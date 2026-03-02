¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²ÖÊ´¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡ª¿·´¶³Ð¥Ç¥Ë¥à¤¬ºÆÅÐ¾ì3¥·¡¼¥º¥óÀü¤±¤ë¡ÖÙû¿å¥Ç¥Ë¥à¡×3·¿¤¬CROSS FUCTION¡Ê¥¯¥í¥¹ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¡ÁÂ¿µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿Âç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¸«¤¨¥Ç¥Ë¥à¡Á
URL: https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
¡¡¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Âç´²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖCROSS FUNCTION¡Ê¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ÖÙû¿å¡×µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿FRESH DENIM¥·¥ê¡¼¥º3·¿¤òÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCROSS FUNCTION¡Ê¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡ÖÙû¿å¡×¡Ö²ÖÊ´¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö·ÚÎÌ¢¨¡×µ¡Ç½¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿FRESH DENIM¥·¥ê¡¼¥º3·¿¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ùû¿å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤è¤ê100£ç·ÚÎÌ¤Î·Ú¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢½Õ¡¢²Æ¡¢½©¤È3¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ²÷Å¬¤ËÀü¤±¤ë¥Ç¥Ë¥àÁÇºà¤ò³«È¯¡£¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÎÂç¿Í¤Î¤¤ì¤¤¸«¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿3·¿¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨) ¢¨°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ï10.0ozÄøÅÙ(283.5g/M2)¤ËÂÐ¤·¤ÆÙû¿å¥Ç¥Ë¥à¤Ï6.7oz(190g/M2)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/260220_freshdenim/?plan=CF260220_freshdenim&utm_campaign=CF260220_freshdenim
¢£CROSS FUNCTION¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖËèÆüÃå¤¿¤¤¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Êë¤é¤·¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¦¥¨¥¢¤òÅ¸³«¡£µ¨Àá¡¦µ¤²¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¹âµ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Ãå¤ë¿Í¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¡ÖÌ£ÊýÉþ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëÉþ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥×¥é¥¤¥¹¡×¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÚFRESH DENIM¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÙû¿å¥Ç¥Ë¥à£³¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¡¡Ùû¿å
¿å¤òÃÆ¤¯À¸ÃÏ²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿åºÝ¥ì¥¸¥ã¡¼¤äÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤±«¤ÎÆü¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Àü¤±¤ë¡ª
¢¡¡²ÖÊ´¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤
Ùû¿å²Ã¹©¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï²ÖÊ´¤â¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë¡£½Õ¤ÎÂçÅ¨¡Ö²ÖÊ´¡×¤Î»þ´ü¤âÙû¿å¥Ç¥Ë¥à¤ÇÂÐºö¤ò¡ª
£¡¡·Ú¤¤
6.7oz ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥àÀ¸ÃÏ¤è¤ê100g·Ú¤¤¡ª²Æ¤³¤½·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤é¤ì¤ë¡ÊÀü¤±¤ë¡Ë¥Ç¥Ë¥à¤³¤½°ì·³Æþ¤ê¡ª
¢¨°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ï10.0ozÄøÅÙ(283.5g/M2)¡¿Ùû¿å¥Ç¥Ë¥à¤Ï6.7oz(190g/M2)
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð
¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÊÌÀ÷¤á¤·¡¢Î©ÂÎ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿Âç¿Í¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¡£¥¢¡¼¥à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¤âÂµ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Ç²ÚÔú¸«¤¨¤·¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡ÔÙû¿å¡ÕFRESH DENIM ¥Ý¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä
¡¦price¡§¡ï4,950(tax in)
¡¦color : navy / saxe
¡¦size : M / L / LL
¡¦function : Ùû¿å / ·ÚÎÌ / ²ÖÊ´¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤
¡¦URL¡§https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955027&bid=crossfunction
¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥É¥í¥¹¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÓÄ¹¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡£Â¤µ¤Ð¤¤¬ÎÉ¤¯Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Þ¯Íî´¶¤ÈÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¡£
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È
¡ÔÙû¿å¡ÕFRESH DENIM ¥É¥í¥¹¥È¥Ç¥Ë¥à¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä
¡¦price¡§¡ï4,950(tax in)
¡¦color : navy / saxe
¡¦size : M / L / LL
¡¦function : Ùû¿å / ·ÚÎÌ / ²ÖÊ´¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤
¡¦URL¡§https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955023
Äø¤è¤¤V¥Í¥Ã¥¯¤È¸ªÉý¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÀäÌ¯¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡£¥ë¡¼¥º¤ËÃå¤ë¤«¤é²Ä°¦¤¤¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤³¤½ÂÎ·¿¥«¥Ð¡¼¤ËºÇÅ¬¡£
¡ÔÙû¿å¡ÕFRESH DENIM ¥Ç¥Ë¥à¥ë¡¼¥º¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó
¡¦price¡§¡ï5,940(tax in)
¡¦color : navy / saxe
¡¦size : M / L / LL
¡¦function : Ùû¿å / ·ÚÎÌ / ²ÖÊ´¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¤
¡¦URL¡§https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=955025
¢£FRESH DENIM
ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.crossplus.jp/blog/crossfunctionarticle/260220_freshdenim/?plan=CF260220_freshdenim&utm_campaign=CF260220_freshdenim
¢£ONLINE STORE
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
¢£CROSS FUNCTION MEDIA
https://www.crossplus.jp/blog/crossfunction/
¢£CROSS FUNCTION¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
¢£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹ product-info@crossplus.co.jp
¢¨ÂçÊÑ¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ËÜÂç´²
½êºßÃÏ¡§¢©451-8560 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è²Ö¤ÎÌÚ3-9-13
URL ¡§https://www.crossplus.co.jp
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¯¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ëÁÏ¶È74Ç¯¤Î¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ëÉØ¿ÍÉþ¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢°áÎÁÉÊ¡¦À¸³èÍÑÉÊ/»¨²ß¤Î´ë²è/À½Â¤/ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡Ö´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤È¼Ò²ñ¤Î²Í¤±¶¶¡×¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤¬µ±¤¯¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¡×¤ò´ë¶È¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ËÀßÄê¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBe Colorful,Be Happy¡ª¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËºÌ¤ê¤È¤è¤í¤³¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥í¥¹¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§¾¾±Ê
TEL¡§090-7032-3878 / MAIL¡§pr@crossplus.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¡×
https://www.crossplus.jp/shop/crossfunction/
CROSS FUNCTION¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/cross.function/?hl=ja
