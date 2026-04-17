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【社会課題「小１の壁」「小４の壁」に対応】共働き世帯の”預かり＋教育”ニーズに応える民間学童クラブ 京進、外部パートナーとの連携によるSTEAM教育実践イベントを京都府長岡京市で開催
4月25日（土）参加無料
総合教育サービスの株式会社京進（本社：京都市下京区、代表取締役社長：立木康之）が運営する「京進の学童クラブHOPPA」長岡京校（※2026年4月開校）は、地域の子どもたちを対象に、科学への興味を育む体験イベント「視覚の不思議 トリックアートをつくってみよう」を2026年4月25日（土）に開催いたします。
本イベントは、子どもたちの好奇心や創造性を育むワークショップを展開する『つくるまなぶ 京都町家科学館』とのコラボレーションにより実施いたします。当社は深刻化する「小1の壁」や高学年への進級に伴う「小4の壁」という社会課題に対し、単なる預かりにとどまらない質の高い学童クラブの展開を通じて、子育て世代を支援してまいります。
■背景：「小1の壁」「小4の壁」と、保護者から高まる「放課後の教育」ニーズ
共働き世帯の増加に伴い、小学生の放課後の居場所不足（小1の壁）や10歳の壁とも言われる高学年進級時の学習・生活環境の変化（小4の壁）が深刻な社会課題となっています。さらに昨今の保護者からは、学童保育に対して「安全な預かり」だけでなく、「豊かな学びや体験の機会」という教育的な付加価値を求める声が高まっています。 当社が展開する「京進の学童クラブHOPPA」は、こうした生活者のリアルな悩みに寄り添い、学習・習い事・送迎を一体化したワンストップ型学童クラブとして、安心と成長の環境を提供しています。
■外部パートナーとの連携によるSTEAM教育の実践
放課後をよりクリエイティブにすることを目指す今回の体験イベントでは、当学童クラブの「プロジェクト型学習（PBL）」を提携協力している『つくるまなぶ 京都町家科学館』より講師を招きます。科学・技術・工学・芸術・数学を統合的に学ぶ「STEAM教育」の要素を取り入れた創作体験を実施し、新1年生から高学年までが楽しく「思考する喜び」を感じられるプログラムを提供します。
■行政のガイドラインでも紹介される当社の取り組み（第三者評価）
当社の学童クラブ事業における取り組みは行政からも注目されており、埼玉県が公開した民間事業者を対象とする資料「放課後児童クラブ新規参入スタートブック」において、参入・運営の実践事例として紹介されました。
（参考：埼玉県HP https://www.pref.saitama.lg.jp/b0616/houkago.html#minkan-sannyu ）
当社は今後も、地域の皆さまが安心してお子さまを預けられる環境の構築に努め、教育を通じた社会課題の解決と企業価値の向上を目指してまいります。
【イベント概要】
■タイトル：視覚の不思議 トリックアートをつくってみよう
■日時：2026年4月25日（土）【午前の部】10:30〜11:30 【午後の部】13:30〜14:30
※各回同じ内容です。どちらかを選択しお申込みください
■対象：小学生 ※長岡京市在住のご家庭が対象です。保護者同伴でご参加ください
■会場：京進の学童クラブ HOPPA長岡京校 （京都府長岡京市奥海印寺森ノ下4）
阪急バス「奥海印寺（おくかいいんじ）」下車すぐ
※阪急京都線「長岡天神」やJR「長岡京駅」などからバスの利用が可能
■定員：各回10組・先着順（定員に達し次第、締切）
■参加料：無料
■お申込み：公式LINE、またはお電話（075-950-8890）にてお申込みください。
＜LINE＞ https://line.me/R/ti/p/@645wjlbu
【京進の学童クラブHOPPAについて】https://gakudo.kyoshin.co.jp/
「京進の学童クラブHOPPA」は、小学生を対象に「学習・習い事・送迎」を一体化したワンストップ型学童クラブです。京進独自の教育ノウハウを導入し、宿題サポートや英語読書を通じて、自ら学ぶ習慣を楽しく定着させます。また、PBL（プロジェクト型学習）やプログラミング、プロの講師によるダンスやスポーツなど、多彩な習い事を利用料内で提供し、論理的思考力と豊かな感性を育みます。最大20:30までの延長利用や車送迎、食事提供など、忙しい毎日を送るご家庭をサポートし笑顔あふれる暮らしに貢献します。HOPPAブランドは、保育園・認定こども園、学童保育を全国95施設展開しています。
＜SNSでも情報を発信しています＞
