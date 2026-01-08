イメージクローンと複数OSの自由移行を新規にサポート | EaseUS Disk Copy 7.0がリリース！
EaseUS Software Co., Ltd.は、2026年1月7日（水）にHDD・SSDクローンソフトEaseUS Disk Copy バージョン7.0をリリースしました。今回のアップデートでは、「イメージクローン」機能と、複数OSの環境において起動していないOSを選択して移行する機能を新たに追加しました。ユーザーのシステム移行、バックアップ、一括展開などをさらに柔軟かつ強力にサポートします。
▼より詳しくはこちら：https://reurl.cc/MMVl9X
1．イメージクローン：ディスクとイメージファイルの双方向変換を実現
従来のディスク間のクローンに加え、最新バージョンでは「イメージクローン」機能も搭載しました。
ディスク/パーティションをイメージファイルに変換：ディスクや特定のパーティションを単一のイメージファイルとして保存できます。それにより、バックアップの管理性と安全性も向上されます。
イメージファイルからディスクへのクローン：保存したイメージファイルや仮想ディスクをディスクに復元します。
イメージファイル内の特定パーティションを自由に復元：イメージファイルから必要なパーティションのみを復元可能です。
・管理性の高いシステムバックアップ： ディスク全体を単一ファイルで保管できるため、バックアップの管理と保全が容易になります。
・効率的なバッチ展開： 作成したシステムイメージをネットワーク経由で配布し、複数端末へのバッチ展開を実現できます。
２．複数OSの自由移行：非起動OSの直接移行をサポート
複数のシステムがインストールされた環境において、現在起動していないOSを選択し、別のディスクへ直接クローンすることが可能になりました。
・作業環境とゲーム環境の分離： ゲーマーが、業務用OSとゲーム専用OSを別ディスクに分離・移行し、パフォーマンスと安定性を最適化します。
・Windows 10/11デュアルブート環境の構築： OSの新旧移行期に、テスト環境と安定環境を並行して維持するニーズに対応できます。
EaseUS Disk Copyはシステム移行、ディスクアップグレード（小容量HDD→大容量SSD、大容量HDD→小容量SSDなど）、データバックアップなどを安全かつ簡単に対応できます。イメージを介したバッチ展開は、IT管理者や上級ユーザーの運用に、さらなる柔軟性をもたらすでしょう。
▼EaseUS Disk Copyの無料ダウンロードはこちら：
https://reurl.cc/MMVl9X
