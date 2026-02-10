HVACフィルター市場規模・シェアレポート、成長および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「HVACフィルター市場：将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を嬉しくお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
HVAC（暖房・換気・空調）フィルターは、室内空気中の浮遊粒子、汚染物質、アレルゲン、微生物を除去するために使用される重要な部品です。これらのフィルターは、室内空気質（IAQ）の維持、HVAC機器の保護、エネルギー効率の向上、居住者の健康と快適性の確保において重要な役割を果たします。HVACフィルターは、住宅、商業施設、工業施設をはじめ、オフィス、病院、ショッピングモール、製造工場、データセンターなどで広く使用されています。
HVACフィルター市場は、大気汚染、空気感染症、労働衛生基準に対する意識の高まりにより、重要性が一段と増しています。従来の粒子捕集に加え、近年のHVACフィルターは、高効率化、抗菌機能、スマートモニタリング機能を備えるものが増えており、より健康でスマートな建築物への世界的な潮流と一致しています。
市場規模およびシェア
世界のHVACフィルター市場規模は約65億～75億米ドルと推定されており、空気ろ過および室内空気質産業全体の中でも重要なセグメントを形成しています。今後10年間で年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。
北米は、厳格な室内空気質規制、HVACシステムの高い普及率、高効率フィルターの早期導入を背景に、市場で最大のシェアを占めています。欧州は、省エネルギー指令やグリーンビルディング施策に支えられ、これに続いています。アジア太平洋地域は最も成長が速く、中国、インド、東南アジア諸国における急速な都市化、商業インフラの拡大、大気汚染の深刻化、HVACシステム導入の増加が成長を牽引しています。用途別では、商業ビルが最大のシェアを占めており、工業用途および医療用途は高成長セグメントとなっています。
主要成長要因
・室内空気質への関心の高まり：アレルゲン、PM2.5、空気中病原体への懸念が、高効率HVACフィルター需要を押し上げています。
・厳格な規制および基準：建築基準や職場安全規制により、高度な空気ろ過が求められています。
・グリーンおよびスマートビルの拡大：省エネルギー型HVACシステムでは、高性能フィルターが気流最適化や設備寿命延長に不可欠です。
・医療およびクリーンルーム分野の拡大：病院、研究所、製薬施設ではHEPAや超高効率フィルターが求められています。
・都市化と大気汚染：都市部の屋外空気質悪化により、室内空気ろ過ソリューションへの依存が高まっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341450/images/bodyimage1】
市場セグメンテーション
フィルタータイプ別
・ガラス繊維HVACフィルター
・プリーツHVACフィルター
