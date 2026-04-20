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フラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を11室に設置 ビッグエコー帯広西2条通店が4月24日にオープン
第一興商グループの株式会社東北海道第一興商は、ビッグエコー帯広西2条通店 （北海道帯広市）を2026年4月24日にオープンします。
当店は、帯広駅前に広がる繁華街に25人収容のパーティールームをはじめ全22室でオープン。至近にあるビッグエコー帯広駅前店とともに地元で愛される便利なカラオケ店舗を目指します。
フラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を11室に設置し、多彩な本人映像をはじめ、歌声の音程を違和感なく補正してくれる「歌うまフィルター」、原曲の使用エフェクトを忠実に再現する「なりきりエフェクト」、歌唱するだけで自分の声でハモリパートを付け加えてくれる「ハモルン」および新しい精密採点「精密採点Ai Heart」など、うたう楽しさを一層引き立てる新機能がカラオケ体験を盛り上げます。
■ビッグエコー帯広西2条通店 店舗概要
開店日：2026年4月24日(金)
所在地：北海道帯広市西2条南10-4-3
電話番号：0155-65-5871
アクセス：JR 帯広駅 徒歩6分
駐車場：なし
営業時間 ：月〜木・日・祝 12:00〜翌3:00
金・土・祝前 12:00〜翌5:00
定休日：なし
店舗面積：407.89平方メートル
ルーム数：全22室（11室に「LIVE DAM WAO!」設置）
・パーティールーム1室（25人収容）
・プロジェクタールーム2室
メニュー：フード58種類／ドリンク205種類
ドリンクバー（ソフトクリーム付）
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://big-echo.jp/?p=24154
運営会社：株式会社東北海道第一興商
当店は、帯広駅前に広がる繁華街に25人収容のパーティールームをはじめ全22室でオープン。至近にあるビッグエコー帯広駅前店とともに地元で愛される便利なカラオケ店舗を目指します。
フラッグシップモデル「LIVE DAM WAO!」を11室に設置し、多彩な本人映像をはじめ、歌声の音程を違和感なく補正してくれる「歌うまフィルター」、原曲の使用エフェクトを忠実に再現する「なりきりエフェクト」、歌唱するだけで自分の声でハモリパートを付け加えてくれる「ハモルン」および新しい精密採点「精密採点Ai Heart」など、うたう楽しさを一層引き立てる新機能がカラオケ体験を盛り上げます。
開店日：2026年4月24日(金)
所在地：北海道帯広市西2条南10-4-3
電話番号：0155-65-5871
アクセス：JR 帯広駅 徒歩6分
駐車場：なし
営業時間 ：月〜木・日・祝 12:00〜翌3:00
金・土・祝前 12:00〜翌5:00
定休日：なし
店舗面積：407.89平方メートル
ルーム数：全22室（11室に「LIVE DAM WAO!」設置）
・パーティールーム1室（25人収容）
・プロジェクタールーム2室
メニュー：フード58種類／ドリンク205種類
ドリンクバー（ソフトクリーム付）
喫煙ブース：あり
店舗URL：https://big-echo.jp/?p=24154
運営会社：株式会社東北海道第一興商