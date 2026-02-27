深部異形成を非侵襲に捉える円偏光散乱(CiPLS)イメージング ―子宮頸がん前駆病変の非侵襲診断に向けて―（北里大学）

深部異形成を非侵襲に捉える円偏光散乱(CiPLS)イメージング ―子宮頸がん前駆病変の非侵襲診断に向けて―（北里大学）