³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¡¢¿·´´Àþ¤ÎÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£Æ°¤«¤¹¤ÈÊÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÎÓ ÁÏ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯£³·î£¹Æü¤«¤é¡¢Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¨ÊÁ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡Ö¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼¡×µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¿·´´Àþ¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¡¢Á´£³¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£³¼ïÎà¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤òÀß¤±¡¢ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡¢700·Ï¡¦923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡¢N700·Ï¤«¤éN700S¤Þ¤Ç¤Î·ÏÉè¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·´´Àþ¤Î¿Ê²½¤ò»ë³ÐÅª¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÃæ¤Ç¼ÖÎ¾¥¤¥é¥¹¥È¤òÊÂ¤Ù¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤Ë¤è¤ê¡¢£±Ëç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¼ÖÎ¾¤´¤È¤Î°ã¤¤¤äÊÑÁ«¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ë¤ÏÅ½¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¤â¶´¤á¤ëÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡¢¼ê¸µ¤ÇÌ£¤ï¤¦¿·´´Àþ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¡ã¾¦ÉÊ¡¡ä¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÎòÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë
»î¸³¼ÖÎ¾1000·Á¡¦0·Ï¡¦700·Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼³Æ¼ÖÎ¾¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¼ÖÎ¾·Á¾õ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¡¢JRÅì³¤½êÍ¼ÖÎ¾¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ½êÍ¼ÖÎ¾¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤ï¤ëÉ½¾ð¤«¤é¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÊâ¤ß¤È¿Ê²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ¢¡ä¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê700·Ï/923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ë
700·Ï¤ÈÆ±¼ÖÎ¾¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤ò1Ëç¤Ë¶Å½Ì¡£
700·Ï¤ÏJRÅì³¤½êÍ¼ÖÎ¾¡ÊCÊÔÀ®¡Ë¡¢JRÀ¾ÆüËÜ½êÍ¼ÖÎ¾¡ÊBÊÔÀ®¡Ë¡¢JRÀ¾ÆüËÜ½êÍ¼ÖÎ¾¡ÊEÊÔÀ®¡¦¤Ò¤«¤ê¥ì¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢700·Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿923·Á¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤«¤é¤Ï¡¢JRÅì³¤½êÍ¼ÖÎ¾¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¡¢JRÀ¾ÆüËÜ½êÍ¼ÖÎ¾¡ÊT5ÊÔÀ®¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¼ÖÎ¾¤¬¸½¤ì¤ë¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¾¦ÉÊ£¡ä¥Á¥§¥ó¥¸¥ó¥°¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊN700·Ï/N700A/N700S¡Ë
N700·Ï°Ê¹ß¤Î¼ÖÎ¾¤Î¿Ê²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢N700·Ï¡¦N700A¡¦N700S¤ò1Ëç¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢N700·ÏÎÌ»ºÀè¹Ô»îºî¼Ö¡Ê½é´ü¤ÎZ0ÊÔÀ®¡Ë¡¢N700·Ï typeA¡ÊXÊÔÀ®¡Ë¡¢JRÀ¾ÆüËÜ½êÍ¤ÎSÊÔÀ®¡Ê¤ß¤º¤Û¡¦¤µ¤¯¤é¡Ë¤ÈN700A¡¦N700S¤Ç¤¹¡£
¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Îµ»½Ñ³×¿·¤ÎÎ®¤ì¤ò¡¢¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ë³ÐÅª¤ÊÊÑ²½¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Ã´Åö¼Ô¤ÎÁÛ¤¤
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î¡Ö°ã¤¤¡×¤ò¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼µ»½Ñ¤Ë¤è¤êÉ½¸½¤·¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¿´¤¬Æ°¤¯ÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï·Á¾õ¤äÉ½¾ð¡¢½êÂ°²ñ¼Ò¤äÊÔÀ®¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¡¢¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È´¶¤¸¼è¤ì¤ë·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÙ¤«¤Ê·Á¾õ¤Î°ã¤¤¤ä¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò£±Ëç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢É½¸½ÊýË¡¤äÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Î¸«¤¨Êý¤Ï²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¡×¡¦¡¦¡¦¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼ÖÎ¾°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¤½¤ì¤¬Ã´Åö¼Ô¤Î²¿¤è¤ê¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥±¡¼¥¹¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤Õ¤È»ëÀþ¤òÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¿·´´Àþ¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¸½¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢¤è¤ê¿·´´Àþ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ÈÎÇä¾ÜºÙ
¡ãËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡ä Ìó W54¡ßH86 mm
¡ãÈÎÇä²Á³Ê¡ä ³Æ880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈ¯ÇäÆü»þ¡ä 2026Ç¯£³·î£¹Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë10¡§00¡Á
¡ãÈÎÇä²Õ½ê¡ä
Åö¼Ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://www.jrcp-shop.jp/
¡¦JRÅì³¤MARKETÆâ¡ÖPLUSTA ONLINE STORE¡×https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡äJRÅì³¤¾µÇ§ºÑ¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¾¦ÉÊ²½µöÂúºÑ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ÖÎ¾¤äÀßÈ÷¡¢¥Þ¡¼¥¯Åù¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆâÍÆ¡¦²Á³Ê¡¦¿ôÎÌ¡¦ÈÎÇä²Õ½ê¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÅù¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÞî±ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤´Í½Ìó¤ª¤è¤Ó¼è¤êÃÖ¤¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨³ÆÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¾¦ÉÊÂå¶â¤Î¤Û¤«¡¢Á÷ÎÁ¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¾Çä¡Ê¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î½ÐÉÊ´Þ¤à¡ËµÚ¤Ó¤½¤ì¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤´ÃíÊ¸¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò JR Åì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹
Mail:press@jr-plus.co.jp