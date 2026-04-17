【デクセリアルズ】5月に海外展示会「SID Display Week 2026」に出展

デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、2026年5月5日（火）から5月7日（木）まで、アメリカ・ロサンゼルスで開催されるディスプレイ分野の世界最大の展示会「SID Display Week 2026」に出展（予定）することをお知らせします。

現在、当社では、世界シェアNo.1※の実績を持つ反射防止フィルム（ARF）や異方性導電膜（ACF）などの既存製品の技術を応用し、フォルダブルディスプレイやマイクロLEDディスプレイなど、次世代ディスプレイ向け製品の開発を進めています。今回、当社ブース（ブース番号：522）では、これらの製品・開発品の展示のほか、新規アプリケーションに対する当社のソリューション提案も行います。



展示内容に加え、海外市場における当社の経営戦略や新規事業戦略などに関しても、現地メディアの皆さまからのご取材をお待ちしています。



※株式会社富士キメラ総研発行「2025ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、表面処理フィルム（ドライコート）の2024年の金額シェアと、大型および中小型ディスプレイ向けACFの合計の2024年の金額シェア。

以 上





■展示会概要について



※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。



2026年5月5日（火）〜5月7日（木）SID Display Week 2026