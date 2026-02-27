こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
MCoreがITreview Grid Award 2026 Winterで「High Performer」を受賞〜IT資産管理ツール部門で6年連続〜
住友電工情報システム株式会社が提供するIT資産管理／セキュリティ管理統合システム「MCore(エムコア)」は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」において、顧客満足度の優れた製品であると評価され、「ITreview Grid Award 2026 Winter」IT資産管理ツール部門で「High Performer」を受賞しました。
同部門では、「Leader」「High Performer」あわせて6年連続の受賞となります。
ITreviewに投稿していただいた口コミを抜粋しています。
https://www.itreview.jp/products/mcore/reviews
当社は今後もますますの需要が見込まれるIT資産管理システム市場において、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。
■MCoreについて
・Webサイト
https://www.sei-info.co.jp/mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260227_D
・IT資産管理システムとは？
詳細は、「IT資産管理システムとは？」のWebサイトをご参照ください。
https://www.sei-info.co.jp/mcore/itam-system/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260227_D
・体験セミナーのご案内
MCoreを利用した情報の外部持ち出し対策や不正PC接続に加え、
PCの運用ルールが社内で確実に守られるように徹底する機能を、
実際に体験いただきながらご説明します。
【申込方法】下記のページより、お申し込みください。
https://www.sei-info.co.jp/mcore/event/seminar-mcore/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260227_D
■登録商標について
・MCoreは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。
・その他、記載されている会社名・製品名などは、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
・製品に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
MCoreお問い合わせ窓口
TEL : 03-6406-2860
Email : mcore-visitor-sml@list.sei.jp
・本件に関するお問い合わせ
住友電工情報システム株式会社
ビジネスソリューション事業本部 マーケティング室
TEL : 06-6394-6754
Email : mkt@sei-info.co.jp
URL : https://www.sei-info.co.jp?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260227_D
