Åì³¤Âç³Ø¤¬2027Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¿·¤¿¤ÊÆÃÂÔÀ¸»î¸³¡Ö¥×¥ì¥È¥¯¡×¤òÆ³Æþ ¡½ 2026Ç¯12·î¤Ë¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥ÈÊý¼°¤Î»î¸³¤ò¼Â»Ü¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ò»Ù±ç
Åì³¤Âç³Ø¤Ç¤Ï2027Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤ÆÃÂÔÀ¸»î¸³¡Ö¥×¥ì¥È¥¯¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£Æ±»î¸³¤Ç³ØÈñÌÈ½ü¥¿¥¤¥×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æþ³Ø¶â¡Ü4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò¸¶Â§Á´³ÛÌÈ½ü¡£Æþ³Ø¾©Îå¥¿¥¤¥×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Æþ³Ø¼êÂ³»þ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤«¤é20Ëü±ß¤¬¸ºÌÈ¤µ¤ì¤ë¡£»î¸³¤Ï 2026Ç¯12·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡§2026Ç¯11·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Û¤·¡¢»î¸³¤ÏÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥ÈÊý¼°¤Ç¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£»î¸³²ñ¾ì¤ÏÁ´¹ñ13ÃÏ¶è¤ËÀßÃÖÍ½Äê¤Ç¡¢ºÇÂç3³Ø²Ê¤Þ¤ÇÊ»´ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Åì³¤Âç³Ø¤Ç¤Ï2026Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¡¢Á´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ò·ÐºÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶âºÎÍÑÍ¤ÎÆþ»î¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2027Ç¯ÅÙÆþ»î¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤Ë¡Ö¥×¥ì¥È¥¯¡×¤ò³«»Ï¤·¡¢³ØÀ¸¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¿·»î¸³¡Ö¥×¥ì¥È¥¯¡×¤ÎÆÃÄ§
¡12·î¤Ë»î¸³¼Â»Ü
¡¦»î¸³¤ÏÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥Þ¡¼¥¯¥·¡¼¥ÈÊý¼°¡£
¡¦Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÆþ»î¡ÊËÜÌ¿¡ËÁ°¤ËÏÓ»î¤·¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¦3²ÊÌÜ¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°ÕÉÔÆÀ°Õ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¡£
¢±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¥¹¥³¥¢¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¡¦»ØÄê¤µ¤ì¤¿±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¤Î´ð½à¥¹¥³¥¢¤Ë±þ¤¸¡¢»î¸³²ÊÌÜ¡Ö±Ñ¸ì¡×¤ÎÆÀÅÀ¡ÊÁÇÅÀ¡Ë¤Ë´¹»»¤¹¤ë¡£±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¥¹¥³¥¢¤¬¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤Æ¹â¤¤ÅÀ¤¬ÌÜ»Ø¤»¤ë¡£
£»î¸³²ñ¾ì¤ÏÁ´¹ñ13ÃÏ¶è
¡¦¼«Âð¤«¤é¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¼õ¸³²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤¬È¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£»î¸³¤Ï¡¢ËÌ¤Ï»¥ËÚ¤«¤éÆî¤Ï·§ËÜ¤Þ¤ÇÁ´¹ñ13ÃÏ¶è¤Ç¼Â»Ü¡£
