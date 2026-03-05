こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本が誇る「ウルトラ怪獣」の多様性を新たなアート＆カルチャー体験として発信するCCC・円谷プロとの共創プロジェクトを開始
メタフィールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大塩 忠正）は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：郄橋 誉則、以下「CCC」）および株式会社円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：永竹 正幸、以下「円谷プロ」）とともに、ウルトラマンシリーズに登場する「ウルトラ怪獣」たちの多様性豊かな世界を、新たなアート＆カルチャー体験として発信するプロジェクトを展開いたします。
その第一弾として2026年4月10日（金）より、銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)にて展覧会「かいじゅうたちの楽園」を開催いたします。
日本が誇るIPをライフスタイル領域で事業創造する共創プロジェクト
本プロジェクトは、ライフスタイル領域において自社IPとの接点と顧客層の拡大を目指す円谷プロと、日本を代表するIP企業との事業共創による自社の知的資本の活用を目指すCCCが、今年60周年をむかえるウルトラマンシリーズから「ウルトラ怪獣」をテーマに、日本の現代アーティストとIPの共創を通じた事業開発に挑戦するプロジェクトです。
気鋭のアーティストとの共創による「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」
本プロジェクトのアーティストとして、国内外で活躍する京都出身の画家・中原ちひろ氏を起用。展覧会タイトルを「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」とし、円谷プロの監修のもと、ウルトラ怪獣たちが思い思いの姿で共存するユニークな世界観を創出しました。
「かいじゅうたちの楽園 Paradise of Kaiju」は、“人間の知らないどこかの場所に、宇宙人や怪獣たちの暮らす世界がある。そこには彼らを迫害する者はおらず、彼らは思うさま自由を謳歌し、伸びやかに暮らしている。”という設定をもとに、中原氏の卓越した空想力により生み出された、幻想的で物語性豊かなアート作品群となっています。
本展を通じて、多くの方々が気軽にアート＆カルチャーに触れることができる体験の価値を広げるべく、全国の蔦屋書店を中心に展覧会を開催する予定です。なお、アート＆カルチャー体験の企画・事業運営はCCCでアートに関する多岐にわたる事業を行うCCCアートラボと、円谷フィールズホールディングスグループのメタフィールドが共同して担います。
2026年4月10日（金）より銀座 蔦屋書店での展覧会を開催
本プロジェクトのお披露目となる第一弾として、銀座 蔦屋書店のアートスペース FOAM CONTEMPORARYにて、4月10日（金）から4月28日（火）の会期で展覧会を開催いたします。本展では、中原氏による原画作品展示に加え、円谷プロによるコンセプト資料展示、イマーシブな映像インスタレーション体験展示、オリジナルグッズ販売等を実施予定です。展覧会詳細は続報をお待ちください。
アーティスト紹介｜中原 ちひろ
1990年 京都に生まれ京都に育つ。2012年富山大学芸術文化学部卒業。2014年同大学大学院芸術文化学研究科修了。主な展覧会に「創藝無限展覧」 (新光三越A11/台北/2021)、「夢の漂流物」(耘非凡美術館/台南/2023)、「188夜の合掌団」（イムラアートギャラリー/京都/2025）など。
自ら創り続けてきたキャラクター図鑑から、登場人物たちをキャスティングし、言葉遊びや記憶の断片を重ねながら、〈生き物〉たちが 自由に戯れる物語空間を描き出している。
メタフィールドについて
円谷フィールズホールディングスのデジタル事業領域の子会社。
「未来の“エンタテインメントフィールド”を創造する」をミッションに、主に円谷フィールズホールディングスグループが保有・関係するIPを活用した、以下のデジタル事業をプロデュースしています。
＜主な事業内容＞
．妊献織襯┘鵐織謄ぅ鵐瓮鵐隼業
XR・メタバース・Web3事業
ファンコミュニティ事業
IP×デジタル新領域事業
社名：メタフィールド株式会社（英文名：Meta Field Inc.）
代表者：代表取締役社長 大塩 忠正
設立：2022年6月2日
資本金：1,000万円
本社所在地：東京都渋谷区南平台町16番17号渋谷ガーデンタワー
事業内容：円谷フィールズホールディングスグループが保有するIP、その他のIPを活用したデジタルサービスの企画・プロデュース
URL：https://metafield.jp/
問い合わせ：https://metafield.jp/contact/