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hoppa_gakudo_club/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の学童クラブHOPPA
https://gakudo.kyoshin.co.jp/
総合教育サービスの株式会社京進（本社：京都市下京区、代表取締役社長：立木康之）が運営する「京進の学童クラブHOPPA」長岡京校（※2026年4月開校）は、地域の子どもたちを対象に、科学への興味を育む体験イベント「視覚の不思議 トリックアートをつくってみよう」を2026年4月25日（土）に開催いたします。
本イベントは、子どもたちの好奇心や創造性を育むワークショップを展開する『つくるまなぶ 京都町家科学館』とのコラボレーションにより実施いたします。当社は深刻化する「小1の壁」や高学年への進級に伴う「小4の壁」という社会課題に対し、単なる預かりにとどまらない質の高い学童クラブの展開を通じて、子育て世代を支援してまいります。
共働き世帯の増加に伴い、小学生の放課後の居場所不足（小1の壁）や10歳の壁とも言われる高学年進級時の学習・生活環境の変化（小4の壁）が深刻な社会課題となっています。さらに昨今の保護者からは、学童保育に対して「安全な預かり」だけでなく、「豊かな学びや体験の機会」という教育的な付加価値を求める声が高まっています。 当社が展開する「京進の学童クラブHOPPA」は、こうした生活者のリアルな悩みに寄り添い、学習・習い事・送迎を一体化したワンストップ型学童クラブとして、安心と成長の環境を提供しています。
■外部パートナーとの連携によるSTEAM教育の実践
放課後をよりクリエイティブにすることを目指す今回の体験イベントでは、当学童クラブの「プロジェクト型学習（PBL）」を提携協力している『つくるまなぶ 京都町家科学館』より講師を招きます。科学・技術・工学・芸術・数学を統合的に学ぶ「STEAM教育」の要素を取り入れた創作体験を実施し、新1年生から高学年までが楽しく「思考する喜び」を感じられるプログラムを提供します。
■行政のガイドラインでも紹介される当社の取り組み（第三者評価）
当社の学童クラブ事業における取り組みは行政からも注目されており、埼玉県が公開した民間事業者を対象とする資料「放課後児童クラブ新規参入スタートブック」において、参入・運営の実践事例として紹介されました。
（参考：埼玉県HP https://www.pref.saitama.lg.jp/b0616/houkago.html#minkan-sannyu ）
当社は今後も、地域の皆さまが安心してお子さまを預けられる環境の構築に努め、教育を通じた社会課題の解決と企業価値の向上を目指してまいります。
【イベント概要】
■タイトル：視覚の不思議 トリックアートをつくってみよう
■日時：2026年4月25日（土）【午前の部】10:30〜11:30 【午後の部】13:30〜14:30
※各回同じ内容です。どちらかを選択しお申込みください
■対象：小学生 ※長岡京市在住のご家庭が対象です。保護者同伴でご参加ください
■会場：京進の学童クラブ HOPPA長岡京校 （京都府長岡京市奥海印寺森ノ下4）
阪急バス「奥海印寺（おくかいいんじ）」下車すぐ
※阪急京都線「長岡天神」やJR「長岡京駅」などからバスの利用が可能
■定員：各回10組・先着順（定員に達し次第、締切）
■参加料：無料
■お申込み：公式LINE、またはお電話（075-950-8890）にてお申込みください。
＜LINE＞ https://line.me/R/ti/p/@645wjlbu
【京進の学童クラブHOPPAについて】https://gakudo.kyoshin.co.jp/
「京進の学童クラブHOPPA」は、小学生を対象に「学習・習い事・送迎」を一体化したワンストップ型学童クラブです。京進独自の教育ノウハウを導入し、宿題サポートや英語読書を通じて、自ら学ぶ習慣を楽しく定着させます。また、PBL（プロジェクト型学習）やプログラミング、プロの講師によるダンスやスポーツなど、多彩な習い事を利用料内で提供し、論理的思考力と豊かな感性を育みます。最大20:30までの延長利用や車送迎、食事提供など、忙しい毎日を送るご家庭をサポートし笑顔あふれる暮らしに貢献します。HOPPAブランドは、保育園・認定こども園、学童保育を全国95施設展開しています。
＜SNSでも情報を発信しています＞
＜Instagram＞ https://www.instagram.com/hoppa_gakudo_club/
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：493カ所（連結2025年5月末現在）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
京進の学童クラブHOPPA
https://gakudo.kyoshin.co.jp/