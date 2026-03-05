こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
セキュアナビ主催カンファレンス「情報セキュリティの見える化EXPO」に登壇
〜御社の脅威とリスク、把握できていますか？〜
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表者：井崎 友博、以下「セキュアナビ」）が主催する「情報セキュリティの見える化EXPO」に登壇いたします。
セキュリティの最前線7社が集結し、各専門分野の最新事例と対策ロードマップをお伝えする無料カンファレンスとなっております。エルテスは、内部不正の兆候を可視化する実践的対策について紹介予定ですので、皆様ぜひご参加ください。
◆ ◆ ◆
■イベント概要
巧妙化するサイバー攻撃や内部不正に対し、ツール導入を急ぐ企業は少なくありません。しかし「自社のどこに、どんな資産があり、どんなリスクや脅威があるのか」という現状把握が不十分なままでは、どんなハイスペックなシステムでも穴を塞ぐことはできません。
本カンファレンスでは、セキュリティの最前線7社が集結し、SaaS管理・人的ミス・内部不正・IT資産管理・ISMS・教育など各専門分野の管理ノウハウを凝縮。1社20分のピッチ形式で、最新事例と対策ロードマップを一挙公開。「今の対策で十分？」というご不安を解消していきます。
名称：情報セキュリティの見える化EXPO 御社の脅威とリスク、把握できていますか？
日時：2026年3月10日（火）13:00〜15:40
会場：オンライン配信（Zoom）※お申し込み完了後、視聴URLをお送りいたします
参加費：無料
主催：SecureNavi株式会社
申し込みページ：
https://lp.secure-navi.jp/seminar/260310?utm_campaign=337957090-260310_seminar&utm_source=eltes&utm_medium=mail-entry
■登壇セッション概要
タイトル：ログ活用で始める、内部不正の兆候を可視化する実践的対策
時間：14:06〜14:26
※時間は前後する可能性がございます。
■登壇者プロフィール
株式会社エルテス
IRI事業部 アカウントセールスグループ マネジャー
山藤 将希
前職ではセキュリティ商材の法人営業に約7年従事し、営業リーダーも経験。2023年8月よりエルテスに入社しIRI事業の営業に従事、2025年9月よりアカウントセールスグループのマネジャーを務める。
[会社概要]
■SecureNavi株式会社
「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する。」をビジョンに掲げ、誰でも簡単に ISMS認証/Pマークを取得・運用できるセキュリティマネジメント自動化・効率化ツール『SecureNavi』などの提供を通して、企業の情報セキュリティレベル向上を支援いたします。
HP：https://secure-navi.jp/
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260305
「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションと掲げる、株式会社エルテス（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅原貴弘、証券コード：3967、以下「エルテス」）は、SecureNavi株式会社（本社：東京都港区、代表者：井崎 友博、以下「セキュアナビ」）が主催する「情報セキュリティの見える化EXPO」に登壇いたします。
◆ ◆ ◆
■イベント概要
巧妙化するサイバー攻撃や内部不正に対し、ツール導入を急ぐ企業は少なくありません。しかし「自社のどこに、どんな資産があり、どんなリスクや脅威があるのか」という現状把握が不十分なままでは、どんなハイスペックなシステムでも穴を塞ぐことはできません。
本カンファレンスでは、セキュリティの最前線7社が集結し、SaaS管理・人的ミス・内部不正・IT資産管理・ISMS・教育など各専門分野の管理ノウハウを凝縮。1社20分のピッチ形式で、最新事例と対策ロードマップを一挙公開。「今の対策で十分？」というご不安を解消していきます。
名称：情報セキュリティの見える化EXPO 御社の脅威とリスク、把握できていますか？
日時：2026年3月10日（火）13:00〜15:40
会場：オンライン配信（Zoom）※お申し込み完了後、視聴URLをお送りいたします
参加費：無料
主催：SecureNavi株式会社
申し込みページ：
https://lp.secure-navi.jp/seminar/260310?utm_campaign=337957090-260310_seminar&utm_source=eltes&utm_medium=mail-entry
■登壇セッション概要
タイトル：ログ活用で始める、内部不正の兆候を可視化する実践的対策
時間：14:06〜14:26
※時間は前後する可能性がございます。
■登壇者プロフィール
株式会社エルテス
IRI事業部 アカウントセールスグループ マネジャー
山藤 将希
前職ではセキュリティ商材の法人営業に約7年従事し、営業リーダーも経験。2023年8月よりエルテスに入社しIRI事業の営業に従事、2025年9月よりアカウントセールスグループのマネジャーを務める。
◆ ◆ ◆
[会社概要]
■SecureNavi株式会社
「文系のセキュリティの悲報を、テクノロジーでいち早く解決する。」をビジョンに掲げ、誰でも簡単に ISMS認証/Pマークを取得・運用できるセキュリティマネジメント自動化・効率化ツール『SecureNavi』などの提供を通して、企業の情報セキュリティレベル向上を支援いたします。
HP：https://secure-navi.jp/
[エルテスグループ関連サイト]
デジタルリスク対策サービス一覧：https://eltes-solution.jp/
採用情報：https://eltes.co.jp/recruit
公式オウンドメディア「エルテスの道」：https://eltes.co.jp/ownedmedia
公式X（旧Twitter）：https://x.com/eltes_irpr
本件に関するお問合わせ先
報道関係者のお問い合わせ先
エルテスPR事務局：奥村、島津
Tel: 03-6550-9280 E-mail: pr@eltes.co.jp
関連リンク
リリース本文
https://eltes.co.jp/news20260305