産業用温度測定赤外線サーマルイメージャーの世界市場2026年、グローバル市場規模（携帯型、固定型）・分析レポートを発表
2026年2月4日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「産業用温度測定赤外線サーマルイメージャーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、産業用温度測定赤外線サーマルイメージャーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
最新の調査結果によると、世界の産業用温度測定赤外線サーマルイメージャー市場は、2024年に約9億3200万米ドル規模と評価されています。その後も市場は堅調に推移し、2031年には約11億6900万米ドル規模へ拡大する見通しです。調査期間中の成長率は比較的安定しており、設備保全の高度化や安全管理意識の向上が市場を下支えしています。
本レポートでは、米国の関税制度と各国の政策対応を踏まえ、競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品概要と機能的特徴
産業用温度測定赤外線サーマルイメージャーは、赤外線画像技術を用いて温度を測定し、熱分布を可視化する装置です。物体表面から放射される赤外線を検知することで、表面温度の分布を正確に表示できます。
これにより、異常高温箇所、過熱部位、潜在的な故障リスクを早期に把握することが可能です。電力、機械、冶金、化学など多様な産業分野で、設備点検、予防保全、故障診断、生産工程の温度監視に幅広く利用されています。
________________________________________
調査内容と分析の視点
本レポートは、世界の産業用温度測定赤外線サーマルイメージャー市場を対象とした包括的な分析資料です。メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に、定量的および定性的な分析を行っています。
市場は技術進歩や産業構造の変化により継続的に変動しているため、競争状況、需給動向、需要変化を引き起こす要因についても詳細に検討されています。さらに、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点での市場シェア推計も示されており、市場全体像を把握しやすい構成です。
________________________________________
市場規模予測と主要指標
調査では、2020年から2031年までの期間を対象に、市場規模、販売数量、平均販売価格の推移と予測が提示されています。これらの指標は世界全体に加え、地域別および主要国別にも整理されています。
また、タイプ別および用途別の予測分析も行われており、今後の需要拡大分野や成長余地を把握できる内容となっています。中長期的な事業計画や投資判断に活用できる実用的な情報が提供されています。
________________________________________
競争環境と主要企業
本市場には、計測機器や光学技術に強みを持つ企業が多数参入しています。本レポートでは、Teledyne FLIR、Testo、Fluke Corporation、Daiichi Jitsugyo、Hexagon、Optris、Jenoptik、Robert Bosch、Keysight Technologies、Zhejiang Dali Technology、IRay Technology、Guangzhou SAT Infrared Technologyといった主要企業を対象に分析しています。
各社について、事業概要、販売数量、売上高、価格水準、利益率、製品構成、地域展開、最近の動向が整理され、競争優位性や市場内での位置付けが明確に示されています。
