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【デクセリアルズ】5月に海外展示会「SID Display Week 2026」に出展
〜世界最大のディスプレイ展示会で最新の開発品を紹介〜
■展示会概要について
※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。
2026年5月5日（火）〜5月7日（木）SID Display Week 2026
https://digitalpr.jp/table_img/2845/132437/132437_web_1.png
【URL】Display Week（https://www.ofcconference.org/registration/）
＜会社概要＞
デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・杉本
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/
デクセリアルズ株式会社（本社：栃木県下野市、代表取締役社長：新家 由久、以下、当社）は、2026年5月5日（火）から5月7日（木）まで、アメリカ・ロサンゼルスで開催されるディスプレイ分野の世界最大の展示会「SID Display Week 2026」に出展（予定）することをお知らせします。
SID Display Week 2026 公式ロゴマーク 昨年の展示の様子
現在、当社では、世界シェアNo.1※の実績を持つ反射防止フィルム（ARF）や異方性導電膜（ACF）などの既存製品の技術を応用し、フォルダブルディスプレイやマイクロLEDディスプレイなど、次世代ディスプレイ向け製品の開発を進めています。今回、当社ブース（ブース番号：522）では、これらの製品・開発品の展示のほか、新規アプリケーションに対する当社のソリューション提案も行います。
展示内容に加え、海外市場における当社の経営戦略や新規事業戦略などに関しても、現地メディアの皆さまからのご取材をお待ちしています。
※株式会社富士キメラ総研発行「2025ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、表面処理フィルム（ドライコート）の2024年の金額シェアと、大型および中小型ディスプレイ向けACFの合計の2024年の金額シェア。
展示内容に加え、海外市場における当社の経営戦略や新規事業戦略などに関しても、現地メディアの皆さまからのご取材をお待ちしています。
※株式会社富士キメラ総研発行「2025ディスプレイ関連市場の現状と将来展望」による、表面処理フィルム（ドライコート）の2024年の金額シェアと、大型および中小型ディスプレイ向けACFの合計の2024年の金額シェア。
以 上
■展示会概要について
※出展予定および展示製品は変更になる場合があります。
2026年5月5日（火）〜5月7日（木）SID Display Week 2026
https://digitalpr.jp/table_img/2845/132437/132437_web_1.png
【URL】Display Week（https://www.ofcconference.org/registration/）
＜会社概要＞
デクセリアルズ株式会社は、電子部品、接合材料、光学材料などの開発・製造・販売を手掛ける機能性材料メーカーです。また、光半導体などフォトニクス製品の開発・製造を手掛けるグループ会社をもち、持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。また、さらなる成長と持続可能な社会の実現に貢献していくための起点として、「Empower Evolution. つなごう、テクノロジーの進化を。」を自社のパーパス（https://www.dexerials.jp/profile/vision.html）としてかかげています。
会社名：デクセリアルズ株式会社
本社：栃木県下野市下坪山1724
代表者：代表取締役社長 新家 由久
設立： 2012年6月20日
公式ウェブサイト：https://www.dexerials.jp/
LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/dexerials-corporation/
本件に関するお問合わせ先
デクセリアルズ株式会社 経営戦略本部 広報・IR部 広報課 平居・冨岡・杉本
TEL：03-3538-1230（代表） Email：press@dexerials.com
関連リンク
公式ウェブサイト
https://www.dexerials.jp/