¢£¡Ö¥×¥ì¥È¥¯¡×³µÍ×
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û 2026Ç¯11·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú»î¸³Æü¡Û 2026Ç¯12·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¹ç³ÊÈ¯É½Æü¡Û2026Ç¯12·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÊ»´ê¿ô¡Û Ã±´ê¡Á3³Ø²Ê
¡ÚÆþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¡Û 10,000±ß
¡Ú»î¸³¾ì¡Û Á´¹ñ13ÃÏ¶è
¡ÚÈ½ÄêÊýË¡¡Û3²ÊÌÜ¼õ¸³ 3²ÊÌÜ¹ç·×ÅÀ¤Î³Ø²Ê»î¸³¤Ë¤è¤ë¿³ºº¡Ü½ñÎà¿³ºº¡ö
¡ÚÈ½Äê¡Û²¼µ¾©³Ø¶âºÎÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢Áí¹ç·¿ÁªÈ´¤È¤·¤Æ¤Î¹ç³Ê¤ò´Þ¤à
¡Ú±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¥¹¥³¥¢ÍøÍÑ¡Û ÍøÍÑ²ÄÇ½
¡öº£¸åÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¤ÎµëÉÕ¥¿¥¤¥×¡Ê¥×¥ì¥È¥¯¤È¥¼¥ó¥È¥¯¤Ç¶¦ÄÌ¡Ë
1¡¥³ØÈñÌÈ½ü¥¿¥¤¥×
¡¡Æþ³Ø¶â¡Ü4Ç¯´Ö¤Î¼ø¶ÈÎÁ¡¡¸¶Â§Á´³ÛÌÈ½ü
2¡¥Æþ³Ø¾©Îå¥¿¥¤¥×
¡¡Æþ³Ø¼êÂ³»þ¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤«¤é20Ëü±ß¸ºÌÈ
¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡× ³µÍ×
¡Ú½Ð´ê´ü´Ö¡Û 2027Ç¯1·î4Æü¡Ê·î¡Ë¡Á1·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú»î¸³Æü¡Û 2027Ç¯2·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ú¹ç³ÊÈ¯É½Æü¡Û2027Ç¯2·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÊ»´ê¿ô¡Û Ã±´ê¡Á3³Ø²Ê
¡ÚÆþ³Ø¸¡ÄêÎÁ¡Û 35,000±ß¡Ê¥×¥ì¥È¥¯¼õ¸³¼Ô¤Ï30,000±ß¡Ë
¡Ú»î¸³¾ì¡Û Á´¹ñ18ÃÏ¶è
¡ÚÈ½ÄêÊýË¡¡Û 3²ÊÌÜ¼õ¸³ ¹âÆÀÅÀ2²ÊÌÜ¹ç·×ÅÀ
¡ÚÈ½Äê¡Û¾åµ¾©³Ø¶âºÎÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢°ìÈÌÁªÈ´¤È¤·¤Æ¤Î¹ç³Ê¤ò´Þ¤à
¡Ú±Ñ¸ì³°Éô»î¸³¥¹¥³¥¢ÍøÍÑ¡Û ÍøÍÑ²ÄÇ½
¢£Æþ»î¾ðÊóÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¡¡https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/exam/
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Ç¤ÏÆÃÂÔ¾©³Ø¶â°Ê³°¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾©³Ø¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤ò»²¾È¡£
¡¡https://www.u-tokai.ac.jp/examination-admissions/scholarship/
¡Ê´ØÏ¢µ»ö¡Ë
¡¦Åì³¤Âç³Ø¤¬ÆÃÂÔÀ¸¾©³Ø¶â¡Ö¥¼¥ó¥È¥¯¡×¤ò¿·Àß ¡½ Á´³ØÉôÅý°ìÁªÈ´¡ÊÁ°´ü¡Ë¤ÎÀ®ÀÓÍ¥½¨¼Ô¤ò·ÐºÑÅª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢ÆÀ°Õ²ÊÌÜ¤ò¤¤¤«¤·¤ÆÄ©Àï¡Ê2025.07.31¡Ë
¡¡https://www.u-presscenter.jp/article/7307
¢¨ËÜµ»ö¤Ï·×²èÃæ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Åì³¤Âç³Ø¡¡³ØÄ¹¼¼¡Ê¹ÊóÃ´Åö¡Ë
½»½ê¡§¢©259-1292 ¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»ÔËÌ¶âÌÜ4-1-1
TEL¡§0463-58-1211¡ÊÂåÉ½¡Ë
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
