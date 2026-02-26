こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京ワールドゲート赤坂 ショップ＆レストラン オープン
1万人超のワーカーの日常とビジネスを支える商業エリアを形成
森トラスト株式会社は、大規模複合開発プロジェクト「東京ワールドゲート赤坂」において、新たなショップ＆レストランがオープンすることをお知らせいたします。今回、4つの新業態を含む14店舗が加わることで、全18店舗の構成となります。
■実用性と上質さを備えた店舗ラインナップで、館内1万人超のオフィスワーカーの日常をサポート
「東京ワールドゲート赤坂」は、街区コンセプトに「Next Destination」を掲げ、従業員エンゲージメントの向上に資するオフィスフロアの整備と、国際水準のホテル・サービスレジデンスの展開を通じて、ビジネスと観光の両面から、国際都市・東京の価値向上に資する拠点となることを目指しています。
このたび発表するショップ＆レストランは、「東京ワールドゲート赤坂」のオフィスで働く1万人超のワーカーをはじめ、ホテル・サービスレジデンス利用者、近隣の方々やオフィスワーカーにとって、日常的なランチ利用から、仕事終わりのひととき、同僚とのコミュニケーション、取引先との会食まで、多様な食のシーンに対応するラインナップとなっています。
東京ワールドゲート赤坂で働く人、滞在する人、来訪者など、あらゆる施設利用者にとって、実用性と上質さを兼ね備えた商業スポットとして、赤坂エリアの新たなコミュニケーションハブを目指してまいります。
■4つの新業態を含む、合計18店舗を展開
今回の店舗構成については、ランチでの日常使いからフォーマルなビジネスシーンまで、利用する時間帯や目的が異なる人たちが、それぞれにとって使いやすい形で活用できるラインナップが実現いたしました。博多の有名うどん居酒屋「二○加屋長介（にわかやちょうすけ）」と大阪のお好み焼き酒場「お好みたまちゃん」のハイブリッド居酒屋や創業100年超えの焼き鳥専門店 伊勢廣など、多彩な店舗を通じ、赤坂の魅力向上と快適な日常の創出に努めてまいります。
東京ワールドゲート赤坂 街区概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128817/128817_web_1.png
赤坂トラストタワー 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128817/128817_web_2.png
ATT EAST 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128817/128817_web_3.png
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部担当：石橋・佐畑
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
プレスリリースURL
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260226/
東京ワールドゲート赤坂 ホームページ
https://www.tokyoworldgate.com/akasaka/shops/
森トラスト株式会社は、大規模複合開発プロジェクト「東京ワールドゲート赤坂」において、新たなショップ＆レストランがオープンすることをお知らせいたします。今回、4つの新業態を含む14店舗が加わることで、全18店舗の構成となります。
■実用性と上質さを備えた店舗ラインナップで、館内1万人超のオフィスワーカーの日常をサポート
このたび発表するショップ＆レストランは、「東京ワールドゲート赤坂」のオフィスで働く1万人超のワーカーをはじめ、ホテル・サービスレジデンス利用者、近隣の方々やオフィスワーカーにとって、日常的なランチ利用から、仕事終わりのひととき、同僚とのコミュニケーション、取引先との会食まで、多様な食のシーンに対応するラインナップとなっています。
東京ワールドゲート赤坂で働く人、滞在する人、来訪者など、あらゆる施設利用者にとって、実用性と上質さを兼ね備えた商業スポットとして、赤坂エリアの新たなコミュニケーションハブを目指してまいります。
■4つの新業態を含む、合計18店舗を展開
今回の店舗構成については、ランチでの日常使いからフォーマルなビジネスシーンまで、利用する時間帯や目的が異なる人たちが、それぞれにとって使いやすい形で活用できるラインナップが実現いたしました。博多の有名うどん居酒屋「二○加屋長介（にわかやちょうすけ）」と大阪のお好み焼き酒場「お好みたまちゃん」のハイブリッド居酒屋や創業100年超えの焼き鳥専門店 伊勢廣など、多彩な店舗を通じ、赤坂の魅力向上と快適な日常の創出に努めてまいります。
東京ワールドゲート赤坂 街区概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128817/128817_web_1.png
赤坂トラストタワー 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128817/128817_web_2.png
ATT EAST 概要
https://digitalpr.jp/table_img/2731/128817/128817_web_3.png
本件に関するお問合わせ先
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部担当：石橋・佐畑
TEL：03-6435-8433
MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
プレスリリースURL
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260226/
東京ワールドゲート赤坂 ホームページ
https://www.tokyoworldgate.com/akasaka/shops/