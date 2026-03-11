こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』とグラニフの初コラボレーションアイテムが3月17日(火)より発売
「2B」や「ポッド」、「ビューティフルシャドー」との特別デザイン含む全13アイテムを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年3月17日(火)より、『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』とのコラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内一部店舗にて発売いたします。
スクウェア・エニックスがプロデュースし、プラチナゲームズが開発を手掛けるアクションRPG『NieR:Automata(ニーア オートマタ)』。宇宙人(エイリアン)が繰り出す「機械生命体」の圧倒的戦力を前に、人類が月へと敗走している遥か未来。プレイヤーは、新たに組織されたアンドロイド部隊「ヨルハ」所属の「2B」となり、地球奪還のための熾烈な戦いに身を投じることになります。本コラボレーションでは、「2B」や随行支援ユニットの「ポッド」などに加え、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」との特別なデザインもラインナップ。『NieR:Automata』の世界を堪能できる全13アイテムを展開いたします。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年3月11日(水)0:00から2026年3月17日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間中にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
©️ SQUARE ENIX
全13種類。
詳細は公式オンラインストアにてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_01408
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内一部店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年2月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
E-mail： press@graniph.com
