¡ÖHHKB Professional ¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤Ï¡¢¹âÀ­Ç½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉHappy Hacking Keyboard¡Ê°Ê²¼HHKB¡ËProfessional¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖHHKB Professional ¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ËÜÆü¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê2.0.0¡Ë¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ç¡¢Ê£¿ô¥­¡¼¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò1¥­¡¼¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥­¡¼¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÆþÎÏ´Ä¶­¤ò¼Â¸½¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­HHKB Professional¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

1.µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤ÎÆâÍÆ

­¡Æ±»þ²¡¤·¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡Ëµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã

Control¡¢Shift¡¢Alt¡¢¡þ¡ÊWin¥­¡¼¡Ë/⌘ ¤ÈÇ¤°Õ¤Î¥­¡¼¤ÎÆ±»þ²¡¤·¤ò1¥­¡¼¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£

¡Ê»ÈÍÑÎã¡ËÎã¤¨¤Ð¡¢3¤Ä¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊWindows¥­¡¼¡ÜShift¥­¡¼¡ÜS¡Ë¡×¤â¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¹çÍýÅª¤ÊÁàºî¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£





¤Ê¤ª¡¢¡Î(M)¡Ï¥­¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤¾þ¥­¡¼¡ÊControl¡¢Shift¡¢Alt¡¢¡þ¡ÊWin¥­¡¼¡Ë/⌘¡Ë¤Î¤ß¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£





­¢ÌµÁàºî»þ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÀßÄê

HYBRID Type-S¡¢HYBRID¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BluetoothÀÜÂ³»þ¤«¤Ä¥­¡¼Áàºî¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò10Ê¬Ã±°Ì¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤Þ¤¹¡Ê10¡Á60Ê¬¡Ë¡£

¢¨¥¹¥ê¡¼¥×»þ´Ö¤¬ÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ï¡¢DIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ö6¡×¤¬OFF¤Î»þ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£







­£¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×É½¼¨

¡¦DIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¹àÌÜ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨

¡¡DIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¾õÂÖÉ½¼¨ÉôÊ¬¤Ø¥Þ¥¦¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£







¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤ÎÉ½¼¨

¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥­¡¼¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£







­¤ÀßÄê¤Ç¤­¤ë¥­¡¼¤Î³È½¼

°Ê²¼¤Î¥­¡¼¤òÀßÄê¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¦F13¡ÁF24







¡¦¥Æ¥ó¥­¡¼¡¢Num Lock











¡¦²èÌÌµ±ÅÙ¡ÊBrightness¡ËUp/Down







¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×¤òÁªÂò¤·¤¿ºÝ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£









­¥¥ì¥¤¥ä¡¼¥¿¥Ö¤ÎÄÉ²Ã

²¾ÁÛ¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤Ê¤É¤ËÉ¸½à¡¢Fn¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥Ö¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£







­¦¥é¥¤¥È/¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É¤ÎÀÚÂØ¡ÊWindowsÈÇ¡Ë

MacÈÇ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È/¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É¤òWindowsÈÇ¤Ç¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¨OS¤Î¿§ÀßÄê¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ä¡¼¥ëÆâ¤Ç¿§¤ÎÀßÄê¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£







­§µ¯Æ°»þ¤Î¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ÎÇ§µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã

¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£







­¨Windows¡¢macOS¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀßÄê¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ß´¹À­¤ò³ÎÊÝ

Windows¤Ë¤ÆºîÀ®¤·¤¿ÀßÄê¥Ç¡¼¥¿¤òmacOS¤ÇProfessional¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¤Î¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Æ±ÍÍ¤Ë¡¢macOS¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀßÄê¥Ç¡¼¥¿¤òWindows¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

2.¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¼ê½ç

¡ÖHHKB Professional ¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¤Ê¤ª¡¢ËÜ¤ªÃÎ¤é¤»¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¤ª¼ê»ý¤Á¤Îµ¡¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤¨¡¢HHKBËÜÂÎ¤ØÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

É¬Í×¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó

https://digitalpr.jp/table_img/2674/129174/129174_web_1.png

¢£¥­¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡£

URL:https://happyhackingkb.com/jp/download/

