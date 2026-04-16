ペネトレイト・オブ・リミット株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐武 伸雄)は、安心して使える「amie AIチャットボット」(以下「amie」)の最新バージョンv4.0.0を2026年4月16日(木)にリリースいたします。





amie





■amieについて

amieは、「現場の声を仕組みに変える」をコンセプトに、企業内外に散在するマニュアルやノウハウをAIで横断的に検索し、最適な情報を見つけ出すAIチャットボットです。

amieでは、AIは答えを断言するのではなく、人が作った正しい資料へたどり着くためのガイド役を担います。情報の「集約・活用・改善」のサイクルを回すことで、誰もが即座に正解を得られる環境を構築し、現場の自律性を高める知的インフラとして組織の成長を支援します。









■v4.0.0の主な新機能・アップデート

本アップデートでは、AIがユーザーをリードする「対話型検索」と、運用を自律化する「自動チューニング」を実装。情報が肥大化する現代の組織において、誰もが即座に正解へ辿り着ける「知的インフラ」としての価値を強化しました。





1.【検索体験の進化】AIが検索をリードする「対話型検索」

曖昧な質問や口語での呼びかけにも、AIが意図を汲み取って適切に誘導します。AIはあくまで「正しい資料を見つけるためのガイド」として振る舞うため、AI特有の誤情報(ハルシネーション)のリスクを抑え、確実な一次ソースへと案内します。





会話形式のイメージ





AIが聞き手となり、チャット形式で対話を重ねながら資料の絞り込みをサポートします。AIのキャラクター(方言や語尾など)も柔軟にカスタマイズ可能です。





方言での検索も可能





※本機能の利用には外部LLM連携が必要です。





2.【運用負担の軽減】AIにお任せ「自動チューニング」

管理者が手動で行っていたメンテナンスをAIが代行し、自律的な精度向上を実現します。





自動チューニングプロセス





登録資料に基づく想定質問の生成から、精度評価、学習、再評価までの一連のプロセスを自動化。スケジュールによる定期実行も設定可能です。





月ごとでのスケジュール設定が可能





導入初期の精度向上や、運用継続に伴うメンテナンスの手間を大幅に削減。「回答精度が落ちてきた」といった課題に対し、AIが自律的に最適化を図ります。

※本機能の利用には外部LLM連携が必要です。









■その他仕様変更・拡張オプション

・UI/UXの改善： チャット画面の操作性・視認性を向上。また、学習モデル「v3」において、類似度が同等の場合に更新日時が新しいファイルを優先表示するようロジックを改善しました。

・学習上限の大幅拡大： 大規模なドキュメント管理ニーズに応え、学習上限を従来の2万ページから最大10万ページまで拡大可能となりました(※有償オプション)。

・連携可能LLMの拡充： 連携可能なLLMに、新たに「Gemini」を追加。

・その他、各種管理機能の拡張/改善を行いました。









■amieの主な特徴：徹底した“信頼設計”

・「嘘をつかない」独自のロジック： 複数の資料を混ぜ合わせて回答を生成する一般的なRAGとは異なり、amieは「元資料そのまま」を提示。

・透明性の高いサムネイル表示： 回答の根拠となった資料の該当箇所を、原文のまま表示。利用者が自らの目で事実を確認できるため、確信を持って業務を遂行できます。

・自在なコントロール： 管理者がAIの振る舞いを精密に制御できるコンソールを備え、社内基準に合致した安定運用を可能にします。









■会社概要

・商号 ： ペネトレイ卜・オブ・リミット株式会社(P.O.L.)

・URL ： https://pol-japan.co.jp/

・事業内容： AIチャットボット等ソフトウェア開発、海外モバイル系ソフトウェアの販売・サポート、受託・常駐による開発支援「現場課題」を起点に、最新技術(AI・モバイル・クラウド)を融合させた独自の支援体制で、お客様の現場変革を支援しています。