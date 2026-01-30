無料でHDDを復元できるフリーソフト「Tenorshare 4DDiG」を徹底レビュー！
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」最新バージョンは1月20日（火）に発表されました。データ復元ソフトTenorshare 4DDiG Freeの新しいバージョンでは、HDD・USBメモリなどのデバイスからデータを復元できます。
大切なデータを誤って削除してしまった、HDDが突然認識されなくなった--そんな経験はありませんか?
今回は、無料で使えるデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG Free」を実際に使用してレビューします。
Tenorshare 4DDiG Freeとは?
Tenorshare 4DDiG Freeは、削除されたファイルや破損したHDD、フォーマットされたドライブからデータを復元できる強力なデータ復元フリーソフトです。Windows・Mac両方に対応しており、初心者でも簡単に使える直感的なインターフェースが特徴です。
主な特徴
高い復元成功率：独自のアルゴリズムで様々な状況からのデータ復元を実現
幅広いファイル形式に対応：写真、動画、ドキュメント、音楽など2000種類以上のファイル形式をサポート
多様なストレージデバイスに対応：HDD、SSD、USBメモリ、SDカード、デジカメなど
無料版で復元可能：無料版でも2GBまでデータを復元
シンプルな操作性：わずか3ステップでデータを復元
実際に使ってみた!使用レビュー
インストールから起動まで
公式サイトからダウンロードしてインストール。セットアップは数分で完了し、すぐに使い始められました。起動すると、シンプルで分かりやすいメイン画面が表示されます。
復元の3ステップ
ステップ1：場所を選択
復元したいデータがあった場所(ドライブ、フォルダ、デスクトップなど)を選択します。外付けHDDやUSBメモリなども選択可能です。（初めは500MB無料、SNSへ共有してさらに1.5GBの無料復元量を取得）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340537/images/bodyimage1】
ステップ2：スキャン
「スキャン」ボタンをクリックすると、自動的にファイルを検索開始。スキャン中でも、見つかったファイルをリアルタイムで確認できるのが便利です。クイックスキャンとディープスキャンの2段階で徹底的に探してくれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340537/images/bodyimage2】
ステップ3：プレビュー&復元
復元可能なファイルが一覧表示されます。画像や動画はプレビュー表示できるので、復元前に内容を確認できて安心。復元したいファイルを選択して「復元」ボタンを押すだけです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340537/images/bodyimage3】
実際の復元テスト結果
テストとして、以下の状況でデータ復元を試みました:
誤削除したファイル：ゴミ箱を空にした後でも復元成功(JPG、PDF、Word文書)
フォーマットしたUSBメモリ：フォーマット後のUSBメモリから写真データを約80%復元
破損したSDカード：認識されなくなったSDカードから動画ファイルを一部復元
特に誤削除したファイルの復元率は非常に高く、元の品質を保ったまま復元できました。
メリット・デメリット
メリット
√ 使いやすいインターフェース - 専門知識不要で初心者でも操作可能
