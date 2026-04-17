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世界中のランナーが絶賛する極上の履き心地をゴルフでも。ナイキ最新シューズ「PEGASUS 1G」をゴルフ５にて先行発売開始
〜ゴルフ５限定カラー2色を含む計5色を順次リリース〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、世界中のランナーから支持されるNIKEのアイコンモデルの技術を継承した最新ゴルフシューズ『NIKE PEGASUS 1G(ナイキ ペガサス ワンジー)』を2026年4月9日(木)より全国のゴルフ５及び公式オンラインストアにて先行発売いたします。
通常、全国発売は7月を予定しておりますが、アルペングループでは約3ヶ月早い「国内最速」での展開を実現いたしました。40年以上の歴史を持つランニングシューズ「ペガサス」譲りの圧倒的なクッション性と、コースで目を引くスタイリッシュなデザインを融合させた、次世代のゴルフスタイルを提案します。
■商品の特徴
1. ランニングシューズ譲りの「極上のクッション性」
40年以上の歴史を持つ「ペガサス」のテクノロジーをゴルフ仕様に最適化しました。フルレングスの「エア ズーム ユニット」を搭載し、18ホールを歩ききるゴルフにおいて足への負担を軽減し、快適な履き心地を実現しています。
2. ゴルフ場に映える「洗練されたスタイル」
アイコニックなシルエットはそのままに、モダンでおしゃれなデザインへと昇華させました。高いパフォーマンスだけでなく、コース上でのファッション性にもこだわるゴルファーの期待に応える仕上がりです。
3. スイングを支える「ゴルフ専用設計のトラクション」
ゴルフコースでのパフォーマンスを最大限に引き出すため、強力なグリップ力と安定性を生む専用のソール形状を採用しています。
■商品ラインナップ
【第1弾：2026年4月9日(木)発売】
カラー：ホワイト(★ゴルフ５限定)
販売価格：23,760円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0cm
カラー：スペシャルカラー
販売価格：26,730円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0cm
【第2弾：2026年4月下旬発売予定】
カラー：グリーン(★ゴルフ５限定)
販売価格：23,760円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0、30.0cm
カラー：ピンク
販売価格：23,760円
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0、30.0cm
カラー：ブラック
販売価格：23,760円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0、30.0cm
【商品特集ページ】
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/nike_pegasus_1g/
【取り扱い店舗】
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、世界中のランナーから支持されるNIKEのアイコンモデルの技術を継承した最新ゴルフシューズ『NIKE PEGASUS 1G(ナイキ ペガサス ワンジー)』を2026年4月9日(木)より全国のゴルフ５及び公式オンラインストアにて先行発売いたします。
■商品の特徴
1. ランニングシューズ譲りの「極上のクッション性」
40年以上の歴史を持つ「ペガサス」のテクノロジーをゴルフ仕様に最適化しました。フルレングスの「エア ズーム ユニット」を搭載し、18ホールを歩ききるゴルフにおいて足への負担を軽減し、快適な履き心地を実現しています。
2. ゴルフ場に映える「洗練されたスタイル」
アイコニックなシルエットはそのままに、モダンでおしゃれなデザインへと昇華させました。高いパフォーマンスだけでなく、コース上でのファッション性にもこだわるゴルファーの期待に応える仕上がりです。
3. スイングを支える「ゴルフ専用設計のトラクション」
ゴルフコースでのパフォーマンスを最大限に引き出すため、強力なグリップ力と安定性を生む専用のソール形状を採用しています。
■商品ラインナップ
【第1弾：2026年4月9日(木)発売】
カラー：ホワイト(★ゴルフ５限定)
販売価格：23,760円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0cm
カラー：スペシャルカラー
販売価格：26,730円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0cm
【第2弾：2026年4月下旬発売予定】
カラー：グリーン(★ゴルフ５限定)
販売価格：23,760円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0、30.0cm
カラー：ピンク
販売価格：23,760円
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0、30.0cm
カラー：ブラック
販売価格：23,760円(税込)
展開サイズ：25.5〜28.0、29.0、30.0cm
【商品特集ページ】
https://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/nike_pegasus_1g/
【取り扱い店舗】
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/