タイパ・スぺパをコスパ良く10万円以下で実現 ドラム式洗濯乾燥機 洗濯から乾燥まで全自動、お手入れも簡単

洗濯から乾燥まで全自動、お手入れも簡単！ タイパ・スぺパをコスパ良く10万円以下で実現 ドラム式洗濯乾燥機 ～洗濯容量10kgながら超コンパクト設計、大画面で迷わず操作～ 2026年2月3日より順次発売開始

株式会社山善（本社：大阪市西区、代表取締役社長：岸田貢司）は、10万円（税込）以下で、洗濯から乾燥まで全自動の「ドラム式洗濯乾燥機」を2026年2月3日より当社運営のインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、並びに全国のホームセンターなどで順次発売いたします。





今回発売する「ドラム式洗濯乾燥機」は、お求めやすい10万円以下の販売価格でありながら、「洗濯から乾燥までを全自動運転」「16種類の運転コースとお好みコースを搭載」「簡単操作・簡単お手入れ」のハイ・コストパフォーマンスモデルです。

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの変化などにより、“洗濯”は「洗う・取り出す・干す・取り込む・たたむ」など工程が多い家事として、負担に感じる人が増えています。また、ドラム式はサイズや価格面から導入のハードルが高いという課題がありました。こうした課題に応えるため、本製品は、洗濯から乾燥までの全自動機能で家事の時短を叶えつつ、洗濯容量10kgと大きな容量ながら限られたスペースにも設置可能な超コンパクト設計です。そして今回、10万円以下というお求めやすい価格帯で発売いたします。

大型表示画面と、直感操作が可能なコースダイヤルと大型ボタンで、だれでも分かりやすく、簡単にご使用いただけます。また、お手入れの手間を軽減するために、乾燥フィルターにたまったホコリを自動洗浄するお手入れレス設計を採用。

さらに、用途に合わせて選べる16種類の運転コースの他、洗い時間やすすぎ回数、温水設定、乾燥時間など自由にカスタマイズして記憶する「お好みコース」を搭載しているので、衣服やシチュエーションに合わせてベストな洗濯をすることができます。充実した機能と簡単操作、簡単お手入れで日々の洗濯を快適にします。

＜商品特長＞

１．10万円以下で手が届く、洗濯～乾燥まで全自動のドラム式洗濯乾燥機

ドラム式洗濯乾燥機でありながら、10万円以下というお求めやすい価格帯を実現しました。洗濯から乾燥までを全自動で運転するので、忙しい日も洗濯物を干す手間が減り、家事負担の軽減をサポートします。また、乾燥フィルターにたまったホコリを水で洗い流して自動で洗浄する機能も搭載し、面倒なお手入れの手間を軽減します。

２． 限られたスペースにも置きやすい「超コンパクト設計」

幅600×奥行595（mm）（排水ホース含まない）と縦型洗濯機に近い設置面積の超コンパクト設計です。ワンルームやマンションなど、洗濯機を置くスペースが限られたお住まいでも置きやすい、コンパクトでスタイリッシュなデザインのモデルです。

３．大画面表示と簡単操作で、だれでも使いやすく

運転内容や運転状況などを分かりやすく表示する大型ディスプレイと、直感操作が可能なコースダイヤル＆大型ボタンで、洗濯がもっとシンプルで快適に。用途に応じて選べる16種類の洗濯・乾燥コースに加え、洗い時間やすすぎ回数、温水設定、乾燥時間などを自由にカスタマイズして記憶する「お好みコース」も搭載し、衣服やシチュエーションに合わせてベストな洗濯をすることができます。

＜商品概要＞

今後も、パーパス「ともに、未来を切拓く」のもと、世界のものづくりと豊かなくらしをリードしてまいります。

※ ニュースリリースの内容は発表時のものです。

閲覧いただいている時点では内容が異なっている場合がありますのでご了承ください。