【社労士限定】AIが初めてでも安心！社労士業務×AI活用方法 | 2/24(火)、2/26(木)開催
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、社労士事務所向けに、生成AIを活用して労務業務の効率化と売上拡大を実現することをテーマとした無料ウェビナーを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341675/images/bodyimage1】
社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro/
本ウェビナーでは、AIを初めて利用する方を対象に、社労士業務における生成AIの活用方法を紹介します。
実務に即した具体例を交えながらポイントを分かりやすく解説します。
【ウェビナー内容】
・社労士業務×生成AIの最新活用（導入編）
労務領域における生成AI（RAG）の有効性について解説します。
・社労士業務に即した活用例を紹介
顧問先からの質問対応、説明文作成など、実務に直結する具体的な活用シーンをデモ形式で紹介。
【開催概要】
タイトル：AIが初めてでも安心！質問するだけで社労士業務を支援するセミナー| 2/24(火)、26(木)開催
開催日時：2/24（火）12:00~12:30（30分）
2/26（木）18:00~18:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：社会保険労務士、社労士事務所
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu-pro/seminar20260224/
※途中入退室可能です。
社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro/
【講師紹介】
講師：佐藤勇士、久保田卓磨
株式会社コマースロボティクス
労務DXの鍵は「AI活用」。
単なる自動化ではなく、AI・社労士・社内ナレッジを繋ぐ「協働プラットフォーム」としての労務革新を研究しています。
弊社研究論文：https://eerp.jp/roumu-pro/paperpresentation/
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341675/images/bodyimage1】
社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro/
本ウェビナーでは、AIを初めて利用する方を対象に、社労士業務における生成AIの活用方法を紹介します。
実務に即した具体例を交えながらポイントを分かりやすく解説します。
【ウェビナー内容】
・社労士業務×生成AIの最新活用（導入編）
労務領域における生成AI（RAG）の有効性について解説します。
・社労士業務に即した活用例を紹介
顧問先からの質問対応、説明文作成など、実務に直結する具体的な活用シーンをデモ形式で紹介。
【開催概要】
タイトル：AIが初めてでも安心！質問するだけで社労士業務を支援するセミナー| 2/24(火)、26(木)開催
開催日時：2/24（火）12:00~12:30（30分）
2/26（木）18:00~18:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：社会保険労務士、社労士事務所
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu-pro/seminar20260224/
※途中入退室可能です。
社労士向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」
https://eerp.jp/roumu-pro/
【講師紹介】
講師：佐藤勇士、久保田卓磨
株式会社コマースロボティクス
労務DXの鍵は「AI活用」。
単なる自動化ではなく、AI・社労士・社内ナレッジを繋ぐ「協働プラットフォーム」としての労務革新を研究しています。
弊社研究論文：https://eerp.jp/roumu-pro/paperpresentation/
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを2,000社以上に導入しているグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
プレスリリース詳細へ