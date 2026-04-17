国際的デザインアワード「London International Creative Competition（LICC）2025」受賞





ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：戒能 隆洋）が開発した2 作品が、国際的なデザインアワード「London International Creative Competition（以下、LICC）2025」（主催：Farmani Group）のBUILD（Architecture）部門において《Shortlist》※に選出されました。その他、1 作品が《Official Selection》※に選出されました。 ポラスグループ 中央グリーン開発株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役社長：戒能 隆洋）が開発した2 作品が、国際的なデザインアワード「London International Creative Competition（以下、LICC）2025」（主催：Farmani Group）のBUILD（Architecture）部門において《Shortlist》※に選出されました。その他、1 作品が《Official Selection》※に選出されました。



LICCは、BUILD（Architecture）／CREATE（Art）／ILLUSTRATE（Graphic）／DECORATE（Interior）／SHOOT（Photo/Video）／USE（Product）の6部門があり、毎年世界中から寄せられる1,000点を超える応募作品の中から、クリエイティブな才能を見出し、表彰しています。



※一次審査を通過した《Official Selection》の中から、高得点を獲得した上位作品が《Shortlist》として選出されます。



（LICC ホームページ： LICCは、BUILD（Architecture）／CREATE（Art）／ILLUSTRATE（Graphic）／DECORATE（Interior）／SHOOT（Photo/Video）／USE（Product）の6部門があり、毎年世界中から寄せられる1,000点を超える応募作品の中から、クリエイティブな才能を見出し、表彰しています。※一次審査を通過した《Official Selection》の中から、高得点を獲得した上位作品が《Shortlist》として選出されます。（LICC ホームページ： https://licc.uk/





受賞作品の紹介





《Shortlist》



遊び場ガーデンタウン



中央グリーン開発株式会社



デザイナー ： 河内 忠夫



低層住宅地に佇む5 棟の分譲住宅です。中央には、子どもたちが元気に遊び、家族が見守れる「遊び場ガーデン」を設置。建物と外観が一体となったデザインで、地域住民の安全と安心につながる、コミュニティ形成の基盤となる空間を創出しました。



受賞ページ ： https://www.licc.uk/winners/winner.php?id=125460