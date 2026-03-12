¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
TVer¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤ò¸ø³«
TVer ID¥í¥°¥¤¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÂÄê¡¢1Ç¯´Ö¤Î»ëÄ°·¹¸þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÎTVer»ëÄ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢1Ç¯´Ö¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤Ï2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬TVer¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£TVer ID¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁíºÆÀ¸»þ´Ö¤ä¤è¤¯¸«¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÄ°·¹¸þ¤«¤é¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡Ö»ëÄ°¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬TVer¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡TVer¤Ç¤Î»ëÄ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
2025Ç¯¤Ë»ëÄ°¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÁí¿ô¤ä¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈæÎ¨¤ò¥°¥é¥Õ²½¡£¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ï¡©
2025Ç¯¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯²èÌÌ±Û¤·¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÉ½¼¨¡£¡ÖºÇ¤â¤è¤¯¸«¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö»ëÄ°¥¿¥¤¥×¡×¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖTVer¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤òÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎTVer¥¢¥×¥ê¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈTVer¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª¡×¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨TVer ID¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¤»²²ÃÊýË¡¤ÏTVer¤ªÃÎ¤é¤»¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://help.tver.jp/hc/ja/articles/55655496938265
TVer¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤ä¡Ö»þ´Ö¡×¤«¤é¡È³«Êü¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿È¶á¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢ÊóÆ»¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÈÖÁÈ¡¢²áµî¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://tver.jp/ ¡Ë
Ì±Êü³Æ¶É¤¬À©ºî¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¾ï»þÌó800ÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Ì±Êü5·ÏÎó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¢¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓChromecast¤òÍøÍÑ¤·¤¿»ëÄ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®ÊóÅù¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ç¤Ï°ìÉô¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¡¦TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ê°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTVer¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë¡¿E-mail¡§tver-contact@tver.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TVer
https://tver.jp/
Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÎTVer»ëÄ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢1Ç¯´Ö¤Î»ëÄ°ÂÎ¸³
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤Ï2025Ç¯¤Î1Ç¯´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬TVer¤È¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£TVer ID¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÁíºÆÀ¸»þ´Ö¤ä¤è¤¯¸«¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÄ°·¹¸þ¤«¤é¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡Ö»ëÄ°¥¿¥¤¥×¡×¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬TVer¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë»ëÄ°¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÁí¿ô¤ä¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈæÎ¨¤ò¥°¥é¥Õ²½¡£¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î1Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤Ï¡©
2025Ç¯¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯²èÌÌ±Û¤·¤Ë»þ´Ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÉ½¼¨¡£¡ÖºÇ¤â¤è¤¯¸«¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö»ëÄ°¥¿¥¤¥×¡×¤ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖTVer¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤òÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎTVer¥í¥°2025¡×¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎTVer¥¢¥×¥ê¤«¤é¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈTVer¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡ª¡×¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨TVer ID¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ü¤·¤¤»²²ÃÊýË¡¤ÏTVer¤ªÃÎ¤é¤»¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://help.tver.jp/hc/ja/articles/55655496938265
TVer¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¡Ö¾ì½ê¡×¤ä¡Ö»þ´Ö¡×¤«¤é¡È³«Êü¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿È¶á¤Ë¡¢¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢ÊóÆ»¡¢¥í¡¼¥«¥ë¶É¤Ë¤è¤ëÀ©ºîÈÖÁÈ¡¢²áµî¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖºîÉÊ¤ÎÇÛ¿®¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³È½¼¤ò¿Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥ÓÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTVer¡Ê¥Æ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê https://tver.jp/ ¡Ë
Ì±Êü³Æ¶É¤¬À©ºî¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¾ï»þÌó800ÈÖÁÈ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅù¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢Ì±Êü5·ÏÎó¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÃÏ¾åÇÈÆ±»þÇÛ¿®¡Ë¢¨¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¤ß¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓChromecast¤òÍøÍÑ¤·¤¿»ëÄ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¡¢¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®ÊóÅù¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤Ç¤Ï°ìÉô¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¦PC¡¦TVer¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥×¥ê¡Ê°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTVer¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë¡¿E-mail¡§tver-contact@tver.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TVer
https://tver.jp/