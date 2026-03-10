こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）」に認定
社員の健康と働きやすさを両立し、安心して力を発揮できる環境づくりを推進
受配電設備メーカーの河村電器産業株式会社（本社：愛知県瀬戸市 代表取締役社長：水野一隆 以下、当社）は、3 月9 日付で経済産業省とNPO 法人健康経営研究会が設ける「健康経営優良認定制度」にて「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。
▼健康経営優良認定制度とは
地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、
特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。
▼当社の主な取り組み（一例）
[健康づくりへの取り組み]
・全国の食堂で「ヘルスケアチェックケアイベント」を開催
・管理栄養士による健康に配慮した食事の提供
・提携スポーツクラブにて、特別価格で施設利用が可能
・健康意識向上を目的とした教育を実施
[ワークライフバランスの推進]
・育児や介護と仕事の両立に向けた管理者への研修やガイドブックでの周知活動
・時間単位での年次有給休暇制度
・育児で利用できる法定以外の柔軟な勤務制度
・フレックスタイム制度や時差出勤制度、在宅勤務制度
▲食堂で開催されている「ヘルスケアチェックイベント」
▲社内展開している各種ガイドブック
引き続き、社員が健康で、安心して働ける環境づくりを通じて企業成長を実現できるよう取り組んでまいります。
▼推進体制
本件に関するお問合わせ先
コーポレーションコミュニケーション部 広報課 真野 友宏
TEL:070-5374-6802
Mail:to-mano@kawamura.co.jp
