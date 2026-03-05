3/9(月)〜15(日)はABCグループが"防災"をテーマにお届けする「アスミライ防災WEEK」

















































ABCグループは、3/9(月)〜15(日)の1週間、「防災」をテーマに、テレビ、ラジオ、リアルイベントを横断する防災キャンペーン「アスミライ防災WEEK」を実施します。



2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年という節目を迎える本年、震災の記憶を風化させず、“次に備える”知恵を共有し続けることは、放送局としての重要な使命であると考えています。



本キャンペーンでは、日常と災害を地続きで捉え、「自分ごととして考える防災」を各番組で提案します。また、その集大成として3月14日(土)・15日(日)の2日間、うめきたにて体験型イベント「もしもFES大阪2026」を開催します。



「特別なこと」ではなく「暮らしの一部」としての防災。放送とリアルな体験の両輪で、防災意識の醸成と具体的な行動変容を目指す1週間を展開します。







3/14(土)・15(日) はうめきたで「もしもFES大阪」開催！番組コラボステージ多数！「もしも」への備え方を体験で学ぼう■「おはよう朝日です」（毎週 月曜〜金曜 朝5時〜8時）最新技術からデザインまで、防災課題を自分ごとに









・3/9(月)「トレンドデリバリー」で最新防災グッズを紹介。お天気コーナーでは、防災士の資格を持つ正木明さんが、ハザードマップと、被害が起きた時に取るべき行動を説明します。



・3/11(水)クローズアップコーナーは「朝刊0面」。「災害と最新技術」をテーマに、災害で被害を受けた建物や町の復興に役立つ3Dスキャン技術を紹介します。



・3/13(金)「朝トレキーワード」で、アートディレクターの山崎晴太郎さんが「デザインで防災意識を高める」取り組みを紹介します。



■「おはよう朝日土曜日です」（毎週土曜 朝6時30分〜8時）3/14(土)は「もしもFES大阪」会場から生中継！











3/14(土)、15(日)の2日間にわたって開催される体験型防災イベント「もしもFES大阪」。



大石紗椰(ABCテレビアナウンサー)が、防災体験を交えながら、災害時に何に備え、どう行動すれば命を守れるのかを伝えます。





















期間中、「防災」を切り口とした様々な特集を放送



「もしもFES大阪」ではコラボステージも！



・3/10(火)「気象警報が変わる!?」



・3/11(水)「商店街復興の歩みと試練」



・3/12(木)「災害支援コンビニ」



・3/13(金)カテキョのピーヤ「災害時、水はあってもトイレはない盲点」



3/14(土)・15(日)は「もしもFES大阪」会場にて、



気象予報士・岡雄介さん、ABCテレビアナウンサー、



中西花さんによる「newsおかえりコラボステージ おか天クイズ」を予定しています。















■「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（毎週土曜 朝9時30分〜11時）



3/14(土)は「防災のミカタ」特集！



東日本大震災から15年の節目として、復興の現状と今後の備えを徹底解説















【イベント出演者】



3/14(土)：小縣裕介、板垣菜津美、江崎友基子 ゲスト：辻直美（国際災害レスキューナース）



3/15(日)：古川昌希、去来川奈央 ゲスト：清水とおる（おはパソ気象予報士・防災士





「もしも」に備えれば、未来は大きく変わるはず。















【日時】3/14(土)・15(日) 10:00〜17:00



【場所】グラングリーン大阪 ロートハートスクエアうめきた











●アスミライ プロジェクトとは ？



「今日より良いアスのために、ミライのために、できることを続けていく」。



教育をはじめ、世界を取り巻く様々な社会課題に取り組み、サステナブルで



だれもが暮らしやすい社会の実現を目指すABCテレビの取り組みです。







■「ぼうさい部」3/9(月)〜13(金)は、防災クイズを放送！期間中、午後8時台または午後9時台に防災クイズを放送します。パーソナリティを務める大石紗椰(ABCテレビアナウンサー)と座波貴紀(ABCテレビ報道記者)が、リスナーと共に防災意識の向上を目指します。