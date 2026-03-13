【東芝デジタルソリューションズ】損害保険ジャパンの自動車保険契約者向け『雹災アラートサービス』の実証実験に、降雹予測情報を提供

2026年3月13日



東芝デジタルソリューションズ株式会社





損害保険ジャパンの自動車保険契約者向け『雹災アラートサービス』の実証実験に、



降雹予測情報を提供















東芝デジタルソリューションズ株式会社（本社：神奈川県川崎市、取締役社長：島田 太郎、以下 当社）は、損害保険ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川 耕治、以下 損害保険ジャパン）が2026年4月13日から実施する、個人の自動車保険契約者を対象とした『雹（ひょう）災アラートサービス』の実証実験に、当社の降雹予測情報を提供します。■背景近年、気候変動の影響により全国各地で雹災が多発しており、自動車の車体に甚大な被害が生じる事例が増加しています。損害保険ジャパンでは、これまで自動車ディーラー等の法人顧客を対象に降雹アラートを配信し、雹災の回避行動につなげる実証実験を行ってきました。今回、本実証実験の対象を個人の自動車保険契約者にも拡大した『雹災アラートサービス』の実証実験をするにあたり、当社の降雹予測サービスが新たに採用されました。■実証実験の目的本実証実験では、当社独自の気象レーダのデータ解析技術による降雹予測情報を、損害保険ジャパンが提供する個人の自動車保険契約者向けの『雹災アラートサービス』に提供し、降雹の発生可能性を事前に予測・通知する仕組みの有効性を検証します。また、将来的な全国展開に向け、通知による自動車の退避・保護などの「回避行動」の促進や、損害軽減効果を確認します。■実証実験の概要（1）実施期間2026年4月13日から2026年7月31日まで注1（2）対象支店西東京支店・埼玉中央支店・埼玉支店・群馬支店（3）対象となる参加者対象支店が担当する代理店にて、2026年3月1日時点で有効な個人の自動車保険（車両保険付帯）にご契約の保険契約者のうち、携帯電話番号の登録があり、2026年4月3日までに本実証実験への参加に承諾いただいた方（4）実施内容実証実験に参加いただく方の契約住所に対し、降雹リスクが高まった際に、リスク度合いに応じた「注意」または「警戒」のアラートを損害保険ジャパンから配信します。SMS注2内のリンクからは、降雹予測の地図表示や、車両の退避・保護方法などを確認できます。当社は今後も、社会インフラを支える民間事業者や自治体へ気象データサービスを提供し、防災・減災に貢献していきます。●東芝デジタルソリューションズの気象データサービス「降雹予測サービス」について東芝グループでは1955年に気象レーダ装置を納入して以来、気象レーダや観測データの情報を処理する気象観測システムなどの提供を通じて、安心で安全な暮らしの実現に貢献してきました。当社が提供する「降雹予測サービス」は、こうした取り組みで培った高度なデータ解析手法を活用し、雨雲の中の降水粒子を判別することで、雹の発生を検知し、雹が降る前に降雹予測情報を提供するサービスです。なお、本サービスは、令和７年度気候変動アクション環境大臣表彰を受賞注3しています。注1：実施状況に応じて、終了時期を早める場合があります。注2：SMS（ショートメッセージサービス）注3：東芝デジタルソリューションズニュースリリース（2025年12月）：「気象データサービス」による雹（ひょう）被害の回避・軽減の取り組みが、環境省「令和７年度気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