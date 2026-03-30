【とんかつ神楽坂さくら】ふっくら身厚×サクサク食感「旬あじフライ」登場 〜脂の甘みが際立つブランド真鯵を「おろしわさび醤油」で味わう〜

「旬（とき）あじ」は、4月から8月にかけて長崎県の五島・対馬海域で漁獲されるブランド真鯵です。日本遠洋旋網漁業協同組合の船団によって漁獲され、1尾100g以上という基準を満たしたもののみが「旬あじ」として流通。主に長崎県松浦魚市場で水揚げされる、希少性の高い素材です。身はしっかりと締まりながらもしっとりとしており、脂がのって甘みがあるのが特長です。

「旬あじ」を使用したフライは、鯵の持つ旨みを最大限に引き出すため、火入れや衣付けなどをはじめ、独自の調理法で仕上げています。外は軽やかでサクサクとした食感、中はふっくらとやわらかく、噛むほどに鯵の旨みが広がります。また、揚げ油には植物性100％の油を使用。後味が軽く、最後まで心地よくお召し上がりいただけます。

本商品は、セットの「おろしわさび」と醤油でお召し上がりいただくのがおすすめです。わさびの爽やかな香りとほどよい辛みが、鯵の脂の甘みを引き立て、後味をすっきりとまとめます。素材の良さをシンプルに味わうことで、「旬あじ」ならではの風味をより一層感じていただけます。



「とんかつ神楽坂さくら」ならではの仕立てでご提供するブランド真鯵「旬あじ」の特別な味わいを、ぜひご堪能ください。





ブランド真鯵「旬（とき）あじ」とはふっくらとした厚み、軽やかなサクサク衣“おろしわさび”で引き立つ、脂の甘み