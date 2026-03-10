¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Éý55Ñ¤Î¡ÖÊý¸þËë¡×¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÅÐ¾ì¡ªÅ´Æ»¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿·´´Àþ¥Ç¥¶¥¤¥ó3¼ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î13Æü¤«¤éÅö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Åù¤Ç¡¢¿·´´Àþ¤Î¡Ö¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¡ÊÊý¸þËë¡Ë¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤ß64¹æ¡¦Åìµþ¹Ô¡×¡¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¡¦ÇîÂ¿¹Ô¡×¡¢¡Ö¤³¤À¤Þ¡¦ÀÅ²¬¹Ô¡×¡¢¤Î£³¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å½¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÉý55cm¡¢Éý9cm¤Î2¥µ¥¤¥º¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÊÉÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾®Êª¤Ë¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¶õ´Ö¤òºÌ¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊN700S/¤Î¤¾¤ß64¹æ¡¦Åìµþ¹Ô¡Ë
¤Î¤¾¤ß64¹æ¤Ï¾å¤êÅìµþ¹Ô¤ÎºÇ½ªÄê´üÎó¼Ö¢¨¤Ç¤¹¡£
¤´Î¹¹ÔÀè¤Ç¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÎó¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2026Ç¯1·î»þÅÀ¡Ë
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê700·Ï/¤³¤À¤Þ¡¦ÀÅ²¬¹Ô¡Ë
JRÅì³¤¤¬½êÍ¤¹¤ë¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤ÇºÇ¸å¤Î¡ÖËë¼°¡×¤À¤Ã¤¿700·Ï¤Î¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤â¤´Î¹¹ÔÀè¤Ç¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²á¤´¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖÀÅ²¬¹Ô¡×¤Î¤³¤À¤Þ¹æ¤ò¾¦ÉÊ²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä¡¡¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê100·Ï/¤Ò¤«¤ê¡¦ÇîÂ¿¹Ô¡Ë
²û¤«¤·¤¤100·Ï¤ÎËë¼°¤Î¹ÔÀèÉ½¼¨´ï¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢¿ô¤¢¤ëÉ½¼¨¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖÀÖ¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÖ¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤Ï»³ÍÛ¿·´´Àþ¶è´Ö¤Ç¤ÎÄä¼Ö±Ø¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ÖW¤Ò¤«¤ê¡×¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿Ëë¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢100·Ï¤ÎÅÐ¾ì°Ê¹ß¤ÏÅì³¤Æ»¤È»³ÍÛ¶è´Ö¤Ç±¿ÍÑ¤ÎÊ¬³ä¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸¸¤ÎÊý¸þËë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤À¤ï¤ê¤Î3¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¸³«
¤Î¤¾¤ß¡¦Åìµþ¹Ô¡¢¤³¤À¤Þ¡¦ÀÅ²¬¹Ô¡¢¤Ò¤«¤ê¡¦ÇîÂ¿¹Ô¤Î£³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤Ò¤«¤ê¡¢¤³¤À¤Þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤ÎÊý¸þËë¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤òÉ½¸½¡£¤Î¤¾¤ß¤ÏÅÅ¸÷ÈÄ¤Î¸÷¤Î¥°¥ì¥¢¡Ê¤Ë¤¸¤ß¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Î¸«¤¨Êý¤ËÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Å½¤ë¾ì½ê¤ÇÁª¤Ù¤ë£²¥µ¥¤¥ºÅ¸³«
¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢ÊÉ¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë55cmÉý¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Ë¤âµ¤·Ú¤ËÅ½¤ì¤ë9cmÉý¤Î£²¼ïÎà¤òÅ¸³«¡£Å½¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Ç´ÃåÌÌ¤ÏÅ½¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë¼åÇ´Ãå»ÅÍÍ¡£²¿ÅÙ¤«Å½¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÊÉ»æ¤òÄË¤á¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶âÍËÆü¡Ë¢¨Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä Éý55cm ³Æ1,980±ß / Éý9cm ³Æ770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼ÒÅ¹ÊÞ
¡¦Å´Æ»¥°¥Ã¥ºÀìÌçÅ¹¡ÖBLUE BULLET¡×
¡¡Å¹ÊÞ¾ì½ê¡§JRÅì³¤ Åì³¤Æ»¿·´´Àþ ÉÊÀî±Ø¹½Æâ ¿·´´ÀþËÌ¸ý²þ»¥Æâ¥³¥ó¥³¡¼¥¹
¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§9:50¡Á15:35¡¡¡ÊÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍËÆü¡Ë
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÅ¹ÊÞ¸ø¼°X¡Ê@plus_trainshop¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉý 55cm¡×¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¥µ¥¤¥º¡ä Éý55 ¡ß ¹â¤µ17cm / Éý9 ¡ß ¹â¤µ2.8cm
¡ãÁÇ¡¡ºà¡ä µÛÃå¥¿¡¼¥Ý¥ê¥ó
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä JRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÀ£Âç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖBLUE BULLET¡×¤Î¤´ÍèÅ¹¤Ë¤ÏJRÅì³¤ÉÊÀî±Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤Þ¤¿¤ÏÍ¸ú¤Ê¾è¼Ö·ôÎà¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp