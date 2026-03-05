¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖHHKB Professional ¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×µ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒPFU¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉHappy Hacking Keyboard¡Ê°Ê²¼HHKB¡ËProfessional¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ÖHHKB Professional ¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×¤Ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ËÜÆü¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ê2.0.0¡Ë¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµ¡Ç½ÄÉ²Ã¤Ç¡¢Ê£¿ô¥¡¼¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ò1¥¡¼¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÀßÄê¤È¤¤¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¡¼¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÆþÎÏ´Ä¶¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤HHKB Professional¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Æ±»þ²¡¤·¡Ê¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¡Ëµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã
Control¡¢Shift¡¢Alt¡¢¡þ¡ÊWin¥¡¼¡Ë/⌘ ¤ÈÇ¤°Õ¤Î¥¡¼¤ÎÆ±»þ²¡¤·¤ò1¥¡¼¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ÈÍÑÎã¡ËÎã¤¨¤Ð¡¢3¤Ä¤òÆ±»þ²¡¤·¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊWindows¥¡¼¡ÜShift¥¡¼¡ÜS¡Ë¡×¤â¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë»È¤¨¹çÍýÅª¤ÊÁàºî¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Î(M)¡Ï¥¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤¾þ¥¡¼¡ÊControl¡¢Shift¡¢Alt¡¢¡þ¡ÊWin¥¡¼¡Ë/⌘¡Ë¤Î¤ß¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢ÌµÁàºî»þ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÀßÄê
HYBRID Type-S¡¢HYBRID¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢BluetoothÀÜÂ³»þ¤«¤Ä¥¡¼Áàºî¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥¹¥ê¡¼¥×¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò10Ê¬Ã±°Ì¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê10¡Á60Ê¬¡Ë¡£
¢¨¥¹¥ê¡¼¥×»þ´Ö¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢DIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ö6¡×¤¬OFF¤Î»þ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
£¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×É½¼¨
¡¦DIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¹àÌÜ¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨
¡¡DIP¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¾õÂÖÉ½¼¨ÉôÊ¬¤Ø¥Þ¥¦¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡¢³Æ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡Ç½¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤ÎÉ½¼¨
¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¡¢ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼¤Î¥Ä¡¼¥ë¥Á¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ÀßÄê¤Ç¤¤ë¥¡¼¤Î³È½¼
°Ê²¼¤Î¥¡¼¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦F13¡ÁF24
¡¦¥Æ¥ó¥¡¼¡¢Num Lock
¡¦²èÌÌµ±ÅÙ¡ÊBrightness¡ËUp/Down
¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¡×¤òÁªÂò¤·¤¿ºÝ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¥ì¥¤¥ä¡¼¥¿¥Ö¤ÎÄÉ²Ã
²¾ÁÛ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤Ê¤É¤ËÉ¸½à¡¢Fn¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥Ö¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¦¥é¥¤¥È/¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É¤ÎÀÚÂØ¡ÊWindowsÈÇ¡Ë
MacÈÇ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥È/¥À¡¼¥¯¥â¡¼¥É¤òWindowsÈÇ¤Ç¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨OS¤Î¿§ÀßÄê¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ä¡¼¥ëÆâ¤Ç¿§¤ÎÀßÄê¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¡£
§µ¯Æ°»þ¤Î¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³ÎÇ§µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã
¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤Îµ¯Æ°»þ¤Ë¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¿·¤·¤¤¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¹¹¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¨Windows¡¢macOS¤Ç¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀßÄê¥Ç¡¼¥¿¤Î¸ß´¹À¤ò³ÎÊÝ
Windows¤Ë¤ÆºîÀ®¤·¤¿ÀßÄê¥Ç¡¼¥¿¤òmacOS¤ÇProfessional¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¤Î¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¤ò³«¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢macOS¤ÇºîÀ®¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ëÀßÄê¥Ç¡¼¥¿¤òWindows¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¼ê½ç
¡ÖHHKB Professional ¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤¨¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¤ªÃÎ¤é¤»¤Îµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ê»ý¤Á¤Îµ¡¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Î¤¦¤¨¡¢HHKBËÜÂÎ¤ØÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¬Í×¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó
https://digitalpr.jp/table_img/2674/129174/129174_web_1.png
¢£¥¡¼¥Þ¥Ã¥×ÊÑ¹¹¥Ä¡¼¥ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡£
URL:https://happyhackingkb.com/jp/download/
