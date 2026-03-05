こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
役員人事に関するお知らせ
サワイグループホールディングス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：澤井光郎）は、2026年3月5日開催の取締役会において、下記の通り、2026年4月1日付および2026年6月25日付の役員人事について決議しましたのでお知らせいたします。なお、取締役の選任については、2026年6月25日開催予定の第5回定時株主総会の承認を経て、正式に決定される予定です。
1．人事異動（2026年4月1日付）
（1）新任執行役員
【氏名】足立 重久（あだち かずひさ）
【新職】上席執行役員 グループ品質・安全統括役員（グループCQO）
【現職】ー
【氏名】田中 克実（たなか かつみ）
【新職】執行役員 グループ製品戦略部担当役員（グループCPSO） 兼 グループ製品戦略部長
【現職】理事 グループ製品戦略部担当部長
【氏名】多田 宏紀（ただ ひろき）
【新職】執行役員 グループマーケティング統括役員（グループCMO）
【現職】ー
（2）委嘱職務変更
【氏名】横田 祥士（よこた しょうじ）
【新職】取締役 専務執行役員 社長付
【現職】取締役 専務執行役員 グループ研究開発統括役員（グループCRO）
【氏名】木村 元彦（きむら もとひこ）
【新職】専務執行役員 社長付
【現職】専務執行役員
【氏名】杉本 信子（すぎもと のぶこ）
【新職】常務執行役員 社長付
【現職】常務執行役員 グループ知的財産担当役員（グループCIPO）
【氏名】西村 誠治（にしむら せいじ）
【新職】常務執行役員 社長付
【現職】常務執行役員 グループマーケティング統括役員（グループCMO）
【氏名】中手 利臣（なかて としおみ）
【新職】専務執行役員
【現職】常務執行役員 グループ品質・安全統括役員（グループCQO）
【氏名】中岡 卓（なかおか たく）
【新職】常務執行役員 グループ経営企画部、グループ財務部、グループ法務・コンプライアンス部、グループサステナビリティ推進部担当役員 兼 グループ人事部副担当役員
【現職】常務執行役員 グループ経営企画部、グループ財務部、グループ法務・コンプライアンス部、グループサステナビリティ推進部担当役員 兼 グループ経営企画部長
【氏名】澤田 豊博（さわだ とよひろ）
【新職】上席執行役員 グループ研究開発統括役員（グループCRO）
【現職】上席執行役員 グループ製品戦略部担当役員（グループCPSO） 兼 グループ製品戦略部長 兼 グループ研究開発副統括役員
【氏名】竹田 幸司（たけだ こうじ）
【新職】執行役員 グループIT部担当役員（グループCDXO） 兼 ブランドコミュニケーション部副担当役員
【現職】執行役員 グループIT部担当役員（グループCDXO） 兼 グループIT部長
【氏名】郄橋 一郎（たかはし いちろう）
【新職】執行役員 グループ人事部、グループ総務部、ブランドコミュニケーション部担当役員 兼 グループサステナビリティ推進部副担当役員
【現職】執行役員 グループ人事部、グループ総務部、ブランドコミュニケーション部担当役員 兼 グループ総務部長 兼 ブランドコミュニケーション部長
2．人事異動（2026年6月25日付）
現職は、2026年4月1日付の役職を記載しております。
（1）新任取締役
【氏名】中手 利臣（なかて としおみ）
【新職】取締役 専務執行役員
【現職】専務執行役員
【氏名】中岡 卓（なかおか たく）
【新職】取締役 常務執行役員 グループ経営企画部、グループ財務部、グループ法務・コンプライアンス部、グループサステナビリティ推進部担当役員 兼 グループ人事部副担当役員
【現職】常務執行役員 グループ経営企画部、グループ財務部、グループ法務・コンプライアンス部、グループサステナビリティ推進部担当役員 兼 グループ人事部副担当役員
（2）退任取締役
【氏名】横田 祥士（よこた しょうじ）
【新職】退任
【現職】取締役 専務執行役員 社長付
（3）退任執行役員
【氏名】木村 元彦（きむら もとひこ）
【新職】退任
【現職】専務執行役員 社長付
【氏名】杉本 信子（すぎもと のぶこ）
【新職】退任
【現職】常務執行役員 社長付
【氏名】西村 誠治（にしむら せいじ）
【新職】退任
【現職】常務執行役員 社長付
本件に関するお問合わせ先
サワイグループホールディングス株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
