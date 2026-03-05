株式会社アクセア（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田忠司、以下アクセア）は、「アクセア四谷三丁目店」と、「アクセア淡路町店」の2店舗を2026年3月11日(水)にオープンいたします。この2店舗でアクセアの店舗数は国内外あわせて144店舗となります。

アクセア四谷三丁目店の特徴

「アクセア四谷三丁目店」は東京メトロ丸の内線四谷三丁目駅4番出口より徒歩1分の好立地にオープンいたします。各種印刷から後加工まで幅広く承ります。企業向けビジネスサポートサービスやノベルティ印刷、飲食店・小売店向けのサイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など、お客様の用途・目的に合わせたご提案も可能です。印刷物のご相談はお気軽に店舗へご相談ください。

アクセア淡路町店の特徴

「アクセア淡路町店」は東京メトロ丸の内線淡路町駅A5出口よりすぐの好立地にオープンいたします。名刺や資料印刷をはじめとする各種オンデマンドプリントサービスを通じて、淡路町、および周辺エリアにお住まい・お勤めのお客様の多様な印刷ニーズに迅速にお応えいたします。お気軽に店舗へご相談ください。

各種印刷から後加工まで何でもご相談下さい！

最短即日対応可能な印刷サービス

アクセアは最短即日対応も可能！名刺、チラシ、ポスターなどの幅広いプリントサービスを提供しております。「アクセア四谷三丁目店」「アクセア淡路町店」でも企業向けビジネスサポートやノベルティ印刷、飲食店・小売店向けサイン＆ディスプレイ、販促POP印刷など、多彩なニーズに対応します。また店頭での受付のほか、アクセアのWEB注文システムACCEA EXPRESS（https://ex.accea.co.jp/）をご利用いただくことで、最短3時間での仕上げも可能です。当日の店舗受け取りや当日出荷にも対応しております。

幅広いプリントサービスラインナップ

■各種印刷物チラシ印刷、ポスター印刷、名刺印刷、パンフレット印刷、資料印刷など■加工ラミネート加工、パネル加工、製本など■販促物作成ノベルティ印刷、サイン＆ディスプレイサービス、販促POP印刷など各種印刷から後加工まで幅広く承ります。

お得なオープニングキャンペーン開催！

「アクセア四谷三丁目店」と「アクセア淡路町店」のオープンを記念いたしまして、2026年4月30日までオープニングキャンペーンを開催いたします。この機会にぜひ足をお運びください。

●セルフコピーが特別価格に！

・セルフコピー モノクロ5.5円→3.3円/面・セルフコピー カラー22円→11円/面・セルフコピー カラーA333円→22円/面※モノクロコピーの合計額が1円未満の場合は切り捨てとなります。

アクセア四谷三丁目店 基本情報

〒160-0004東京都新宿区四谷3-6-2 第5富澤ビル1FTEL：050-1740-5416営業時間：平日9:00～20:00、土日祝休みアクセス：●東京メトロ丸の内線「四谷三丁目駅」4番出口より徒歩1分https://www.accea.co.jp/map/yotsuya3chome.html

アクセア淡路町店 基本情報

〒101-0063東京都千代田区神田淡路町1-3-1 トーハン淡路町ビル1FTEL：050-1740-5417営業時間：平日9:00～18:00、土日祝休みアクセス：●東京メトロ丸の内線「淡路町駅」A5出口よりすぐ●都営新宿線「小川町駅」A5出口よりすぐhttps://www.accea.co.jp/map/awajicho.html

株式会社アクセア 会社概要

商号 ：株式会社アクセア代表取締役社長：吉田 忠司本店所在地：東京都千代田区麹町2-4-11 麹町スクエアプラザ2F設立年月日：平成14年11月従業員数 ：約700名業務内容 ：システム、SNSアプリ等の開発、デジタルプリント、コワーキングスペース、会議室などの運営及びシェアリングサービス資本金： 2億9,451万5,650円（資本金：1億5,325万7,825円、資本準備金：1億4,125万7,825円）ＵＲＬ：https://www.accea.co.jp/【本件に関するお問い合わせ】株式会社アクセア 担当：榎澤TEL：03-6261-3603E-mail ：enokizawa@accea.co.jp