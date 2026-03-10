¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í»Ù±ç¤ÎGTN¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú¿³ºº¤ÈÆþµï»þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÇÛ¤ò°ìËÜ²½
½Õ¤Î°ú±Û¤·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Â¿¸À¸ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÇÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤È³°¹ñ¿Í¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
³°¹ñ¿Í¤ËÆÃ²½¤·¡¢½»¤Þ¤¤¡¦½¢Ï«¡¦ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸åÆ£Íµ¹¬¡¢°Ê²¼¡ÖGTN¡×¡Ë¤Ï¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú¿³ºº¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦SIM¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò°ì³ç¤Ç¿½¤·¹þ¤á¤ë³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÖGTN Easy Setup¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ú±Û¤·¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë½Õ¤ÎÈËË»´ü¤òÁ°¤Ë¡¢ÉÔÆ°»º¸½¾ì¤ÎÉé²ÙÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¦´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¼è¼¡²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÊÌÅÓÏ¢Íí¤Ê¤É¤ÎÆó½Å¶ÈÌ³¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£GTN¤ÏÍèÆüÁ°¤«¤éÂ¿¸À¸ì¤ÇÆþµï¼Ô¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é³ÎÊÝ¤ËÈ¼¤¦³°¹ñ¿Í¤ÎÉÔ°Â¤È¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤òÆ±»þ¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¦¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥óÂÐ±þ¤Î¸½¾ì²ÝÂê
ºßÎ±³°¹ñ¿Í¿ô¤Ï395Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë*1¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÄÂÂßÊª·ï¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¦Æþµï¼ÔÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æþµï»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÇÛ¤ÎÈÑ»¨¤µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ4Ç¯¤Î¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶¨²ñ¤Î¡Ö³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆþµïÁ°¤ËÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¦º¤¤Ã¤¿¤³¤È¡ÊÊ£¿ô²óÅú²Ä¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¡¦¿åÆ»¤Î·ÀÌó¼êÂ³¤¡×¤È41.9¡ó¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡§¼êÇÛ¤ÎÉéÃ´¤È¡¢ÆþµïÁ°ÂÐ±þ¤ÎÄ¹´ü²½¤¬¸½¾ì¤ò°µÇ÷
Æó½Å¤Î»öÌ³ºî¶È¤¬È¯À¸¡§²ÈÄÂÊÝ¾Ú¿³ºº¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼è¼¡²ñ¼Ò¤ØÊÌÅÓ¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÁ÷¤ë¼ê´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¼êÇÛ¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¶ÈÌ³¤ÎÈ¯À¸¡§³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¤È¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼è¼¡²ñ¼Ò´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼êÇÛ¤òÂå¹Ô¡¦¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë
ÆþµïÁ°Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤ÎÁý²Ã¡§³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¤«¤é¡Ö¼êÇÛ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÅöÆüÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¯¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆþµïÁ°¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤®¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¡§ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÆþµï¼êÂ³¤¤ä¡¢¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¼êÇÛ»þ¤ÎÉÔ°Â
¼êÂ³¤¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ¡§¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤´¤È¤ËÁë¸ý¡¦¼êÂ³¤ÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¿¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¤·¹þ¤á¤Ð¤è¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
¾¦´·½¬¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡§¹ñ¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦ÉÔÆ°»º²ñ¼ÒÂ¦¤¬¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÆþµï¼Ô¼«¿È¤¬·ÀÌó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë
ÍèÆüÁ°¼êÇÛ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¡§ÆüËÜ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¤Ê¤¤¤È¿½¤·¹þ¤á¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÍèÆüÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÇÛ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤
³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¥µ¥Ý¡¼¥È¡ÖGTN Easy Setup¡×
¢£ ÆÃÄ¹
¡ ¿³ºº¿½¹þ½ñ¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¼õÉÕ´°Î»¡¢»öÌ³ºî¶È¤ò°ìËÜ²½
¡Ö²ÈÄÂÊÝ¾Ú¿³ºº¿½¹þ½ñ¡×¤Î³ºÅöÍó¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼õÉÕ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼è¼¡²ñ¼Ò¤ØÊÌÅÓ¸ÜµÒ¾ðÊó¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢²ÈÄÂÊÝ¾Ú¿³ºº¤È¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¼êÇÛ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ÍèÆüÁ°¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤·¤Ç¤âÂ¿¸À¸ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È
ÆüËÜ¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬Ì¤¼èÆÀ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢GTN¤¬ÍèÆüÁ°¡ÊÆþµïÁ°¡Ë¤Î³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô¤ØÂ¿¸À¸ì¤Ç°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¾¦´·½¬¤ËÉÔ´·¤ì¤ÊÆþµï¼Ô¤ËÂå¤ï¤ê¡¢·ÀÌó¼êÂ³¤¤ä³«ÄÌ¼êÇÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ³«ÄÌÁ°¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Æþµï»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ»ß
¡Ö¼êÇÛ¤Ï´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡ÖÅöÆüÅÅµ¤¤¬¤Ä¤¯¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÆþµïÁ°¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æþµï¼ÔÂÐ±þ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æþµï¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹³µÍ×
¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¡§GTN Easy Setup
³«»ÏÆü¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á
ÂÐ¾Ý¡§GTN¤Î²ÈÄÂÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÆþµï¼Ô
¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§ÅÅµ¤¡¢ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹¥»¥Ã¥È¡¢¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢·ÈÂÓSIM¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡§²Æì¡¦Î¥Åç¤ò½ü¤¯Á´¹ñ
ÂÐ±þ¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢Ãæ¹ñ¸ì¡ÊËÌµþ¸ì¡¦¹Åì¸ì¡Ë¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì
¡¡¡¡¡¡¢¨¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤ËÈ¼¤¦ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¡ÚGTN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
GTN¤Ï¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¡×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2006Ç¯¤ÎÁÏ¶ÈÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£½»¤Þ¤¤¡Ê²ÈÄÂÊÝ¾Ú¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡Ë¡¦½¢Ï«¡Ê½¢¿¦¡¦ÄêÃå»Ù±ç¡Ë¡¦ÄÌ¿®¡ÊSIM¡¦²óÀþ¡Ë¡¦¶âÍ»¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¦¥í¡¼¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊñ³çÅª¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤Î7³ä¤ò¡¢Ìó20¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î³°¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¸ì¡¦Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëº¤¤ê¤´¤È¤Î²ò·è¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹¡¡
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-21-11 ¥ª¡¼¥¯ÃÓÂÞ¥Ó¥ë2F
ÁÏ¶ÈÇ¯·î¡§2006Ç¯7·î¡¡
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¸åÆ£ Íµ¹¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³°¹ñ¿ÍÀìÌç¤Î²ÈÄÂºÄÌ³ÊÝ¾Ú¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡¦ÄÌ¿®¡¦¶âÍ»¡¦ÅÐÏ¿»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¤Ê¤É
URL ¡¡ ¡§https://www.gtn.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥È¥é¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥¹
¹ÊóÉô¡§Ãæ°æ
ÅÅÏÃ¡§03-4500-1281¡¡¡¡FAX¡§03-6804-6802¡¡e-mail¡§promo@gtn.co.jp
