セラピーゲーム』巽役、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs六角 天根ヒカル役、ミュージカル『黒執事 ~寄宿学校の秘密 2024~』 ロレンス・ブルーアー役で注目を集める栗原航大 ★舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageシリーズ 山田二郎役、ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン 青学vs四天宝寺 財前光 役で活躍する松岡拳紀介 以上8名が「THE NAGAYA 4」として、チームA・チームBの日替わりで江戸の長屋を駆け回ります！ 江戸に流れる時間が、いまの身体で息づく舞台、『芝居落語 EDO GROOVE ー時の間ー』 どうぞご期待ください！！

公演概要

『芝居落語 EDO GROOVE ― 時の間 ―』 公演期間：2026年5月12日 (火) ～ 2026年5月17日 (日) 会場：シアター・アルファ東京（東京都 渋谷区 東 3-24-7） ■出演者 松⽥洋治 北村岳⼦ 橋本全⼀ ⾼崎翔太 滝澤諒 ⼩波津亜廉 納⾕健 ⼤⾒洋太 栗原航⼤ 松岡拳紀介 林家三平 ■スタッフ 脚本・演出・選曲 髙平哲郎 照明 島⽥雄峰 ⾐裳 たかひらみく ⾳響 島本和⼈ ステージング 北村岳子 映像 ⼩池敏治 歌唱指導 花⽊さち⼦ キャスティング 今橋叔⼦ 宣伝美術 奥野ゆかり 舞台監督 ⻘林天 主催・企画 株式会社アイランズ プロデューサー 髙平未來 制作 株式会社アイランズ ■公演スケジュール 5⽉12⽇（⽕）A 18:30 5⽉13⽇（⽔）B 18:30 5⽉14⽇（⽊）A 18:30 5⽉15⽇（⾦）B 14:00 A18: 30 5⽉16⽇（⼟）A14:00 B 18:30 5⽉17⽇（⽇）B 13:00 ※全公演アフタートトークあり ※受付開始は開演の1時間前、開場は開演の30分前 ■チケット料金 ＳＳ席：9,900円（特典付き） Ｓ席：7,700円 Ａ席：5,500円（訳ありシート） （全席指定・税込）

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